Acasă » Știri » Cu ce se ocupă Andreea Munteanu de la Survivor 2026. Ce palmares are noua concurentă de la Faimoși

Cu ce se ocupă Andreea Munteanu de la Survivor 2026. Ce palmares are noua concurentă de la Faimoși

De: Simona Tudorache 10/02/2026 | 16:30
Cu ce se ocupă Andreea Munteanu de la Survivor 2026. Ce palmares are noua concurentă de la Faimoși
Cine este Andreea Munteanu, noua concurentă de la Survivor România 2026

Andreea Munteanu trece, la 27 de ani, prin cele mai mari provocări. Fosta gimnastă a venit la Survivor ca să își testeze rezistența și se află acum în fața celor mai mari încercări.

Andreea a făcut parte din echipa națională de gimnastică a României și a urcat pe cele mai înalte trepte prin performanțele ei sportive. Este ambițioasă și extrem de competitivă și vede Survivor ca un pas natural în parcursul ei.

Originară din Gorj, Andreea Munteanu este mândria comunei cu 3.600 de locuitori, alături de fraţii ei. Este vorba despre Cristian Munteanu şi Adelina Munteanu, sora ei geamănă. Părinții Andreei Munteanu au făcut eforturi uriaşe pentru ca fiica lor să atingă performanța. Tatăl Andreei povesteşte că Andreea a depus o muncă titanică pentru a atinge performanţele actuale.

Andreea Munteanu susținea că se simte mai bine la bârnă decât pe tocuri

Andreea Munteanu a făcut parte din lotul național de junioare pentru Campionatele Europene de la Bruxelles în 2012. Fosta gimnastă a făcut atunci ca echipa României să se califice pe locul 3. S-a întors acasă cu trei medalii, una de bronz pe echipe, una de bronz la sol și una de argint la bârnă.

În 2013, Andreea Munteanu avut din nou parte de o victorie frumoasă, a obținut aurul la individual compus la Lungano, Elveția.

Medalia care contează cel mai mult pentru Andreea Munteanu

La Europenele de la Montpellier, chiar dacă n-a rizbutit exercițiul perfect, arbitrele i-au dat cea mai mare notă în finală. În palmaresul ei figurează și un aur, pe care l-a cucerit în 2014, cu echipa, la Campionatele Europene de la Sofia. Ea le-a devansat în clasamentul final pe britanica Rebecca Downie și pe Claire Martin, reprezentanta gazdelor.

„E mai greu pe tocuri decât pe bârnă. Mult mai greu!”, spunea Andreea, la un moment dat.

„Iubesc gimnastica pentru că asta fac de mică și pentru că atunci cînd sînt supărată intru în sala de gimnastică și mă calmez”, completat ea.

Andreea Munteanu uimește cu fizicul ei impresionat și cu felul în care luptă pentru victorie. Aflată într-o formă fizică de invidiat, Andreea Munteanu atrage toate privirile la Survivor. Andeea s-a retras din gimnastică în 2016, iar acum poate fi văzută în reality-show-uri.

Citește și: Cum a reacționat Georgiana, soția lui Marian Godină, când l-a văzut că plânge la Survivor: „Toate s-au adunat”

