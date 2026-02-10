Cu ce se ocupă Andreea Munteanu de la Survivor 2026. Ce palmares are noua concurentă de la Faimoși

Andreea Munteanu trece, la 27 de ani, prin cele mai mari provocări. Fosta gimnastă a venit la Survivor ca să își testeze rezistența și se află acum în fața celor mai mari încercări.

Andreea a făcut parte din echipa națională de gimnastică a României și a urcat pe cele mai înalte trepte prin performanțele ei sportive. Este ambițioasă și extrem de competitivă și vede Survivor ca un pas natural în parcursul ei.

Originară din Gorj, Andreea Munteanu este mândria comunei cu 3.600 de locuitori, alături de fraţii ei. Este vorba despre Cristian Munteanu şi Adelina Munteanu, sora ei geamănă. Părinții Andreei Munteanu au făcut eforturi uriaşe pentru ca fiica lor să atingă performanța. Tatăl Andreei povesteşte că Andreea a depus o muncă titanică pentru a atinge performanţele actuale.

Andreea Munteanu susținea că se simte mai bine la bârnă decât pe tocuri

Andreea Munteanu a făcut parte din lotul național de junioare pentru Campionatele Europene de la Bruxelles în 2012. Fosta gimnastă a făcut atunci ca echipa României să se califice pe locul 3. S-a întors acasă cu trei medalii, una de bronz pe echipe, una de bronz la sol și una de argint la bârnă.

În 2013, Andreea Munteanu avut din nou parte de o victorie frumoasă, a obținut aurul la individual compus la Lungano, Elveția.

Medalia care contează cel mai mult pentru Andreea Munteanu

La Europenele de la Montpellier, chiar dacă n-a rizbutit exercițiul perfect, arbitrele i-au dat cea mai mare notă în finală. În palmaresul ei figurează și un aur, pe care l-a cucerit în 2014, cu echipa, la Campionatele Europene de la Sofia. Ea le-a devansat în clasamentul final pe britanica Rebecca Downie și pe Claire Martin, reprezentanta gazdelor.

„E mai greu pe tocuri decât pe bârnă. Mult mai greu!”, spunea Andreea, la un moment dat. „Iubesc gimnastica pentru că asta fac de mică și pentru că atunci cînd sînt supărată intru în sala de gimnastică și mă calmez”, completat ea.

Andreea Munteanu uimește cu fizicul ei impresionat și cu felul în care luptă pentru victorie. Aflată într-o formă fizică de invidiat, Andreea Munteanu atrage toate privirile la Survivor. Andeea s-a retras din gimnastică în 2016, iar acum poate fi văzută în reality-show-uri.

