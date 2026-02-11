Acasă » Știri » Mașina condusă de Sorin Iacob pe drumul morții avea cameră pe bord. Motivul ireal pentru care singura proba-cheie nu poate fi folosită

Mașina condusă de Sorin Iacob pe drumul morții avea cameră pe bord. Motivul ireal pentru care singura proba-cheie nu poate fi folosită

De: Irina Vlad 11/02/2026 | 17:34
Mașina condusă de Sorin Iacob pe drumul morții avea cameră pe bord. Motivul ireal pentru care singura proba-cheie nu poate fi folosită

Apar noi detalii despre accidentul rutier în care a murit omul de afaceri Sorin Iacob (44 de ani). Afaceristul vasluian a intrat frontal în mașina unui alt milionar, Vlad Ciuburciu, director al unui gigant producător de mezeluri din Vaslui. Cel din urmă a supraviețuit, însă nu își mai aduce aminte nimic din momentul impactului. În urma verificărilor, pentru a stabili cum s-a produs accidentul rutier, oamenii legii au descoprit un detalii care ar putea schimba cursul anchetei. Mașina condusă de Sorin avea o cameră de bord montată. 

Accidentul în care au fost implicați Sorin Iacob și Vlad Ciuburciu a avut loc marți, 10 februarie, pe drumul Național DN 24, în comuna Ciortești, județul Iași. Din primele informații, se pare că mașina condusă de afaceristul Sorin Iacob a derapat în timpul unei depășiri periculoase, a intrat pe contrasens și s-a izbit frontal de mașina condusă de milionarul Vlad Ciuburciu, directorul grupului Vascar.

Detaliul care ar putea schimba cursul anchetei în cazul morții lui Sorin Iacob

Sorin Iacob se afla în mașină cu soția lui însărcinată. Afaceristul a murit pe loc, în timp ce medicii au făcut tot posibilul să o salveze pe femeie și pe pruncul nenăscut. A fost transportată la spitalul Sf. Spiridon din Iași, unde a ajuns direct pe masa de operație. A fost supusă unei cezariene, însă, din păcate, câteva ore mai târziu mama și pruncul nenăscut au fost declarați decedați.

Oamenii legii au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs nenorocirea. Afaceristul Vlad Ciuburciu, cel care a supraviețuit accidentului, nu își mai aduce aminte nimic din ziua respectivă, însă polițiștii au descoperit în mașina lui Sorin Iacob o cameră de bord montată. Imaginile de pe aceasta ar fi fost relevante pentru anchetă, însă, în momentul imactului, dispozitivul nu avea card de memorie, astfel că datele surprinse nu au fost salvate. Originari din Vaslui, în ziua în care și-au pierdut viața, Sorin Iacob și Diana, soția lui, mergeau la controlul periodic de monitorizare al sarcinii.

A murit și soția însărcinată a lui Sorin Iacob, afaceristul care și-a pierdut viața în accidentul cumplit din Iași

Drama trăită de familia lui Sorin, afaceristul mort în accidentul din Iași. Tatăl bărbatului e devastat: „Pe mama lui abia am îngropat-o”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 12 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
Știri
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 12 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru…
Bani în plus pentru angajații care au salariul mai mic de 6.000 de lei. Când se face plata
Știri
Bani în plus pentru angajații care au salariul mai mic de 6.000 de lei. Când se face plata
Comisia Europeană a adoptat un plan pentru contracararea amenințărilor cu drone
Mediafax
Comisia Europeană a adoptat un plan pentru contracararea amenințărilor cu drone
CTP a răbufnit DUR! Gazetarul a luat foc: „Trădătorii. Îmi doresc să trăiesc ziua în care...”
Gandul.ro
CTP a răbufnit DUR! Gazetarul a luat foc: „Trădătorii. Îmi doresc să trăiesc...
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut...
Umilințele trăite de doi tineri români declarați criminali în Rusia. „Au dezbrăcat-o pe soția mea în chiloți și sutien”
Adevarul
Umilințele trăite de doi tineri români declarați criminali în Rusia. „Au dezbrăcat-o pe...
Avertismentul Rusiei. Moscova spune pentru prima dată ce ar putea face dacă „Groenlanda creează capacități militare”
Digi24
Avertismentul Rusiei. Moscova spune pentru prima dată ce ar putea face dacă „Groenlanda...
Britney Spears și-a vândut drepturile asupra catalogului muzical
Mediafax
Britney Spears și-a vândut drepturile asupra catalogului muzical
Parteneri
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce a pierdut lupta cu kilogramele în plus! Ce dietă strictă urmează
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce a pierdut lupta cu kilogramele în plus! Ce dietă...
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o...
Motivul pentru care tot mai mulți români pleacă din Spania. Presa iberică avertizează asupra unui fenomen îngrijorător
Digi 24
Motivul pentru care tot mai mulți români pleacă din Spania. Presa iberică avertizează asupra unui...
Medic român stabilit în Franţa, despre obligarea doctorilor să profeseze în ţară: „Atunci să se facă la fel și cu alte profesii”
Digi24
Medic român stabilit în Franţa, despre obligarea doctorilor să profeseze în ţară: „Atunci să se...
Mașina diesel pentru cei care vor performanță în teren și confort pe asfalt. Disponibilă imediat în România
Promotor.ro
Mașina diesel pentru cei care vor performanță în teren și confort pe asfalt. Disponibilă imediat...
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Oferte MyCLUB la Auchan: Electronice la preț redus acum
go4it.ro
Oferte MyCLUB la Auchan: Electronice la preț redus acum
Misterul apei de pe Marte: Ce au descoperit oamenii de știință?
Descopera.ro
Misterul apei de pe Marte: Ce au descoperit oamenii de știință?
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Go4Games
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
CTP a răbufnit DUR! Gazetarul a luat foc: „Trădătorii. Îmi doresc să trăiesc ziua în care...”
Gandul.ro
CTP a răbufnit DUR! Gazetarul a luat foc: „Trădătorii. Îmi doresc să trăiesc ziua în...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 12 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 12 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
Bani în plus pentru angajații care au salariul mai mic de 6.000 de lei. Când se face plata
Bani în plus pentru angajații care au salariul mai mic de 6.000 de lei. Când se face plata
Cele 5 zodii care dau lovitura în weekendul 14-15 frebruarie. Răsturnare de situație pentru acești ...
Cele 5 zodii care dau lovitura în weekendul 14-15 frebruarie. Răsturnare de situație pentru acești nativi!
Test IQ exclusiv pentru genii | Câți de 16 sunt, în total, în această imagine?
Test IQ exclusiv pentru genii | Câți de 16 sunt, în total, în această imagine?
BANC | „Dragă, am montat patul de la IKEA fără să mă uit la instrucțiuni”
BANC | „Dragă, am montat patul de la IKEA fără să mă uit la instrucțiuni”
Concurenta de la Asia Express 2025 intră la Survivor 2026, în echipa Faimoșilor. Surpriză de proporții ...
Concurenta de la Asia Express 2025 intră la Survivor 2026, în echipa Faimoșilor. Surpriză de proporții pentru fani!
Vezi toate știrile
×