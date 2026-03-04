Acasă » Știri » Alertă în România! Alexandra a dispărut fără urmă. Cine o vede, este rugat să sune de urgență la 112

Alertă în România! Alexandra a dispărut fără urmă. Cine o vede, este rugat să sune de urgență la 112

De: Alina Drăgan 04/03/2026 | 14:53
Alertă în România! Alexandra a dispărut fără urmă. Cine o vede, este rugat să sune de urgență la 112
Alexandra a dispărut fără urmă /Foto: Poliția Română

Este alertă în România. Autoritățile au fost sesizate cu privire la dispariția unei minore în vârstă de 15 ani. Se pare că familia nu mai reușește să dea de ea sau să o contacteze, așa că a dat alarma. Poliția Română este acum în alertă și a cerut ajutorul cetățenilor. Cei care o văd sunt rugați să anunțe imediat autoritățile.

Oamenii legii au fost sesizați la data de 2 martie 2026 cu privire la dispariția numitei Ilica Alexandra-Elena, în vârstă de 15 de ani. Se pare că minora a dispărut, iar familia nu reușește să dea de urma ei. Îngrijorați, aceștia au dat alarma, iar oamenii legii au demarat căutările.

„La data de 2 martie a.c., în jurul orei 12.00, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Târgovişte au fost sesizaţi de către o femeie, cu privire la faptul că nepoata sa, Ilica Alexandra-Elena în vârstă de 15 ani, a plecat de la domiciliul său din municipiul Târgovişte la data de 25 februarie 2026, în jurul orei 18:30 şi nu a mai revenit până în prezent”, precizează IPJ Dâmboviţa.

Potrivit informațiilor oferite de către oamenii legii, semnalmentele adolescentei sunt: înălțime – 1,50 metri, greutate – 40 de kilograme, ochi căprui, păr brunet și ten măsliniu.

La momentul dispariției fata de 15 ani purta: o bluză de culoare neagră, o pereche de blugi negri, hanorac negru cu gri şi o geacă de culoare gri cu glugă cu puf.

Orice persoană care poate oferi informații ce pot conduce la depistarea minorei este rugată să apeleze Serviciul Unic 112, ori să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.

Ce trebuie să faci dacă o vezi pe Ilica Alexandra-Elena. Este lege

Cine o vede pe Ilica Alexandra-Elena este rugat să sune la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată secție de poliție, pentru a oferi toate detaliile către structurile competente. Procedura este prevăzută în Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

„În cazul identificării unei persoane majore cu privire la care a fost introdusă în SINS (Sistemul Informatic Național de Semnalări, n.a.) o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), aceasta este informată despre existenţa semnalării şi i se solicită consimţământul cu privire la transmiterea informaţiilor privind adresa la care locuieşte către persoana care a sesizat dispariţia”, extras din Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

Georgiana Avroian a dispărut fără urmă! Familia adolescentei de 16 ani o caută cu disperare în Italia și România

Cine este românca găsită fără viață într-o clădire părăsită din Catania, printre gunoaie. Poliția îi caută cu disperare rudele

