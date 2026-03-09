Podul de Flori de peste Prut din 1991: ziua în care românii s-au îmbrățișat și au crezut în unire

În iunie 1991, la Stânca-Costești, Prutul nu mai părea o frontieră, ci o rană peste care românii încercau să-și aștearnă, măcar pentru o zi, sufletul. „Podul de Flori” a fost clipa în care istoria s-a topit în lacrimi, îmbrățișări și cântece. Privind însă de la acea emoție spre prezent, paradoxul doare: astăzi suntem mai aproape ca niciodată, mai amestecați ca niciodată, dar poate mai puțin uniți sufletește decât atunci. Între cele două maluri circulă oameni, pașapoarte și interese, însă tot mai rar idealuri.

În zorii zilei de 16 iunie 1991, la Stânca-Costești, podul peste Prut a devenit neîncăpător. Sute de mii de oameni pășeau cu tricolorul în mâini, cântând „Deșteaptă-te, române”, ca și cum istoria însăși ar fi fost chemată să dea înapoi. Era o manifestație, o sărbătoare, o reparație sufletească.

Podul de Flori de peste Prut din 1991

Martorii acelui moment au vorbit despre o „fantastică întâlnire dintre frați”, despre bucuria revederii și despre durerea unui neam despărțit cu forța. Era în mulțime un amestec de entuziasm și doliu, de speranță și răni vechi. Oamenii veniseră să-și confirme unii altora că, dincolo de sârmă, de pază și de istorie, au rămas aceeași limbă, același port, aceleași obiceiuri și aceeași inimă românească.

Cuvintele lui Grigore Vieru au surprins cel mai bine acea stare: podul nu era din fier, ci din simțire. Un pod simbolic, de înfrățire sufletească, ridicat din dorul unei istorii nedrepte și din speranța că o despărțire arbitrară nu poate deveni destin.

O sărbătoare care semăna cu o izbăvire

„Podul de Flori” a avut ceva dintr-o liturghie națională. Buciumurile au spart liniștea dimineții, cântecele au acoperit curgerea Prutului, iar oamenii s-au apropiat unii de alții cu acea grabă emoționată a celor care simt că recuperează timp pierdut. Pentru o clipă, frontiera nu a mai fost frontieră, ci doar locul unei îmbrățișări amânate decenii întregi.

Acolo, la „fâșia roșie” păzită încă strașnic, românii cereau recunoașterea unei apartenențe mai vechi decât toate granițele secolului XX. În acea mare de oameni se regăseau lacrimile Basarabiei, orgoliul rănit al României și memoria unor generații care trăiseră cu sentimentul unei nedreptăți istorice imposibil de vindecat.

De aceea, Podul de Flori nu poate fi redus la o imagine frumoasă de arhivă. El a fost poate ultimul mare moment în care românismul, în sensul lui profund și afectiv, a coborât dintre cărți și discursuri direct în stradă, pe pod, în brațele oamenilor.

De la podul inimii, la granița Europei

Când ne uităm însă la ce a urmat, nostalgia capătă gust amar. În 2006, tonul era deja altul. La Albița, pe același Prut, nu mai era sărbătoare, ci ceață, frig și infrastructură de control. Dunga roșie de pe pod aproape se ștersese, dar în locul ei apăruse altceva: granița externă a Europei.

Prutul nu mai despărțea doar două state românești, ci două regimuri de circulație, două lumi, două viteze istorice. Podurile existau fizic, dar spiritul Podului de Flori se ofilise. În locul îmbrățișării au venit vizele, termoviziunea, radarele, supravegherea și limbajul rece al securizării frontierelor. Frații au rămas frați, dar, cum se spunea cu amărăciune, „brânza era pe viză”.

Imaginea este aproape simbolică: în 1991, oamenii umpleau podul cu cântece; în 2006, podul era privit prin camere și senzori. O punte a sufletului devenea încet o linie de control.

