Mașinile de lux ale legendarului parașutist Felix Baumgartner, scoase la vânzare! Cu cât poți achiziționa Lamborghini, McLaren și Mercedes G500 Brabus

De: Anca Chihaie 23/01/2026 | 11:39
Mașinile lui Felix Baumgartner sunt puse la vânzare/foto: social media
La șase luni după decesul neașteptat al parașutistului austriac Felix Baumgartner, familia acestuia a decis să scoată la vânzare colecția de automobile de lux pe care sportivul o deținea. Procesul de valorificare a bunurilor a început în luna octombrie 2025, iar tranzacțiile sunt realizate prin intermediul unui dealer specializat în vehicule exclusiviste. Mașinile, care reflectă pasiunea lui Baumgartner pentru viteză și senzații tari, au fost evaluate la o valoare totală de aproximativ un milion de euro.

Dealerul responsabil de vânzări este Cartech Switzerland, cu sediul în orașul Chur, cantonul Graubünden. Compania gestionează automobilele de lux ale defunctului sportiv, care au fost întreținute cu meticulozitate și se află într-o stare tehnică și estetică impecabilă. În garajul acestuia se regăseau modele care combină performanța extremă cu exclusivismul, fiecare automobil având caracteristici și serii limitate care îi sporesc valoarea.

Mașinile lui Felix Baumgartner sunt puse la vânzare

Printre cele mai remarcabile mașini scoase la vânzare se află un Mercedes-Benz G500 Brabus, apreciat pentru capacitățile sale off-road și pentru motorul V8 twin-turbo de 4 litri, care generează 422 cai putere. SUV-ul, unul dintre preferatele lui Baumgartner, este oferit la prețul de aproximativ 210.000 euro. Designul robust și performanțele remarcabile fac din acest vehicul un exemplu de combinație între lux și funcționalitate, potrivit pentru trasee dificile sau pentru utilizarea urbană în condiții de confort maxim.

Colecția mai include un Lamborghini Huracan Sterrato, model 2024, cu doar puțin peste 15.000 km parcurși. Coupe-ul se remarcă prin motorul V10 de 610 CP și tracțiunea integrală, care permit accelerarea de la 0 la 100 km/h în doar 3,4 secunde. Lamborghini-ul face parte dintr-o serie limitată de 1.499 unități, ceea ce îi conferă o valoare suplimentară pe piața automobilelor de colecție. Modelul a fost conceput pentru a combina performanța sportivă cu o ținută robustă, potrivită pentru drumuri variate, dar păstrând elementele de lux caracteristice mărcii italiene.

Cea mai scumpă și rară mașină din colecția lui Baumgartner este un McLaren 620R, lansat în 2020 și produs în doar 225 de exemplare. Modelul derivă din versiunea de circuit 570S GT4, însă a fost adaptat pentru a fi utilizat pe drumurile publice. Mașina a parcurs 8.640 km și dispune de un motor V8 de 620 CP, atingând 100 km/h în 2,9 secunde. Exclusivitatea sa, combinată cu performanțele extreme și designul agresiv, îl transformă într-un obiect de colecție foarte căutat. Prețul cerut pentru McLaren depășește 350.000 euro.

Atât Lamborghini-ul, cât și McLaren-ul poartă pe caroserie cifra 63, un detaliu legat de implicarea lui Baumgartner în competițiile auto, inclusiv curse de rezistență precum celebra etapă de 24 de ore de la Nürburgring. Alegerea numerelor reflectă pasiunea sportivului pentru motorsport și spiritul său competitiv, care a caracterizat întreaga sa carieră și viață personală.

