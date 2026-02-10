Acasă » Știri » Doliu în lumea sportului! Campionul mondial la parașutism a murit în timpul unui zbor cu parapanta

Doliu în lumea sportului! Campionul mondial la parașutism a murit în timpul unui zbor cu parapanta

De: Irina Vlad 10/02/2026 | 18:19
Doliu în lumea sportului! Campionul mondial la parașutism a murit în timpul unui zbor cu parapanta
Pierre Wolnik a murit într-un salt spectaculos cu prașuta/ sursă foto: social media

Francezul Pierre Wolnik (37 de ani), campionul mondial la parașutism, a murit în timpul unui salt îndrăzneț cu parașuta deasupra munților Mont Blanc din Franța. 

Campionul mondial și-a pierdut viața pe data de 7 februarie 2026, în timp ce efectua un zbor cu părașuta deasupra Mont Blanc. Pierre Wolnik s-a ambiționat să execute unul dintre cele mai spectaculoase salturi și a sărit dintr-un elicopter care survola regiunea Haute-Savoie, într-un costum cu aripi.

Pierre Wolnik a murit într-un salt spectaculos cu prașuta

Potrivit presei străine, în timp ce era în cădere liberă, Pierre ar fi declanșat parașuta, însă sistemul de deschidere nu a funcționat. Se pare că francezul a căzut pe pământ în cartierul Les Bossons, la periferia orașului Chamomic, unde serviciile de prim-ajutor au fost chemate de urgență. Din păcate, francezul a murit în urma rănilor suferite înainte ca trupul său să fie transportat la o unitate medicală.

Pierre Wolnik a murit într-un salt spectaculos – îmbrăcat într-un costum cu aripi/ sursă foto: social media

În prezent, autoritățile franceze au demarat o anchetă pentru a stabili cauza accidentului. Decesul său a fost confirmat de Federația Franceză de Parașutism, care a publicat următorul comunicat:

„Cu profundă tristețe anunțăm trecerea în neființă a lui Pierre Wolnik, survenită sâmbătă, 7 februarie. Pierre lasă în urmă amintirea unui coechipier a cărui prezență va fi simțită petru totdeauna. Astăziu, întreaga comunitate de parașutiști îl plânge și îi aduce un omagiu tânărului cunoscut datorită talentului și calităților sale umane.

În numele întregii Federații, transmitem sincere condolenațe familiei sale, celor dragi, coechipierilor, antrenorului și membrilor echipelor naționale franceze care au avut prilejul de a-l cunoaște.”, se arată în comunicatul Federației Franceze de Parașutism.

Pierre Wolnik a fost o figură cheie în lumea parașutismului, fiind încoronat campion mondial la wingsuit atât în 2022, cât și în 2024. Zborul cu wingsuit este o formă de parașutism în care sportivii poartă un costum special pentru a crește planarea înainte de a deschide parașuta. Deși problemele de siguranță sunt în continuă îmbunătățire, săritul în costumul cu aripi este considerat unul dintre cele mai periculoase sporturi extreme, existând o medie de un deces la 500 de sărituri de bază.

