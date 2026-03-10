Anul în care fiecare a doua țigară era ilegală. De ce contrabanda revine în România

Au fost ani în care contrabanda cu țigări părea sub control. Dar memoria economică este scurtă. În 2010, România trăia apogeul pieței negre: aproape fiecare a doua țigară fumată în anumite regiuni provenea din contrabandă. După o perioadă de recul, fenomenul începe din nou să crească. Datele din 2025 și 2026 arată că piața ilegală revine, încet, dar sigur, într-un loc pe care România îl mai cunoaște.

În 2010, contrabanda cu țigări ajunsese la un nivel fără precedent în România. Studiile comandate de marile companii din industria tutunului arătau că produsele ilegale dețineau aproape o treime din piață, iar în unele regiuni situația era mult mai gravă.

Contrabanda cu țigări în România

În luna martie a acelui an, țigările de contrabandă reprezentau 33,9% din piața românească. La începutul anului, ponderea ajunsese chiar la 36,2%, ceea ce însemna că piața neagră devenise practic cel mai mare jucător din industrie.

Dimensiunea fenomenului era uriașă. Piața totală a țigaretelor era estimată atunci la aproximativ 37,5 miliarde de țigări pe an. Din această cantitate, aproape 679 de milioane de pachete circulau în afara sistemului legal. Statul pierdea, potrivit estimărilor, în jur de un miliard de euro anual din taxe și accize neîncasate.

Dacă la nivel național piața neagră era de o treime, în nordul și vestul României situația era mult mai dramatică. Studiile arătau că, în regiunea de nord-vest, contrabanda ajunsese la aproape jumătate din piață.

Nordul țării, locul unde fiecare a doua țigară era ilegală

În doar doi ani, procentul crescuse de la 26,2% în 2008 la 47,8% la începutul lui 2010. Cu alte cuvinte, aproape fiecare a doua țigară fumată în această parte a țării provenea din contrabandă.

O mare parte dintre aceste produse veneau din Ucraina, unde prețurile erau mult mai mici. Aproximativ 22,8% dintre țigările ilegale identificate în regiune aveau origine ucraineană. În aceeași perioadă, au început să apară și produse aduse din Republica Moldova.

Țigările circulau prin toate canalele imaginabile: ascunse în mașini, în camioane sau pur și simplu trecute peste fâșia verde a frontierei.

Duty-free-urile și comerțul de frontieră

Un rol important în extinderea fenomenului îl aveau magazinele duty free de la frontieră. În Vama Halmeu, de exemplu, cele șapte magazine de acest tip vânduseră în 2009 aproximativ 19 milioane de pachete de țigări.

Valoarea accizelor pierdute de stat se ridica la zeci de milioane de euro. Chiar și în primele luni din 2010, înainte ca autoritățile să interzică vânzarea țigărilor în duty free-uri, alte aproape trei milioane de pachete fuseseră deja comercializate.

Pentru producătorii legali, situația era dramatică. Marile companii din industrie raportau scăderi ale vânzărilor de aproximativ 20%. Nu pentru că românii ar fi fumat mai puțin, ci pentru că fumau tot mai des țigări fără timbru fiscal.

Barurile de la graniță și piața invizibilă

În localitățile de lângă frontiera cu Ucraina, comerțul legal devenise aproape simbolic. Distribuitorii de țigări raportau că, în multe magazine, comenzile erau aproape inexistente.

În unele sate, patronii nu mai făceau stocuri de țigări timbrate pentru că nimeni nu le cumpăra. Produsele de contrabandă circulau pe sub tejghea în aproape fiecare bar sau alimentară.

Un distribuitor povestea că, într-un bar din Halmeu, se vânduse într-o săptămână un singur pachet de țigări legale. Clientul era un străin care nu știa obiceiurile locului și cumpărase un pachet direct de pe raft.

După un deceniu de liniște, fenomenul revine

După anii de vârf ai contrabandei, piața neagră a scăzut treptat. Autoritățile au întărit controalele la frontieră, iar cooperarea europeană a devenit mai eficientă. Totuși, ciclul pare să reînceapă.

În 2025, contrabanda cu țigări rămâne una dintre cele mai importante forme de criminalitate economică din România, iar datele indică o creștere vizibilă a fenomenului.

În noiembrie 2025, piața neagră a ajuns la 12,6% din consumul total, cel mai ridicat nivel din ultimii șase ani. Media anuală s-a situat în jurul valorii de 10,6%, peste nivelul din 2024. Statul român pierde din nou sume importante. Estimările indică pierderi fiscale de peste 500 de milioane de euro într-un singur an.

Capturi tot mai mari, rețele tot mai sofisticate

Creșterea fenomenului este confirmată și de capturile realizate de autorități. În primele zece luni ale anului 2025, polițiștii și vameșii au confiscat peste 186 de milioane de țigarete de contrabandă.

La finalul anului, totalul capturilor ajunsese la aproximativ 212 milioane de țigarete, cu o valoare estimată de aproape 200 de milioane de lei. Volumul este de aproape patru ori mai mare decât în anul precedent.

Țigările sunt transportate astăzi prin metode tot mai sofisticate. Unele sunt ascunse în camioane sau containere maritime, altele trec frontiera în transporturi mai mici, dar frecvente, pentru a reduce riscul de confiscare.

Rutele s-au schimbat, dar fenomenul rămâne

Regiunile cele mai afectate rămân cele de la frontierele externe ale Uniunii Europene. Nordul și estul țării, la granița cu Ucraina și Republica Moldova, continuă să fie puncte sensibile.

În același timp, au apărut rute noi. Portul Constanța a devenit un punct important de intrare pentru transporturi ilegale. Într-un singur caz, autoritățile au descoperit peste 15 milioane de țigarete ascunse într-un container care figura în acte drept „transport de role de hârtie”.

Analizele arată că o parte semnificativă a țigărilor de contrabandă provine din statele vecine, unde prețurile sunt mai mici. Bulgaria și Republica Moldova apar frecvent în statistici, însă Ucraina rămâne o sursă importantă, mai ales pentru nordul României.

O problemă veche care revine

Contrabanda cu țigări nu dispare niciodată cu adevărat. Ea scade, apoi crește din nou, se mută pe alte rute, se adaptează altor controale și altor taxe.

În 2010, fiecare a treia țigară din România provenea din piața neagră. În unele locuri, fiecare a doua.

Astăzi, nivelul este mai mic, dar în creștere vizibilă, iar istoria economică arată că, atunci când diferențele de preț sunt mari și frontierele sunt lungi, piața ilegală găsește întotdeauna o cale.

