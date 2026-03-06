Cât costă un sejur la mare sau la munte de 8 Martie. Au și discount!

Doamnele și domnișoarele invitate la mare sau la munte – cu ocazia zilei de 8 Martie – vor fi sărfațatele zilei. Hotelierii au pregătit pachete și oferte speciale pentru weekendul în care mamele, soțiile și iubitele sunt celebrate în întreaga lume. Cât costă, de fapt, două nopți la malul mării sau la poalele munților?

Ziua Internațională a Femeii se sărbătorește în fiecare an pe data de 8 martie, în România și în întreaga lume. În acest sezon, ziua pică în weekend, ocazie numai bună pentru românce să fie celebrate departe de casă, fie la munte, fie la mare sau chiar în afara țării. Hoteluri de pretutindeni pun la dispoziție sejururi de relaxare cu prețuri atractive și pachete all inclusive.

Cât costă o escapadă la mare sau la munte de 8 martie

Pe litoralul românesc, hotelierii și-au îndreptat toată atenția în zona de relaxare și răsfăț pentru doamnele și domnișoarele care sunt invitate în acest weekend la malul mării. Sunt așteptate să se răsfețe la SPA, la o sesiune de masaj cu pietre vulcanice, cu bețe de bambus, reflexoterapie sau chiar la un curs de masaj facial, prin care vor învăța tehnici de masare cu roller și piatra gua sha. De asemenea, multe unități hoteliere oferă acces gratuit la piscine încălzite, saune, jacuzzi sau alte tratamente de înfrumusețare.

În ceea ce privește cazarea, în funcție de locația aleasă, hotelierii au pregătit oferte și reduceri între 15 și 20%. Spre exemplu, în hotelurile de patru stele din Mamaia, prețurile pornesc de la aproximativ 460 de lei/persoană pentru două nopți de cazare, care includ adesea mic dejun și pachete speciale. Prețurile por varia în funcție de serviciile incluse.

„Două nopţi, cu mic dejun inclus, într-un apartament. În funcţie de apartamentul pe care aceştia şi-l aleg, discountul este între 15 şi 20%”, a precizat un alt hotelier.

Pentru doamnele și domnișoarele care aleg să petreacă 8 Martie la munte, pârtiile sunt numai bune pentru o sesiune de schi sau snowboard. Ofertele pornesc de la 75 de euro de persoană, cazare, mic dejun, cină romantică și acces la zona SPA. De asemenea, unele hoteluri oferă cine tematice, cu muzică live, concerte și seri de dans.

„Avem o ofertă specială pentru doamne, de la 75 de euro/persoană. Pachetul include cazare cu mic dejun, o cină atent pregătită, întâmpinare cu prosecco şi un platou de fructe, plus un un voucher de SPA”, a spus Bianca Socol, reprezentantă hotel.

