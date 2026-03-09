Acasă » Știri » Ți se rupe sufletul! Mama Andreei Anița, primul mesaj după ce și-a condus fiica pe ultimul drum: „Păcatele unui întreg arbore genealogic”

De: Alina Drăgan 09/03/2026 | 23:06
Mama Andreei Aniță, primul mesaj după ce și-a condus fiica pe ultimul drum

Andreea Anița, tânăra din Fălticeni care a devenit simbolul uneia dintre cele mai mari mobilizări umanitare din România, a fost condusă pe ultimul drum în data de 7 martie. Acestea și-a dat ultima suflare chiar de ziua de naștere a mami sale. Femeia este acum sfâșiată de durere și a transmis un mesaj emoționant.

După o luptă de peste zece ani cu o formă rară și agresivă de cancer, Andreea Anița s-a stins din viață, lăsând în urmă ei o poveste impresionantă. Pentru tânăra din Fălticeni, o mulțime de români au dat dovadă de solidaritate. Într-una dintre cele mai mari campanii umanitare din ultimii ani, oamenii au strâns 2,3 milioane de dolari în numai șapte zile pentru tratamentul ei, unul revoluționar, disponibil doar în Statele Unite.

Însă, în ciuda donațiilor făcute și a curajului Andreei care a luptat ani de zile cu boala, în cele din urmă corpul ei a cedat. Tânăra s-a stins din viața în ziua de 3 martie, chiar de aniversarea mamei sale.

Andreea a fost condusă pe ultimul drum

Mama Andreei Anița, primul mesaj după ce și-a condus fiica pe ultimul drum

Andreea Anița a fost condusă pe ultimul drum în data de 7 martie, iar o mulțime de persoane au fost prezente la înmormântare. Sora și mama tinerei sunt sfâșiate de durere și cu greu au rezistat. Cele două au parte de susținere, însă pierderea este mare.

După ce și-a condus fiica pe ultimul drum, mama Andreei Anița a postat un mesaj sfâșietor în mediul online. Femeia își plânge fiica și este sfâșiată de durere. Însă, își găsește alinarea la gândul că banii adunați pentru Andreea o să salveze acum alte vieți.

„Îngerul meu frumos, nu știu dacă menirea ta pe acest pământ a fost să mântuiești, prin suferința ta, păcatele unui întreg arbore genealogic, dar ce știu sigur este că ai lăsat în urmă un exemplu al dăruirii, al unității, al demnității, al luptei și al iubirii!

Prin suferința ta, mulți și-au redescoperit credința, dragostea față de oameni și față de necazul aproapelui! Toți acești bani strânși în timp record să te salveze pe tine au avut din start o altă destinație: aceea de a salva mai multe vieți și de a-ți cinsti memoria în acest fel!”, a scris mama Andreei Anița, pe Facebook.

Mă doare infinit, ca mamă, să văd că nu am învins acea nenorocită de boală, în pofida faptului că am unit o țară întreagă pentru asta, dar cred că eternitatea este cea care definește sublimul absolut și face ca lucrurile să decurgă așa acum! (…) Vom privi cum arată grădina lui Dumnezeu când alte vieți, chinuite ca și a ta, vor primi șansa pe care o așteptau și se vor salva! Dumnezeu să dăruiască sănătate și bucurii tuturor celor care au empatizat și au dăruit”, a transmis mama Andreei Anița, în mediul online.

Gestul făcut de apropiați la înmormântarea Andreei Anița, tânăra care a murit din cauza unei forme agresive de cancer

Ce s-a întâmplat cu cei 2,3 milioane de dolari strânși pentru Andreea Anița, tânăra care a murit din cauza unei forme agresive de cancer

