Cine este românca găsită fără viață într-o clădire părăsită din Catania, printre gunoaie. Poliția îi caută cu disperare rudele

Tragedie românească în Italia! O femeie în vârstă de 36 de ani a fost găsită fără viață într-o clădire părăsită din Catania. Trupul neînsuflețit al româncei a fost descoperit de un trecător, care a alertat imediat autoritățile. Conform primelor informații, oamenii legii iau în calcul varianta în care Elisabeta a fost ucisă, iar mai apoi trupul ei a fost abandonat.

Elisabeta Boldijar, o româncă în vârstă de 36 de ani, a fost găsită fără viață în Italia. Trupul neînsuflețit al româncei a fost găsit abandonat printre gunoaie, într-un imobil din Catania, în zona portului. Câțiva trecători au observat un picior ieșind de sub un cauciuc cu care corpul ar fi fost acoperit în grabă. Aceștia au dat imediat alarma.

Cine este românca găsită fără viață într-o clădire părăsită din Catania

Descoperirea șocantă a fost făcută în după-amiaza zilei de sâmbătă, 28 februarie, în jurul orei 15:00, în fostul sediu al Consorțiului Agrar de pe via Domenico Tempio. Autoritățile au identificat persoana decedată cu ajutorul amprentelor, fiind vorba despre Elisabeta Boldijar, o româncă în vârstă de 36 de ani.

Din primele informații, autoritățile iau în calcul varianta în care românca a fost ucisă, iar mai apoi trupul neînsuflețit a fost abandonat printre gunoaie. Femeia era pe jumătate dezbrăcată, iar pe corpul ei s-au observat urme de violență.

Autoritățile anchetează acum cazul și încearcă să afle ce s-a întâmplat cu femeia. Însă cercetările sunt îngreunate de faptul că nu a fost depusă nicio sesizare de dispariție, iar autoritățile nu au fost contactate de rude sau cunoscuți care să fi cerut informații despre Elisabeta.

Astfel, procurorii italieni au decis să facă publică fotografia româncei și să ceară sprijinul populației pentru a îi găsi rudele.

„La dispoziția Parchetului din Catania se transmite organelor de presă, pentru difuzare maximă, fotografia femeii găsite fără viață ieri, în interiorul unei clădiri abandonate de pe via Cristoforo Colombo. Oricine are informații utile se poate adresa Echipei Mobile din Catania”, au transmis autoritățile.

Acum, medicii legiști urmează să facă autopsia pentru a stabili cu exactitate cauza morții româncei. De asemenea, oamenii legii analizează camerele de supraveghere din zonă pentru a reconstitui ultimele deplasări ale femeii.