Citește și: Acuzații de furt în tabăra Faimoșilor! Naba Salem a fost vigilentă și a descoperit ce se întâmplă: „E ceva putred”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Medicamentele banale care te pot lăsa fără permis. Puțini șoferi le știu
Știri
Medicamentele banale care te pot lăsa fără permis. Puțini șoferi le știu
Doliu în lumea sportului! Campionul mondial la parașutism a murit în timpul unui zbor cu parapanta
Știri
Doliu în lumea sportului! Campionul mondial la parașutism a murit în timpul unui zbor cu parapanta
Raport alarmant la Curtea de Argeș. Apa iese la fel de tulbure ca la intrare, bazinele nu au fost dezinfectate de două decenii
Mediafax
Raport alarmant la Curtea de Argeș. Apa iese la fel de tulbure ca...
Diplomație cu șampanie și lux. Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, petrecere cu Sprînceană pe yachtul omului de afaceri. Și-au turnat șampanie în cap și au făcut poze cu trabucuri scumpe
Gandul.ro
Diplomație cu șampanie și lux. Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, petrecere cu...
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut...
Ce se ascunde sub șantierul Autostrăzii Vestului. Descoperirea impresionantă la săparea primului tunel de la Holdea
Adevarul
Ce se ascunde sub șantierul Autostrăzii Vestului. Descoperirea impresionantă la săparea primului tunel...
VIDEO Reacția lui Călin Georgescu atunci când susținătorii săi au început să spună Tatăl Nostru pe holurile Tribunalului
Digi24
VIDEO Reacția lui Călin Georgescu atunci când susținătorii săi au început să spună...
Tranzacții de peste 1 miliard de dolari într-un singur weekend pe o platformă online. Cum a fost posibil
Mediafax
Tranzacții de peste 1 miliard de dolari într-un singur weekend pe o platformă...
Parteneri
Cum arată şi din ce face bani Consuelo, fosta soţie a lui Adrian Mutu! Imagini rare cu bruneta
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată şi din ce face bani Consuelo, fosta soţie a lui Adrian Mutu! Imagini...
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o...
Titlu delirant în presa rusă: „Moarte României!” Experți militari ruși sugerează bombardarea Bucureștiului: „E o reacție adecvată”
Digi 24
Titlu delirant în presa rusă: „Moarte României!” Experți militari ruși sugerează bombardarea Bucureștiului: „E o...
Fetiță de patru ani, în comă după ce ar fi fost bătută grav. Dosar penal pentru tentativă de omor
Digi24
Fetiță de patru ani, în comă după ce ar fi fost bătută grav. Dosar penal...
7 mașini ce riscă să fie interzise în parcările publice. Modelele penalizate de infrastructura veche
Promotor.ro
7 mașini ce riscă să fie interzise în parcările publice. Modelele penalizate de infrastructura veche
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis: „Profită de mine!”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis:...
Uită de înghesuială: La aceste companii aeriene ai cel mai mare spațiu la picioare
go4it.ro
Uită de înghesuială: La aceste companii aeriene ai cel mai mare spațiu la picioare
Ceva fără precedent a fost găsit într-o galaxie!
Descopera.ro
Ceva fără precedent a fost găsit într-o galaxie!
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Go4Games
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Diplomație cu șampanie și lux. Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, petrecere cu Sprînceană pe yachtul omului de afaceri. Și-au turnat șampanie în cap și au făcut poze cu trabucuri scumpe
Gandul.ro
Diplomație cu șampanie și lux. Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, petrecere cu Sprînceană pe...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Medicamentele banale care te pot lăsa fără permis. Puțini șoferi le știu
Medicamentele banale care te pot lăsa fără permis. Puțini șoferi le știu
Doliu în lumea sportului! Campionul mondial la parașutism a murit în timpul unui zbor cu parapanta
Doliu în lumea sportului! Campionul mondial la parașutism a murit în timpul unui zbor cu parapanta
Cele 3 zodii care scapă de ghinion de pe 15 februarie. Urmează doar lucruri bune pentru ele
Cele 3 zodii care scapă de ghinion de pe 15 februarie. Urmează doar lucruri bune pentru ele
Doliu la Hollywood! Actorul Blake Garrett a murit la doar 33 de ani
Doliu la Hollywood! Actorul Blake Garrett a murit la doar 33 de ani
Ce înseamnă dacă ții banii în ordine în portofel. Ce spune asta despre tine
Ce înseamnă dacă ții banii în ordine în portofel. Ce spune asta despre tine
Greșeala pentru care șoferii pot primi amendă de 8.100 de lei. Cine ignoră această regulă plătește ...
Greșeala pentru care șoferii pot primi amendă de 8.100 de lei. Cine ignoră această regulă plătește scump
Vezi toate știrile
×