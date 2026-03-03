Cine este Oleg Dobrin de la Chefi la cuțite 2026. O accidentare i-a schimbat radical drumul în viață

Emisiunea „Chefi la cuțite” a revenit pe micile ecrane cu un nou sezon plin de provocări, lupte pentru amulete, rețete savuroase, dar și cu vaste povești de viață. Pe 2 martie, Irina Fodor, gazda emisiunii, a dat startul competiției. Printre concurenții care au intrat cu ambiții mari la audițiile sezonului 17 se numără și Oleg Dobrin, care a venit tocmai din Republica Moldova.

Tânărul, în vârstă de 20 de ani, a mărturisit că a debutat în cariera de bucătar la doar 16 ani. Mai mult decât atât, Oleg a adăugat că nu va putea uita niciodată prima sa zi în bucătărie, când a lucrat nu mai puțin de 13 ore fără pauză. Cu toate că a fost un moment marcant pentru el, nimic nu a reușit să îl facă să renunțe la visul său.

„Mi-am început cariera de bucătar la 16 ani – după ce mi-am terminat cariera de dansator. Făceam dansuri populare, balet și dansuri moderne, dar am avut o accidentare… N-o să uit prima zi de bucătărie niciodată. Am lucrat 13 ore fără pauză. Am ajuns seara acasă și am spus că nu mai vreau bucătărie niciodată. Dar, în adâncul sufletului, simțeam că ăsta e drumul meu. Bucătăria este emoție. Poți crea povești în farfurie. Mie îmi place să spun că am fost într-o lume a artei și acum am dat de altă lume a artei”, a declarat Oleg, care se poate mândri deja cu o carieră în ascensiune în domeniul culinar.

Cine este Oleg Dobrin de la Chefi la cuțite 2026

De-a lungul anilor de muncă, Oleg a gătit pentru ambasadorii tuturor țărilor în Republica Moldova, dar și pentru sportivi de performanță din întreaga lume. În prezent, tânărul de 20 de ani susține că este dedicat 100% acestei meserii.

„Am făcut cursuri de gastronomie la cea mai bună școală de bucătari din Chișinău. Bucătăria este totul pentru mine. Mă dedic ei 100% și trăiesc pentru bucătărie. Am lucrat în diferite restaurante de top din Chișinău. Am gătit pentru președinți de stat. Împreună cu chef-ul de la restaurantul unde lucrez, organizăm cine private cu mâncare moldovenească reinterpretată. Cred că am gătit pentru ambasadorii tuturor țărilor în Moldova și pentru sportivi de performanță din întreaga lume”, a mai precizat Oleg.

