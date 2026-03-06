Acasă » Știri » Primele imagini de la priveghiul Andreei Aniță, tânăra care a murit din cauza unei forme agresive de cancer

De: Irina Vlad 06/03/2026 | 18:44
Povestea de viață a Andreea Aniță a înduioșat o țară întreagă. Tânăra de 27 de ani a murit după o perioadă lungă de suferință în care a luptat cu o boală agresivă. Trupul ei neînsuflețit a fost adus acasă, în orașul Fălticeni, acolo unde se va odihni pentru totdeauna. 

Andreea Aniță este tânăra care a impresionat o comunitate impresionantă de oameni. După ce s-a luptat mai bine de 10 ani cu o formă agresivă de cancer, existența unui tratament în valoare de peste două milioane de dolari i-a adus speranța reală de vindecare sau ameliorare. Într-un timp record, toată suma s-a strâns din donațiile oamenilor, însă corpul Andreei a cedat înainte ca ea să ajungă în SUA, acolo unde ar fi trebuit să urmeze tratamentul.

Când și unde va fi înmormântată Andreea Aniță

Este o atmosferă apăsătoare și încărcată la capela unde a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit al Andreei. Rudele, prietenii, apropiații, inclusiv oameni necunoscuți din comunitate au venit la căpătâiul fetei.

În imaginile încărcate pe o rețea de socializare, pe la priveghiul Andreei au trecut deja sute de persoane. Tânăra va fi înmormântată într-un sicriu alb, iar lângă acesta au fost așezate două tablouri cu chipul ei, în semn de omagiu și aducere aminte a celei care nu a încetat nicio clipă să spere că va învinge cancerul.

Imagini de la priveghiul Andreei Aniță/ sursă foto: social media

Trupul neînsufleți al tinerei a fost depus la capela Bisericii Ortodoxe pe Stil Vechi „Sfântul Dumitru”, din orașul Fălticeni, acolo unde cei care au iubit-o și au cunoscut-o pot merge să își ia adio și să-i aducă un ultim omagiu. Andreea va fi condusă pe ultimul drum sâmbătă, 7 martie 2026, începând cu ora 10:30.

„Andreea vă așteaptă să veniți să vă luați rămas bun de la ea. Trupul ei este depus la Biserica Ortodoxă pe Stil Vechi „Sfântul Dumitru”, din orașul Fălticeni. Cei care ați cunsocut-o, care ați iubit-o sau care doriți să îi aduceți o ultimă rugăciune, sunteți așteptați să treceți să aprindeți o lumânare și să îi oferiți un gând bun.

Sâmbătă, începând cu ora 10:30, o vom conduce pe ultimul drum. Haideți să fim alături de ea și să îi arătăm cât de mult a însemnat pentru noi”, a scris Dani Cek pe Facebook.

Ultimul mesaj trimis de Andreea Anița, tânăra care a murit din cauza unei forme agresive de cancer. Ți se rupe sufletul!

Ce s-a întâmplat cu cei 2,3 milioane de dolari strânși pentru Andreea Anița, tânăra care a murit din cauza unei forme agresive de cancer

