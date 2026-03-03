Acasă » Știri » Știri externe » Soția ayatollahului Ali Khamenei a murit. Ea fusese rănită în atacul care l-a ucis pe liderul suprem al Iranului

Soția ayatollahului Ali Khamenei a murit. Ea fusese rănită în atacul care l-a ucis pe liderul suprem al Iranului

De: Daniel Matei 03/03/2026 | 11:26
Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, soția liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a murit după ce a fost rănită în atacul forțelor americane și israeliene care a dus și la moartea soțului ei, potrivit televiziunii de stat iraniane.

Într-o postare pe platforma socială X, luni dimineață, postul de televiziune de stat Press TV a transmis că ea a fost rănită într-un atac americano-israelian și a murit ulterior din cauza acestor răni, scrie The Hill.

The Times of Israel a menționat că Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, în vârstă de 78 de ani, se afla în comă după atacurile de sâmbătă. Aceasta era soția liderului suprem al Iranului din 1964, mai scrie presa israeliană.

În acest weekend, SUA și Israelul au lansat atacuri împotriva Iranului în urma unor săptămâni de tensiuni între americani și iranieni. La scurt timp după atacurile americane și israeliene, Iranul a ripostat atacând Israelul și statele din Golf, inclusiv Arabia Saudită, Qatar și Emiratele Arabe Unite.

Ali Khamenei a fost ucis într-un atac al forțelor americane și israeliene

Sâmbătă, atacurile americane și israeliene l-au ucis pe Khamenei, președintele SUA, Donald Trump, anunțând moartea liderului iranian în acea după-amiază.

„Khamenei, unul dintre cei mai malefici oameni din istorie, este mort. Aceasta nu este doar dreptate pentru poporul iranian, ci pentru toți marii americani și pentru acei oameni din multe țări din întreaga lume care au fost uciși sau mutilați de Khamenei și banda sa de bandiți însetați de sânge”, a transmis Donald Trump pe rețeaua sa, Truth Social.

Conform unei postări X a Comandamentului Central al SUA, numărul militarilor americani „uciși în acțiune” în timpul operațiunii împotriva Iranului a crescut la patru. Moartea altor trei militari americani a fost anunțată în weekend.

„Cel de-al patrulea militar, care a fost grav rănit în timpul atacurilor inițiale ale Iranului, a cedat în cele din urmă rănilor”, a transmis Centcom.

Duminică după-amiază, Trump a discutat despre conflictul împotriva Iranului și a spus că este „probabil” ca și alți militari americani să moară în urma acestor confruntări.

„Ne rugăm pentru recuperarea completă a răniților și transmitem imensa noastră dragoste și recunoștință eternă familiilor celor căzuți. Din păcate, probabil vor mai fi și mai multe victime înainte de a se termina. Așa stau lucrurile”, a spus Trump într-un videoclip postat pe Truth Social.

