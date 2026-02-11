Mașina condusă de Sorin Iacob pe drumul morții avea cameră pe bord. Motivul ireal pentru care singura proba-cheie nu poate fi folosită

Apar noi detalii despre accidentul rutier în care a murit omul de afaceri Sorin Iacob (44 de ani). Afaceristul vasluian a intrat frontal în mașina unui alt milionar, Vlad Ciuburciu, director al unui gigant producător de mezeluri din Vaslui. Cel din urmă a supraviețuit, însă nu își mai aduce aminte nimic din momentul impactului. În urma verificărilor, pentru a stabili cum s-a produs accidentul rutier, oamenii legii au descoprit un detalii care ar putea schimba cursul anchetei. Mașina condusă de Sorin avea o cameră de bord montată.

Accidentul în care au fost implicați Sorin Iacob și Vlad Ciuburciu a avut loc marți, 10 februarie, pe drumul Național DN 24, în comuna Ciortești, județul Iași. Din primele informații, se pare că mașina condusă de afaceristul Sorin Iacob a derapat în timpul unei depășiri periculoase, a intrat pe contrasens și s-a izbit frontal de mașina condusă de milionarul Vlad Ciuburciu, directorul grupului Vascar.

Detaliul care ar putea schimba cursul anchetei în cazul morții lui Sorin Iacob

Sorin Iacob se afla în mașină cu soția lui însărcinată. Afaceristul a murit pe loc, în timp ce medicii au făcut tot posibilul să o salveze pe femeie și pe pruncul nenăscut. A fost transportată la spitalul Sf. Spiridon din Iași, unde a ajuns direct pe masa de operație. A fost supusă unei cezariene, însă, din păcate, câteva ore mai târziu mama și pruncul nenăscut au fost declarați decedați.

Oamenii legii au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs nenorocirea. Afaceristul Vlad Ciuburciu, cel care a supraviețuit accidentului, nu își mai aduce aminte nimic din ziua respectivă, însă polițiștii au descoperit în mașina lui Sorin Iacob o cameră de bord montată. Imaginile de pe aceasta ar fi fost relevante pentru anchetă, însă, în momentul imactului, dispozitivul nu avea card de memorie, astfel că datele surprinse nu au fost salvate. Originari din Vaslui, în ziua în care și-au pierdut viața, Sorin Iacob și Diana, soția lui, mergeau la controlul periodic de monitorizare al sarcinii.

A murit și soția însărcinată a lui Sorin Iacob, afaceristul care și-a pierdut viața în accidentul cumplit din Iași

Drama trăită de familia lui Sorin, afaceristul mort în accidentul din Iași. Tatăl bărbatului e devastat: „Pe mama lui abia am îngropat-o”