Acasă » Altceva Podcast » Cât costă un sejur la mare sau la munte de 8 Martie. Au și discount!

Cât costă un sejur la mare sau la munte de 8 Martie. Au și discount!

De: Irina Vlad 06/03/2026 | 23:30
Cât costă un sejur la mare sau la munte de 8 Martie. Au și discount!
Cât costă e escapadă de două zile la mare sau la munte de 8 martie/ sursă foto: social media

Doamnele și domnișoarele invitate la mare sau la munte – cu ocazia zilei de 8 Martie – vor fi sărfațatele zilei. Hotelierii au pregătit pachete și oferte speciale pentru weekendul în care mamele, soțiile și iubitele sunt celebrate în întreaga lume. Cât costă, de fapt, două nopți la malul mării sau la poalele munților?

Ziua Internațională a Femeii se sărbătorește în fiecare an pe data de 8 martie, în România și în întreaga lume. În acest sezon, ziua pică în weekend, ocazie numai bună pentru românce să fie celebrate departe de casă, fie la munte, fie la mare sau chiar în afara țării. Hoteluri de pretutindeni pun la dispoziție sejururi de relaxare cu prețuri atractive și pachete all inclusive.

Cât costă o escapadă la mare sau la munte de 8 martie

Pe litoralul românesc, hotelierii și-au îndreptat toată atenția în zona de relaxare și răsfăț pentru doamnele și domnișoarele care sunt invitate în acest weekend la malul mării. Sunt așteptate să se răsfețe la SPA, la o sesiune de masaj cu pietre vulcanice, cu bețe de bambus, reflexoterapie sau chiar la un curs de masaj facial, prin care vor învăța tehnici de masare cu roller și piatra gua sha. De asemenea, multe unități hoteliere oferă acces gratuit la piscine încălzite, saune, jacuzzi sau alte tratamente de înfrumusețare.

În ceea ce privește cazarea, în funcție de locația aleasă, hotelierii au pregătit oferte și reduceri între 15 și 20%. Spre exemplu, în hotelurile de patru stele din Mamaia, prețurile pornesc de la aproximativ 460 de lei/persoană pentru două nopți de cazare, care includ adesea mic dejun și pachete speciale. Prețurile por varia în funcție de serviciile incluse.

„Două nopţi, cu mic dejun inclus, într-un apartament. În funcţie de apartamentul pe care aceştia şi-l aleg, discountul este între 15 şi 20%”, a precizat un alt hotelier.

Pentru doamnele și domnișoarele care aleg să petreacă 8 Martie la munte, pârtiile sunt numai bune pentru o sesiune de schi sau snowboard. Ofertele pornesc de la 75 de euro de persoană, cazare, mic dejun, cină romantică și acces la zona SPA. De asemenea, unele hoteluri oferă cine tematice, cu muzică live, concerte și seri de dans.

„Avem o ofertă specială pentru doamne, de la 75 de euro/persoană. Pachetul include cazare cu mic dejun, o cină atent pregătită, întâmpinare cu prosecco şi un platou de fructe, plus un un voucher de SPA”, a spus Bianca Socol, reprezentantă hotel.

Ce cadouri poți face de 8 martie? Idei pentru toate buzunarele

Idei de cadouri pentru 8 Martie: Ce să le oferi mamelor, soțiilor și colegelor în 2026

