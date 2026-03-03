Asasinarea lui Ali Khamenei. Cum au reușit serviciile secrete să îl găsească pe cel mai puternic om din Iran

Un articol al Financial Times dezvăluie că Israelul a folosit metode prin care a obținut acces la camere de supraveghere a traficului și inteligență artificială pentru a cartografia mișcările liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, înainte de asasinarea acestuia.

Israelul a spart serverele cu imaginile de pe camerele de supraveghere a traficului din Teheran, pentru a supraveghea viața de zi cu zi a unor personalități iraniene de rang înalt, în pregătirea operațiunii în timpul căreia a fost ucis liderul suprem al regimului, Ali Khamenei, potrivit unui material al Financial Times publicat luni si citat de Jerusalem Post.

Potrivit publicației, serviciile de informații israeliene au descoperit un „model de viață” al lui Khamenei și al personalului său de securitate, inclusiv rutele de călătorie, orele de activitate și identitățile personalităților de rang înalt care se aflau de obicei alături de liderul suprem iranian.

Financial Times menționează, de asemenea, că Israelul a folosit instrumente de inteligență artificială, alături de algoritmi, pentru a sorta cantități vaste de informații adunate despre conducerea iraniană și mișcările acesteia.

Ali Khamenei a fost ucis într-un atac al forțelor americane și israeliene

Sâmbătă, atacurile americane și israeliene l-au ucis pe Khamenei, președintele SUA, Donald Trump, anunțând moartea liderului iranian în acea după-amiază.

„Khamenei, unul dintre cei mai malefici oameni din istorie, este mort. Aceasta nu este doar dreptate pentru poporul iranian, ci pentru toți marii americani și pentru acei oameni din multe țări din întreaga lume care au fost uciși sau mutilați de Khamenei și banda sa de bandiți însetați de sânge”, a transmis Donald Trump pe rețeaua sa, Truth Social.

Conform unei postări X a Comandamentului Central al SUA, numărul militarilor americani „uciși în acțiune” în timpul operațiunii împotriva Iranului a crescut la patru. Moartea altor trei militari americani a fost anunțată în weekend.

„Cel de-al patrulea militar, care a fost grav rănit în timpul atacurilor inițiale ale Iranului, a cedat în cele din urmă rănilor”, a transmis Centcom.

Duminică după-amiază, Trump a discutat despre conflictul împotriva Iranului și a spus că este „probabil” ca și alți militari americani să moară în urma acestor confruntări.

„Ne rugăm pentru recuperarea completă a răniților și transmitem imensa noastră dragoste și recunoștință eternă familiilor celor căzuți. Din păcate, probabil vor mai fi și mai multe victime înainte de a se termina. Așa stau lucrurile”, a spus Trump într-un videoclip postat pe Truth Social.

