A murit și soția însărcinată a lui Sorin Iacob, afaceristul care și-a pierdut viața în accidentul cumplit din Iași

De: Irina Vlad 10/02/2026 | 17:40
A murit și soția gravidă a afaceristului Sorin Iacob/ sursă foto: social media

Tragedie fără margini în familia lui Sorin Iacob (45 de ani), afaceristului din Vaslui mort în accidentul rutier petrecut în județul Iași. Soția lui însărcinată se afla pe scaunul din dreptul șoferului și a scăpat cu viață. A fost transportată la spital, însă câteva ore mai târziu a încetat din viață. 

Accidentul rutier în care Sorin Iacob a murit a avut loc marți, 10 ianuarie 2026, în județul Iași, pe drumul național DN 24, în comuna Ciortești. Două limuzine (un Audi A8 și un Mercedes S-Class) s-au ciocnic frontal. Din primele informații, mașina în care se afla afaceristul Vlad Ciuburciu ar fi derapat din cauza poleiului de pe șosea, într-o curbă periculoasă, a intrat pe contrasens și s-a izbit frontal de mașina condusă de afaceristul Sorin Iacob.

A murit și soția însărcinată a afaceristului din Vaslui

Sorin Iacob a murit pe loc, în timp ce Diana Iacob, soția sa însărcinată – care se afla pe scaunul din dreapta a șoferului – a scăpat cu viața. Ulterior a fost transportată la spitalul Sf.Spiridon din Iași cu un elicopter SMURD. Femeia a ajuns direct pe masa de operație, unde i s-a făcut operație de cezariană, însă, din nefericire, nici mama, nici bebelușul nu au supraviețuit. Cei doi soți se îndreptau către Iași, pentru controlul periodic de monitorizare al sarcinii.

Nenorocirea vine la doar câteva luni după ce famlia Iacob a mai pierdut un membru. Mama afaceristului Sorin a fost înmormântată recent, iar acum își iau rămas bun de la cei doi soți și de la nepotul nenăscut.

„Mergeau la spital la lași la control. Pe mama lui abia am îngropat-o. Mă întreba de ce am făcut două locuri la monumentul funerar. Uite pentru ce am făcut două locuri… nu ştiam că pentru el”, a declarat plângând tatăl lui Sorin.

Vlad Ciuburciu, celălalt afacerist din Vaslui, a suferit multitraumatisme, însă se află în afara oricărui pericol. Ancheta este în desfășurare pentru stabilirea cu exactitate a circumstanțelor producerii tragediei.

