Prognoza meteo pentru duminică 21 decembrie. Iarna blândă continuă în România iar ceața își face din nou apariția

De: Paul Hangerli 21/12/2025 | 06:30
Meteorologii ANM anunță vreme bizară în România. Sursă: Pixabay

În data de 21 decembrie, vremea în România va fi de iarnă blândă spre normală pentru această perioadă. Valorile termice diurne se vor situa, în linii mari, între 2 și 9°C, iar minimele nocturne între -3 și 4°C. Cerul va fi mai mult noros în majoritatea regiunilor, cu nebulozitate joasă persistentă dimineața și seara. Precipitațiile vor fi slabe și izolate, sub formă de ploaie în zonele joase și posibil lapoviță sau ninsoare slabă la munte. Vântul va sufla slab până la moderat.

Prognoza meteo pentru duminică, 21 decembrie

Dobrogea și litoral

În Dobrogea, vremea va fi umedă și mai blândă decât în restul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 7 și 10°C, iar minimele între 3 și 6°C. Cerul va fi predominant noros, cu șanse de ploi slabe, mai ales în prima parte a zilei. Pe litoral, vântul va avea intensificări temporare, accentuând senzația de frig, în ciuda temperaturilor pozitive.

Moldova

În Moldova, vremea va fi rece și închisă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 2 și 6°C, iar minimele între -2 și 2°C. Dimineața și noaptea sunt posibile cețuri și nori joși. Precipitațiile vor fi slabe și sporadice, cu posibilitatea apariției lapoviței pe arii restrânse.

Transilvania

În Transilvania, se vor semnala condiții de inversiune termică. Temperaturile maxime vor fi mai scăzute, între 1 și 5°C, iar minimele vor coborî frecvent sub pragul de îngheț, până la -3°C în zonele depresionare. Cerul va fi mai mult noros, cu ceață persistentă dimineața. Precipitațiile vor fi în general absente sau foarte slabe.

Maramureș

Maramureșul va avea o vreme rece, cu cer predominant noros. Temperaturile maxime se vor situa între 3 și 6°C, iar minimele între -1 și 2°C. Sunt posibile condiții de ceață și umezeală ridicată, dar fără fenomene meteo semnificative.

Crișana

În Crișana, vremea va fi relativ mai blândă față de regiunile intracarpatice. Temperaturile maxime vor ajunge la 6–9°C, iar minimele vor fi cuprinse între 1 și 4°C. Cerul va fi mai mult noros, cu probabilitate redusă de precipitații.

Banat

Banatul va avea una dintre cele mai ridicate valori termice din țară. Maximele vor fi cuprinse între 7 și 10°C, iar minimele între 2 și 5°C. Cerul va fi predominant noros, iar vântul slab până la moderat. Precipitațiile sunt puțin probabile.

Oltenia

În Oltenia, temperaturile maxime vor fi de 5–8°C, iar minimele de 1–4°C. Vremea va fi în general închisă, cu nori joși și posibil ceață dimineața. Nu sunt așteptate precipitații importante.

Muntenia

Muntenia va avea o zi rece, dar fără excese. Maximele se vor situa între 5 și 9°C, iar minimele între 1 și 4°C. Cerul va fi predominant noros, cu șanse reduse de ploi slabe, mai ales spre seară.

 

Prognoza pentru marile orașe

Capitala – București

În București, pe 21 decembrie, temperaturile maxime vor fi în jur de 7–9°C, iar minimele de 3–4°C. Cerul va fi mai mult noros, cu posibile intervale mai luminoase după-amiaza. Spre seară pot apărea ploi slabe. Vântul va sufla slab până la moderat.

Cluj-Napoca

La Cluj-Napoca, temperatura maximă va fi de aproximativ 3–5°C, iar minima de -1–1°C. Cerul va fi predominant noros, cu posibilitate de ceață dimineața. Nu sunt estimate precipitații semnificative.

Iași

În Iași, maximele vor atinge 3–6°C, iar minimele vor coborî până la -1–1°C. Vremea va fi închisă, cu cer noros și posibil ceață. Precipitațiile sunt puțin probabile.

Craiova

La Craiova, temperatura maximă va fi de 5–7°C, iar minima de 2–3°C. Cerul va fi mai mult noros, fără fenomene meteo importante.

Timișoara

În Timișoara, valorile termice vor fi printre cele mai ridicate: maxime de 7–10°C și minime de 2–4°C. Cerul va fi noros, iar vântul slab. Nu se așteaptă precipitații semnificative.

Constanța

La Constanța, maximele vor fi de 8–10°C, iar minimele de 5–6°C. Vremea va fi umedă, cu cer noros și ploi slabe posibile, mai ales dimineața. Vântul va sufla moderat dinspre mare.

Ziua de 21 decembrie va aduce în România o vreme de iarnă blândă, fără episoade severe. Temperaturile vor fi în general pozitive ziua în aproape toată țara, cu cele mai ridicate valori în vest și pe litoral și cele mai scăzute în Transilvania. Norii, ceața și umezeala vor domina peisajul meteorologic, iar precipitațiile vor fi slabe și izolate.

