Drama trăită de familia lui Sorin, afaceristul mort în accidentul din Iași. Tatăl bărbatului e devastat: „Pe mama lui abia am îngropat-o”

De: Anca Chihaie 10/02/2026 | 15:31
Un grav accident rutier a zguduit marți, 10 februarie, comunitatea din Vaslui și Iași, după ce un om de afaceri de 45 de ani și familia sa au fost implicați într-o coliziune frontală între două autoturisme de lux. Incidentul s-a produs în localitatea Ciortești, județul Iași, și a avut consecințe tragice, atât pentru victime, cât și pentru familiile acestora.

Victima principală a accidentului a fost Sorin Iacob, un om de afaceri cunoscut în Vaslui, care se afla în mașina sa Audi A8 împreună cu soția sa, Diana Iacob, însărcinată în șapte luni. Cei doi se deplasau către Iași, pentru un control medical de rutină, când autoturismul condus de Iacob a pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune frontală cu un Mercedes S-Class, condus de Vlad Ciuburciu, patronul companiei Vascar Vaslui.

Impactul frontal a fost extrem de puternic, iar Audi-ul lui Sorin Iacob a fost serios avariat. Bărbatul a decedat pe loc, rămânând prins între fiarele mașinii. Soția sa, Diana, a fost găsită în stop cardio-respirator și a fost transportată de urgență cu elicopterul SMURD la Spitalul „Sfântul Spiridon” din Iași. Medicii au intervenit imediat, efectuând o cezariană de urgență pentru a încerca salvarea copilului nenăscut. Din păcate, atât copilul, cât și Diana Iacob nu au supraviețuit, în ciuda eforturilor medicale.

Autoturismul condus de Vlad Ciuburciu a suferit avarii mai puțin severe, iar acesta a raportat doar leziuni minore. Testarea cu aparatul alcooltest nu a evidențiat prezența alcoolului, iar probe suplimentare biologice urmează să fie analizate pentru clarificarea circumstanțelor exacte ale accidentului.

Tragedia a venit la scurt timp după ce familia Iacob trecuse printr-un alt moment dureros, pierzându-și mama lui Sorin. Incidentul rutier a adus un nou șoc dureros familiei, care acum se confruntă cu pierderea simultană a fiului, a norei și a nepoțelului nenăscut.

„Mergeau la spital la lași la control. Pe mama lui abia am îngropat-o. Mă întreba de ce am făcut două locuri la monumentul funerar. Uite pentru ce am făcut două
locuri… nu ştiam că pentru el”, a declarat plângând tatăl lui Sorin.

