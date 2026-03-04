Acasă » Știri » Ce cadouri poți face de 8 martie? Idei pentru toate buzunarele

Ce cadouri poți face de 8 martie? Idei pentru toate buzunarele

De: Alina Drăgan 04/03/2026 | 13:46
Ce cadouri poți face de 8 martie? Idei pentru toate buzunarele
Ce cadouri poți face de 8 martie /Foto: Pixabay

8 martie este ziua în care femeile din întreaga lume sunt celebrate. Este momentul în care mamele, soțiile, iubitele, colegele sau prietenele primesc flori, mesaje speciale și, desigur, cadouri. Însă, la capitolul cadouri unii bărbați nu sunt prea inspirați. Pentru mulți alegerea darului potrivit devine o adevărată provocare, iar pentru asta am pregătit câteva idei pentru toate buzunarele.

Pe 8 martie femeile sunt în prim-plan, iar bărbații sunt în febra cumpărăturilor. De la gesturi simbolice până la surprize atent planificate, opțiunile sunt numeroase. Însă, presiunea de a impresiona poate transforma o zi frumoasă într-o cursă contra cronometru prin magazine sau pe site-urile online.

În timp ce unii merg pe varianta clasică, flori și ciocolată, alții își doresc să ofere ceva mai special. Iar un cadou reușit nu trebuie să fie neapărat costisitor. Există idei pentru toate buzunarele, iar cel mai important este ca darul să fie oferit din suflet.

Ce cadouri poți face de 8 martie – Idei pentru toate buzunarele

Cadourile reușite nu sunt neapărat cele care costă mult. Cel mai important lucru de care trebuie să ținem cont atunci când alegem un cadou este să fie pe placul persoanei respective. Atenția la detalii face mereu diferența și socate un cadou banal din anonimat.

Un cadou potrivit de 8 martie poate să fie un set de cosmetice sau un parfum. Această variantă este un cadou elegant, potrivit pentru soție, iubită sau mamă. Puteți alege un parfum delicat, o cremă premium sau un set de îngrijire. Important este să alegi ceva potrivit stilului ei.

O altă variantă de succes este o bijuterie fină. O brățară, un lănțișor sau o pereche de cercei pot fi o surpriză memorabilă. Nu trebuie să fie neapărat dintr-un metal prețios, există și variante accesibile, dar de efect.

Cei care vor să iasă din tipare se pot orienta către un „cadou-experiență”: o cină la restaurant, un masaj relaxant sau un voucher pentru cumpărături. De asemenea, și cadourile personalizate pot reprezenta o variantă câștigătoare. Un album cu amintiri sau un tablou personalizat sunt variante care arată implicare și atenție la detalii.

Cei care vor să scoată mai mulți bani din buzunar se pot orienta către cadouri ceva mai scumpe. De exemplu, pentru femeile care sunt pasionate de citit e-readerele precum Kindle sau Kobo sunt alegeri ideale. Aparatele de masaj portabile sunt un alt cadou potrivit, oferind mici momente de relaxare oricând. Iar pentru femeile care au un stil de viață activ, ceasurile sau brățările inteligente sunt un cadou excelent.

Nu e o glumă! Cât costă să petreci Ziua Femeii în hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov

Semnificația anului tău de naștere. Ce spune despre personalitatea și destinul tău

