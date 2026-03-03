Acasă » Știri » Știri externe » Asasinarea lui Ali Khamenei. Cum au reușit serviciile secrete să îl găsească pe cel mai puternic om din Iran

Asasinarea lui Ali Khamenei. Cum au reușit serviciile secrete să îl găsească pe cel mai puternic om din Iran

De: Daniel Matei 03/03/2026 | 14:14
Sursa foto: Profimedia

Un articol al Financial Times dezvăluie că Israelul a folosit metode prin care a obținut acces la camere de supraveghere a traficului și inteligență artificială pentru a cartografia mișcările liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, înainte de asasinarea acestuia.

Israelul a spart serverele cu imaginile de pe camerele de supraveghere a traficului din Teheran, pentru a supraveghea viața de zi cu zi a unor personalități iraniene de rang înalt, în pregătirea operațiunii în timpul căreia a fost ucis liderul suprem al regimului, Ali Khamenei, potrivit unui material al Financial Times publicat luni si citat de Jerusalem Post.

Potrivit publicației, serviciile de informații israeliene au descoperit un „model de viață” al lui Khamenei și al personalului său de securitate, inclusiv rutele de călătorie, orele de activitate și identitățile personalităților de rang înalt care se aflau de obicei alături de liderul suprem iranian.

Financial Times menționează, de asemenea, că Israelul a folosit instrumente de inteligență artificială, alături de algoritmi, pentru a sorta cantități vaste de informații adunate despre conducerea iraniană și mișcările acesteia.

Ali Khamenei a fost ucis într-un atac al forțelor americane și israeliene

Sâmbătă, atacurile americane și israeliene l-au ucis pe Khamenei, președintele SUA, Donald Trump, anunțând moartea liderului iranian în acea după-amiază.

„Khamenei, unul dintre cei mai malefici oameni din istorie, este mort. Aceasta nu este doar dreptate pentru poporul iranian, ci pentru toți marii americani și pentru acei oameni din multe țări din întreaga lume care au fost uciși sau mutilați de Khamenei și banda sa de bandiți însetați de sânge”, a transmis Donald Trump pe rețeaua sa, Truth Social.

Conform unei postări X a Comandamentului Central al SUA, numărul militarilor americani „uciși în acțiune” în timpul operațiunii împotriva Iranului a crescut la patru. Moartea altor trei militari americani a fost anunțată în weekend.

„Cel de-al patrulea militar, care a fost grav rănit în timpul atacurilor inițiale ale Iranului, a cedat în cele din urmă rănilor”, a transmis Centcom.

Duminică după-amiază, Trump a discutat despre conflictul împotriva Iranului și a spus că este „probabil” ca și alți militari americani să moară în urma acestor confruntări.

„Ne rugăm pentru recuperarea completă a răniților și transmitem imensa noastră dragoste și recunoștință eternă familiilor celor căzuți. Din păcate, probabil vor mai fi și mai multe victime înainte de a se termina. Așa stau lucrurile”, a spus Trump într-un videoclip postat pe Truth Social.

CITEȘTE ȘI:

Care vor fi urmările operațiunii din Iran, potrivit lui Benjamin Netanyahu: „Nici măcar nu am visat”

Soția ayatollahului Ali Khamenei a murit. Ea fusese rănită în atacul care l-a ucis pe liderul suprem al Iranului