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Neti Sandu anunță o mărire de salariu pentru această zodie, în luna martie 2026
Știri
Neti Sandu anunță o mărire de salariu pentru această zodie, în luna martie 2026
Decizie de ultimă oră în cazul lui Mario Iorgulescu! ÎCCJ a luat hotărarea
Știri
Decizie de ultimă oră în cazul lui Mario Iorgulescu! ÎCCJ a luat hotărarea
Sunt afectate de războiul din Iran importurile în România și tranzitul gazelor din sud spre Ucraina, Moldova și Europa Centrală?
Mediafax
Sunt afectate de războiul din Iran importurile în România și tranzitul gazelor din...
Supermarketul din România în care 1 kg de cotlet de porc costă doar 9.99 lei. Reacția APC
Gandul.ro
Supermarketul din România în care 1 kg de cotlet de porc costă doar...
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la...
Doar 15 minute pe zi: cum lectura cu voce tare rescrie conexiunile din creierul copilului
Adevarul
Doar 15 minute pe zi: cum lectura cu voce tare rescrie conexiunile din...
Cum au fost doborâte cele trei avioane americane F-15, considerate invincibile. „În ultimii 30 de ani nu am înregistrat nicio pierdere”
Digi24
Cum au fost doborâte cele trei avioane americane F-15, considerate invincibile. „În ultimii...
„Trump, uns de Iisus”: Acuzațiile a peste 200 de militari americani despre briefingurile privind războiul din Iran
Mediafax
„Trump, uns de Iisus”: Acuzațiile a peste 200 de militari americani despre briefingurile...
Parteneri
Rita Mureșan și-a îngrijorat fanii, după ultima apariție la TV. Vedeta s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate: „Era să mor la televizor, acum câteva luni”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rita Mureșan și-a îngrijorat fanii, după ultima apariție la TV. Vedeta s-a confruntat cu mai...
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a...
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Petrecere sofisticată la Muzeul de Artă Recentă. Ce invitați a avut Lucie Portman, soția ambasadorului Marii Britanii în România, la aniversare
Click.ro
Petrecere sofisticată la Muzeul de Artă Recentă. Ce invitați a avut Lucie Portman, soția ambasadorului...
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un F-35
Digi 24
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un...
Prima reacție a Spaniei după ce Donald Trump a amenințat Madridul cu ruperea relațiilor comerciale
Digi24
Prima reacție a Spaniei după ce Donald Trump a amenințat Madridul cu ruperea relațiilor comerciale
Dacia deschide comenzile în România pentru noul Spring, actualizat cu motorizări de 70 CP și 100 CP
Promotor.ro
Dacia deschide comenzile în România pentru noul Spring, actualizat cu motorizări de 70 CP și...
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când...
Bizar: O dronă ucraineană a revenit la bază cu un „pasager” surpriză
go4it.ro
Bizar: O dronă ucraineană a revenit la bază cu un „pasager” surpriză
Femeia care a făcut una dintre cele mai mari descoperiri din istorie
Descopera.ro
Femeia care a făcut una dintre cele mai mari descoperiri din istorie
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Supermarketul din România în care 1 kg de cotlet de porc costă doar 9.99 lei. Reacția APC
Gandul.ro
Supermarketul din România în care 1 kg de cotlet de porc costă doar 9.99 lei....
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Neti Sandu anunță o mărire de salariu pentru această zodie, în luna martie 2026
Neti Sandu anunță o mărire de salariu pentru această zodie, în luna martie 2026
Decizie de ultimă oră în cazul lui Mario Iorgulescu! ÎCCJ a luat hotărarea
Decizie de ultimă oră în cazul lui Mario Iorgulescu! ÎCCJ a luat hotărarea
Cine este și cu ce se mai ocupă Teodora Tompea, noua prezentatoare de la Observator. Și-a început ...
Cine este și cu ce se mai ocupă Teodora Tompea, noua prezentatoare de la Observator. Și-a început cariera în urmă cu 17 ani
Ruxandra Luca, primele declarații după imaginile virale cu medicul căsătorit într-o benzinărie ...
Ruxandra Luca, primele declarații după imaginile virale cu medicul căsătorit într-o benzinărie din Capitală: ”Nu sunt un om perfect!”
Pescobar și Codin Maticiuc o caută pe Ioana! Imaginile care au făcut înconjurul internetului: ”Mesajul ...
Pescobar și Codin Maticiuc o caută pe Ioana! Imaginile care au făcut înconjurul internetului: ”Mesajul este să-l ierți!”
Atac în apropiere de Maldive: o navă iraniană a fost distrusă, zeci de victime dispărute
Atac în apropiere de Maldive: o navă iraniană a fost distrusă, zeci de victime dispărute
Vezi toate știrile
×