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce a făcut Naba Salem imediat după ce a ieșit de la Survivor! Abia a așteptat momentul: „Simțeam nevoia”
Știri
Ce a făcut Naba Salem imediat după ce a ieșit de la Survivor! Abia a așteptat momentul: „Simțeam…
Adi Petre regretă că a plecat de la Survivor. Prin ce trece acum fostul războinic
Știri
Adi Petre regretă că a plecat de la Survivor. Prin ce trece acum fostul războinic
Sunt afectate de războiul din Iran importurile în România și tranzitul gazelor din sud spre Ucraina, Moldova și Europa Centrală?
Mediafax
Sunt afectate de războiul din Iran importurile în România și tranzitul gazelor din...
Comuna din România unde un teren agricol se vinde cu 2 RON/m². Are 2.000 de metri pătrați și se află la aproximativ o oră distanță de București
Gandul.ro
Comuna din România unde un teren agricol se vinde cu 2 RON/m². Are...
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la...
Doar 15 minute pe zi: cum lectura cu voce tare rescrie conexiunile din creierul copilului
Adevarul
Doar 15 minute pe zi: cum lectura cu voce tare rescrie conexiunile din...
Cum au fost doborâte cele trei avioane americane F-15, considerate invincibile. „În ultimii 30 de ani nu am înregistrat nicio pierdere”
Digi24
Cum au fost doborâte cele trei avioane americane F-15, considerate invincibile. „În ultimii...
„Trump, uns de Iisus”: Acuzațiile a peste 200 de militari americani despre briefingurile privind războiul din Iran
Mediafax
„Trump, uns de Iisus”: Acuzațiile a peste 200 de militari americani despre briefingurile...
Parteneri
Rita Mureșan și-a îngrijorat fanii, după ultima apariție la TV. Vedeta s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate: „Era să mor la televizor, acum câteva luni”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rita Mureșan și-a îngrijorat fanii, după ultima apariție la TV. Vedeta s-a confruntat cu mai...
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a...
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Petrecere sofisticată la Muzeul de Artă Recentă. Ce invitați a avut Lucie Portman, soția ambasadorului Marii Britanii în România, la aniversare
Click.ro
Petrecere sofisticată la Muzeul de Artă Recentă. Ce invitați a avut Lucie Portman, soția ambasadorului...
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un F-35
Digi 24
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un...
Prima reacție a Spaniei după ce Donald Trump a amenințat Madridul cu ruperea relațiilor comerciale
Digi24
Prima reacție a Spaniei după ce Donald Trump a amenințat Madridul cu ruperea relațiilor comerciale
De ce poliția amendează, și în 2026, șoferii de motocultor, chiar dacă nu circulă cu viteză și au permis de conducere
Promotor.ro
De ce poliția amendează, și în 2026, șoferii de motocultor, chiar dacă nu circulă cu...
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când...
Bizar: O dronă ucraineană a revenit la bază cu un „pasager” surpriză
go4it.ro
Bizar: O dronă ucraineană a revenit la bază cu un „pasager” surpriză
Sigur n-ai știut! De ce muștele își freacă „picioarele”?
Descopera.ro
Sigur n-ai știut! De ce muștele își freacă „picioarele”?
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Comuna din România unde un teren agricol se vinde cu 2 RON/m². Are 2.000 de metri pătrați și se află la aproximativ o oră distanță de București
Gandul.ro
Comuna din România unde un teren agricol se vinde cu 2 RON/m². Are 2.000 de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce a făcut Naba Salem imediat după ce a ieșit de la Survivor! Abia a așteptat momentul: „Simțeam ...
Ce a făcut Naba Salem imediat după ce a ieșit de la Survivor! Abia a așteptat momentul: „Simțeam nevoia”
Adi Petre regretă că a plecat de la Survivor. Prin ce trece acum fostul războinic
Adi Petre regretă că a plecat de la Survivor. Prin ce trece acum fostul războinic
Văru’ Săndel, semnal de alarmă pentru români. Comediantul a fost victima escrocilor online
Văru’ Săndel, semnal de alarmă pentru români. Comediantul a fost victima escrocilor online
Calendar Simulare Bacalaureat 2026. Când are loc fiecare probă în parte
Calendar Simulare Bacalaureat 2026. Când are loc fiecare probă în parte
Motivul real al despărțirii dintre Bogdan Mocanu și Iasmina. Bruneta a făcut dezvăluiri
Motivul real al despărțirii dintre Bogdan Mocanu și Iasmina. Bruneta a făcut dezvăluiri
Annabel Schofield a murit la 62 de ani. Era cunoscută pentru rolul Laurel Ellis din serialul Dallas
Annabel Schofield a murit la 62 de ani. Era cunoscută pentru rolul Laurel Ellis din serialul Dallas
Vezi toate știrile
×