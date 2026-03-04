Alertă în România! Alexandra a dispărut fără urmă. Cine o vede, este rugat să sune de urgență la 112

Este alertă în România. Autoritățile au fost sesizate cu privire la dispariția unei minore în vârstă de 15 ani. Se pare că familia nu mai reușește să dea de ea sau să o contacteze, așa că a dat alarma. Poliția Română este acum în alertă și a cerut ajutorul cetățenilor. Cei care o văd sunt rugați să anunțe imediat autoritățile.

Oamenii legii au fost sesizați la data de 2 martie 2026 cu privire la dispariția numitei Ilica Alexandra-Elena, în vârstă de 15 de ani. Se pare că minora a dispărut, iar familia nu reușește să dea de urma ei. Îngrijorați, aceștia au dat alarma, iar oamenii legii au demarat căutările.

„La data de 2 martie a.c., în jurul orei 12.00, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Târgovişte au fost sesizaţi de către o femeie, cu privire la faptul că nepoata sa, Ilica Alexandra-Elena în vârstă de 15 ani, a plecat de la domiciliul său din municipiul Târgovişte la data de 25 februarie 2026, în jurul orei 18:30 şi nu a mai revenit până în prezent”, precizează IPJ Dâmboviţa.

Potrivit informațiilor oferite de către oamenii legii, semnalmentele adolescentei sunt: înălțime – 1,50 metri, greutate – 40 de kilograme, ochi căprui, păr brunet și ten măsliniu.

La momentul dispariției fata de 15 ani purta: o bluză de culoare neagră, o pereche de blugi negri, hanorac negru cu gri şi o geacă de culoare gri cu glugă cu puf.

Orice persoană care poate oferi informații ce pot conduce la depistarea minorei este rugată să apeleze Serviciul Unic 112, ori să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.

Ce trebuie să faci dacă o vezi pe Ilica Alexandra-Elena. Este lege

Cine o vede pe Ilica Alexandra-Elena este rugat să sune la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată secție de poliție, pentru a oferi toate detaliile către structurile competente. Procedura este prevăzută în Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

„În cazul identificării unei persoane majore cu privire la care a fost introdusă în SINS (Sistemul Informatic Național de Semnalări, n.a.) o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), aceasta este informată despre existenţa semnalării şi i se solicită consimţământul cu privire la transmiterea informaţiilor privind adresa la care locuieşte către persoana care a sesizat dispariţia”, extras din Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