Mai aproape ca niciodată, mai departe ca oricând

Și totuși, paradoxul prezentului este limpede. Niciodată românii de pe cele două maluri nu au fost atât de aproape în termeni practici. Sute de mii de basarabeni au cetățenie română, familiile sunt amestecate, mobilitatea este incomparabil mai mare decât în anii ’90, iar pentru mulți tineri distanța dintre Chișinău, Iași, București, Cluj sau Milano e mai mică decât era, odinioară, distanța dintre două sate despărțite de frontieră.

Peste 770.000 de cereri de redobândire a cetățeniei române soluționate pozitiv din 1991 până în 2025 arată dimensiunea acestei apropieri. Numai că această apropiere este, adesea, administrativă și pragmatică, nu neapărat sentimentală. Pașaportul românesc a devenit pentru mulți moldoveni, înainte de toate, o poartă către Europa. Un instrument de circulație, de muncă, de studii, de siguranță. Mai puțin o etapă într-un ideal unionist și mai mult o formă de supraviețuire și de ascensiune socială.

Aici e marea răsturnare față de 1991: atunci oamenii treceau simbolic peste Prut ca să-și regăsească neamul; astăzi trec, deseori, ca să-și găsească un drum.

Ce ne mai unește: sângele sau interesul?

Poate cea mai incomodă întrebare este aceasta: ce îi mai unește astăzi pe românii de pe cele două maluri? Răspunsul nu mai vine, ca altădată, firesc, dintr-un reflex de identitate. Din ce în ce mai des, ceea ce îi apropie sunt valorile europene, libertatea de circulație, oportunitățile economice, apartenența la un spațiu de drepturi și garanții. E o apropiere reală, dar diferită de febra românească a Podului de Flori.

Cultural și sufletește, despărțirea pare uneori mai adâncă decât arată statisticile. Limba rămâne aceeași, dar imaginarul comun slăbește. Istoria comună există, dar nu mai mobilizează la fel. Românismul, ca energie afectivă și proiect colectiv, a pierdut teren în fața unei logici mai reci, mai practice, mai individuale.

Aceasta nu înseamnă că legătura s-a rupt. Înseamnă doar că s-a schimbat. Ea nu mai arde, ci funcționează. Nu mai exaltă, ci facilitează.

Basarabenii, între simbol și rezervor electoral

În această schimbare s-a strecurat și un alt adevăr, mai puțin poetic. Moldovenii de peste Prut, fie cei rămași acasă, fie cei stabiliți în România sau în Uniunea Europeană, au devenit și masă electorală. În Republica Moldova, sunt invocați frecvent sutele de mii de cetățeni plecați în România și în Occident, ca semn al unei orientări geopolitice sau ca rezervor de legitimitate politică.

În România, moldovenii cu pașaport românesc sunt și ei contabilizați electoral, transformați în procente, în voturi utile, în bazin pentru candidați și partide care se revendică drept europene.

E una dintre marile ironii ale istoriei recente: oamenii care în 1991 treceau Prutul pentru a-și îmbrățișa frații ajung, peste decenii, să fie folosiți și ca argument statistic, și ca instrument politic. Idealul se contabilizează. Emoția se transformă în strategie.

Amintirea care doare tocmai pentru că a fost adevărată

Azi, când privim în urmă spre Podul de Flori din 1991, vedem o oglindă care ne incomodează. Atunci exista o foame de unitate care nu cerea nimic în schimb. Astăzi există mult mai multe punți concrete, dar mult mai puțină credință într-o unire în sens profund. Atunci, oamenii veneau cu flori. În prezent, vin cu dosare, contracte, planuri de viață și calcule firești.

Azi simțim mai bine melancolia cea mare a acelui moment: visul nu s-a împlinit pe deplin, dar el a existat cu adevărat. Pentru câteva ore, în iunie 1991, românii de pe ambele maluri ale Prutului au crezut că istoria poate fi vindecată printr-o îmbrățișare. Au crezut că un pod de flori poate ține mai mult decât un pod de fier. Au crezut că sufletul unui neam e mai puternic decât granițele.

Astăzi, podul există încă în memorie. Dar florile s-au uscat și a rămas doar pașaportul.