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Dezastrul din Teheran, în imagini. Cum arată capitala Iranului după atacurile lansate de SUA și Israel
Showbiz internațional
Dezastrul din Teheran, în imagini. Cum arată capitala Iranului după atacurile lansate de SUA și Israel
Soția ayatollahului Ali Khamenei a murit. Ea fusese rănită în atacul care l-a ucis pe liderul suprem al Iranului
Showbiz internațional
Soția ayatollahului Ali Khamenei a murit. Ea fusese rănită în atacul care l-a ucis pe liderul suprem al…
Război în Orientul Mijlociu, ziua a patra
Mediafax
Război în Orientul Mijlociu, ziua a patra
Cum reușește Iranul să fenteze faimosul Iron Dome și care este marea vulnerabilitate a armatei Statelor Unite. Atuurile și dezavantajele forțelor militare în conflictul din Orientul Mijlociu
Gandul.ro
Cum reușește Iranul să fenteze faimosul Iron Dome și care este marea vulnerabilitate...
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Războiul din Iran lovește în investițiile românilor din Dubai. Economist: „E un avertisment că anumite lucruri s-ar putea întâmpla”
Adevarul
Războiul din Iran lovește în investițiile românilor din Dubai. Economist: „E un avertisment...
„Al Treilea Război Mondial poate izbucni în orice moment”, susține nervos Medvedev
Digi24
„Al Treilea Război Mondial poate izbucni în orice moment”, susține nervos Medvedev
Topul celor mai îndatorate țări din lume. Ce loc ocupă România?
Mediafax
Topul celor mai îndatorate țări din lume. Ce loc ocupă România?
Parteneri
Recunoști fetița din imagine? Acum e una dintre cele mai CELEBRE femei din lume, iar soțul ei are o avere impresionantă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Recunoști fetița din imagine? Acum e una dintre cele mai CELEBRE femei din lume, iar...
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi...
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Furia unei românce care își ia la serviciu mâncare la pachet. „A deschis caserola, a luat pieptul și a pus-o înapoi în frigider”
Click.ro
Furia unei românce care își ia la serviciu mâncare la pachet. „A deschis caserola, a...
Răspunsul lui Starmer după ce Trump s-a declarat „dezamăgit” de el
Digi 24
Răspunsul lui Starmer după ce Trump s-a declarat „dezamăgit” de el
Situație neobișnuită: Grecia va deshuma 150 de persoane moarte de Covid, după ce trupurile nu s-au descompus nici după 5 ani
Digi24
Situație neobișnuită: Grecia va deshuma 150 de persoane moarte de Covid, după ce trupurile nu...
România va produce drone militare autonome dotate cu muniție. Orbotix Industries, consorțiu cu trei firme românești
Promotor.ro
România va produce drone militare autonome dotate cu muniție. Orbotix Industries, consorțiu cu trei firme...
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când...
A ajuns regimul Putin la fundul sacului cu resurse? E incredibil ce au interceptat norvegienii în Marea Barents
go4it.ro
A ajuns regimul Putin la fundul sacului cu resurse? E incredibil ce au interceptat norvegienii...
Din ce este făcută coaja de ou?
Descopera.ro
Din ce este făcută coaja de ou?
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Cum reușește Iranul să fenteze faimosul Iron Dome și care este marea vulnerabilitate a armatei Statelor Unite. Atuurile și dezavantajele forțelor militare în conflictul din Orientul Mijlociu
Gandul.ro
Cum reușește Iranul să fenteze faimosul Iron Dome și care este marea vulnerabilitate a armatei...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Documentul necesar românilor care se pensionează. Mulți dintre ei au uitat să îl ridice de la ITM
Documentul necesar românilor care se pensionează. Mulți dintre ei au uitat să îl ridice de la ITM
Dezastrul din Teheran, în imagini. Cum arată capitala Iranului după atacurile lansate de SUA și Israel
Dezastrul din Teheran, în imagini. Cum arată capitala Iranului după atacurile lansate de SUA și Israel
Otniela Sandu a uitat de Sebastian Dobrincu! Primele declarații despre noul iubit milionar: „Când ...
Otniela Sandu a uitat de Sebastian Dobrincu! Primele declarații despre noul iubit milionar: „Când ai pe cineva atent lângă tine”
49 de ani de la Cutremurul din 1977. Peste 1.500 de persoane au murit în urma seismului de 7,4 grade ...
49 de ani de la Cutremurul din 1977. Peste 1.500 de persoane au murit în urma seismului de 7,4 grade Richter
Comunicat: Primul și singurul studiu național dedicat femeilor între 40 și 65 de ani arată urgența ...
Comunicat: Primul și singurul studiu național dedicat femeilor între 40 și 65 de ani arată urgența unei acțiuni naționale privind femeile aflate la menopauză
Fotbalistul din România care a dat lovitura în afaceri: „Sunt lipsite de substanțe chimice nocive”
Fotbalistul din România care a dat lovitura în afaceri: „Sunt lipsite de substanțe chimice nocive”
Vezi toate știrile
×