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Victor Cornea, prezent la concertul Andreei Bălan. Cum a fost surprins logodnicul vedetei
Știri
Victor Cornea, prezent la concertul Andreei Bălan. Cum a fost surprins logodnicul vedetei
Supermarketul din România care vinde un buchet de trandafiri la 1 leu, cu un discount de 94%
Știri
Supermarketul din România care vinde un buchet de trandafiri la 1 leu, cu un discount de 94%
Prețul petrolului depășește 90 de dolari pe baril pentru prima dată în ultimii doi ani, pe fondul războiului din Iran
Mediafax
Prețul petrolului depășește 90 de dolari pe baril pentru prima dată în ultimii...
Un loc de parcare în zona Chiajna – Militari Residence costă în 2026 cât „o garsonieră, acolo, în 2013”. Suma cerută acum de un proprietar
Gandul.ro
Un loc de parcare în zona Chiajna – Militari Residence costă în 2026...
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la...
O femeie a murit de rabie la 4 luni după ce a fost zgâriată de un cățel, în vacanță. Ancheta arată că diagnosticul a fost pus abia după ce a ajuns la psihiatrie
Adevarul
O femeie a murit de rabie la 4 luni după ce a fost...
Trump a anunțat ce țară „problemă” urmează după ce SUA termină războiul din Iran: „E doar o chestiune de timp”
Digi24
Trump a anunțat ce țară „problemă” urmează după ce SUA termină războiul din...
Aurul din Dubai, vândut cu discount din cauza războiului din Orientul Mijlociu
Mediafax
Aurul din Dubai, vândut cu discount din cauza războiului din Orientul Mijlociu
Parteneri
Îl recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai îndrăgiți actori, însă drumul lui nu a fost deloc ușor
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îl recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai îndrăgiți actori, însă drumul lui nu a...
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a...
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești
Click.ro
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători,...
Viktor Orban anunță noi măsuri împotriva Ucrainei, după ce a fost amenințat de Volodimir Zelenski
Digi 24
Viktor Orban anunță noi măsuri împotriva Ucrainei, după ce a fost amenințat de Volodimir Zelenski
Cel mai mare pericol pentru Spania după ce Sanchez l-a înfuriat pe Trump. „Eroarea” făcută de premierul spaniol
Digi24
Cel mai mare pericol pentru Spania după ce Sanchez l-a înfuriat pe Trump. „Eroarea” făcută...
Cum arată Dacia Logan produsă în Iran?
Promotor.ro
Cum arată Dacia Logan produsă în Iran?
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele mele???
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele...
Ucraina vs. Ungaria: Cine ar câștiga un duel militar? David vs. Goliat
go4it.ro
Ucraina vs. Ungaria: Cine ar câștiga un duel militar? David vs. Goliat
Mit sau adevăr: Femeile sunt mai intuitive decât bărbații?
Descopera.ro
Mit sau adevăr: Femeile sunt mai intuitive decât bărbații?
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Un loc de parcare în zona Chiajna – Militari Residence costă în 2026 cât „o garsonieră, acolo, în 2013”. Suma cerută acum de un proprietar
Gandul.ro
Un loc de parcare în zona Chiajna – Militari Residence costă în 2026 cât „o...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Operația estetică pe care Alessia Năstase și-a făcut-o la 22 de ani: ”Trebuia să fac asta acum ...
Operația estetică pe care Alessia Năstase și-a făcut-o la 22 de ani: ”Trebuia să fac asta acum mai mult timp”
A aflat că suferă de rabie, după o ședință la psihiatru. La scurt timp, femeia a murit
A aflat că suferă de rabie, după o ședință la psihiatru. La scurt timp, femeia a murit
Pensionarul care și-a cumpărat o casă 100.000 de euro a vândut-o apoi cu 2 euro. Care este motivul
Pensionarul care și-a cumpărat o casă 100.000 de euro a vândut-o apoi cu 2 euro. Care este motivul
Ion Țiriac a cumpărat una dintre lucrările realizate de Alessia Năstase. Ce sumă i-a oferit: ”M-am ...
Ion Țiriac a cumpărat una dintre lucrările realizate de Alessia Năstase. Ce sumă i-a oferit: ”M-am emoționat super mult”
Nicu Grigore, primele declarații de pe patul de spital după ce s-a accidentat la Survivor 2026: ”Dacă ...
Nicu Grigore, primele declarații de pe patul de spital după ce s-a accidentat la Survivor 2026: ”Dacă nu urlam, probabil că leșinam”
Luke Roberts: „Bucureștiul e fantastic”. A făcut ravagii în „Game of Thrones”, ...
Luke Roberts: „Bucureștiul e fantastic”. A făcut ravagii în „Game of Thrones”, iar acum e îndrăgostit de România
Vezi toate știrile
×