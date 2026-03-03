Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Doliu în televiziune! Un prezentator de 25 de ani a murit în timpul filmărilor: „Cea mai tragică zi”

Doliu în televiziune! Un prezentator de 25 de ani a murit în timpul filmărilor: „Cea mai tragică zi”

De: Irina Vlad 03/03/2026 | 11:04
Doliu în televiziune! Un prezentator de 25 de ani a murit în timpul filmărilor: „Cea mai tragică zi”
Todd Meadows a murit în timpul filmărilor emisiunii de pe Discovery Channel

Todd Meadows, care a devenit cunoscut ca marinar în emisiunea Deadliest Catch de pe Discovery Channel, a murit la doar 25 de ani. Nenorocirea s-a petrecut chiar în timpul filmărilor de pe vas.

Todd Meadows, cunoscut mai ales ca marinar în emisiunea Deadliest Catch a murit în timpul filmărilor, la vârsta de 25 de ani. El era cel mai nou membru al echipajului navei Aleutian Lady, o barcă care din serialul reality de mare risc difuzat de Discovery Channel. Din primele informații, camerele de filmat erau pornite pe navă în momentul decesului, care a avut loc pe 25 februarie.

Todd Meadows a murit în timpul filmărilor emisiunii de pe Discovery Channel

Todd Meadows a murit în timpul filmărilor

Luni, 2 martie, căpitanul Rick Shelford, care a apărut alături de Meadows în serialul reality despre lumea riscantă a pescuitului de crabi, a anunțat într-un mesaj pe Facebook că Todd Meadows a murit miercuri, 25 februarie, la vârsta de 25 de ani. Deși cauza decesului nu a fost încă anunțată, Todd Meadows ar fi murit în timpul unui incident „legat de pescuit” în timpul filmărilor de pe navă.

Nava pe care a avut loc tragedia era ultima din cele prezentate în viitorul sezon 22 al emisiunii – care se afla încă pe mare. Filmările s-au încheiat la scurt timp după moartea lui Todd Meadows. Căpitanul Rick Shelford, care a participat regulat la emisiune din 2023, a numit-o „cea mai tragică zi din istoria Aleutian Lady”.

Emisiunea Deadliest Catch a avut premiera în 2005, urmărind un grup de pescari de crab regal din Alaska în timp ce se angajau într-o călătorie periculoasă pentru a prinde delicioasele fructe de mare din Marea Bering. Titlul este inspirat de riscul ridicat de accidentare sau deces asociat cu această meserie.

„25 februarie 2026 a fost cea mai tragică zi din istoria navei Aleutian Lady pe Marea Bering. L-am pierdut pe fratele nostru, Todd Meadows. Todd era cel mai nou membru al echipajului nostru, dar a devenit repede parte din familie. Dragostea lui pentru pescuit și etica sa profesională puternică i-au câștigat imediat respectul tuturor. Zâmbetul lui era contagios, iar sunetul râsului său care se auzea pe scările timoneriei sau prin megafonul de pe punte este ceva ce vom păstra mereu în suflet.

Dragostea lui Todd pentru copiii săi, familia sa și viața sa era evidentă în tot ceea ce făcea. Muncea din greu, iubea profund și aducea bucurie celor din jur. În acest moment, inimile noastre sunt sfâșiate într-un mod pe care cuvintele nu îl pot exprima pe deplin. Vă rugăm să vă rugați pentru copiii și familia lui Todd și să îi păstrați în gândurile voastre, în timp ce se confruntă cu zilele care vor urma fără el.

Todd va face pentru totdeauna parte din această barcă, din acest echipaj și din această frăție. Deși l-am pierdut mult prea devreme, moștenirea lui va trăi prin copiii săi și în fiecare amintire pe care o purtăm de la el. Odihnește-te liniștit, frate, până când ne vom revedea”, a scris căpitanul Rick Shelford.

Ea e Alexandra, tânăra asistentă de doar 23 de ani care a murit la Constanța. Managerul spitalului a făcut primele declarații

Ce se întâmplă cu trupa Cargo. Fiica lui Adi Bărar a câștigat o bătălie în instanță cu membrii formației

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Soția ayatollahului Ali Khamenei a murit. Ea fusese rănită în atacul care l-a ucis pe liderul suprem al Iranului
Showbiz internațional
Soția ayatollahului Ali Khamenei a murit. Ea fusese rănită în atacul care l-a ucis pe liderul suprem al…
Imagine alarmantă cu Donald Trump: a apărut în public cu ceea ce pare a fi o rană roșie la gât
Showbiz internațional
Imagine alarmantă cu Donald Trump: a apărut în public cu ceea ce pare a fi o rană roșie…
Războiul din Orientul Mijlociu degenerează: Iran și Israelul se bombardează tot mai puternic. Prețul petrolului crește cu 10%,
Mediafax
Războiul din Orientul Mijlociu degenerează: Iran și Israelul se bombardează tot mai puternic....
Cum reușește Iranul să fenteze faimosul Iron Dome și care este marea vulnerabilitate a armatei Statelor Unite. Atuurile și dezavantajele forțelor militare în conflictul din Orientul Mijlociu
Gandul.ro
Cum reușește Iranul să fenteze faimosul Iron Dome și care este marea vulnerabilitate...
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Războiul din Iran lovește în investițiile românilor din Dubai. Economist: „E un avertisment că anumite lucruri s-ar putea întâmpla”
Adevarul
Războiul din Iran lovește în investițiile românilor din Dubai. Economist: „E un avertisment...
„Al Treilea Război Mondial poate izbucni în orice moment”, susține nervos Medvedev
Digi24
„Al Treilea Război Mondial poate izbucni în orice moment”, susține nervos Medvedev
Avertismentul lui Bogdan Chirițoiu pentru benzinari: „Nu am vrea să vedem comercianți care profită de contextul internațional pentru a crește suplimentar prețurile în mod nejustificat”
Mediafax
Avertismentul lui Bogdan Chirițoiu pentru benzinari: „Nu am vrea să vedem comercianți care...
Parteneri
Nu mai e Cruduța! Cum arată acum bruneta după două nașteri. Fanii, șocați de cele mai recente imagini cu ea
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Nu mai e Cruduța! Cum arată acum bruneta după două nașteri. Fanii, șocați de cele...
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi...
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Furia unei românce care își ia la serviciu mâncare la pachet. „A deschis caserola, a luat pieptul și a pus-o înapoi în frigider”
Click.ro
Furia unei românce care își ia la serviciu mâncare la pachet. „A deschis caserola, a...
Răspunsul lui Starmer după ce Trump s-a declarat „dezamăgit” de el
Digi 24
Răspunsul lui Starmer după ce Trump s-a declarat „dezamăgit” de el
Situație neobișnuită: Grecia va deshuma 150 de persoane moarte de Covid, după ce trupurile nu s-au descompus nici după 5 ani
Digi24
Situație neobișnuită: Grecia va deshuma 150 de persoane moarte de Covid, după ce trupurile nu...
Cum a devenit fabrica de tractoare din Iran, construită de România, cea mai mare din Orientul Mijlociu
Promotor.ro
Cum a devenit fabrica de tractoare din Iran, construită de România, cea mai mare din...
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când...
Scutul de la Deveselu și războiul din Orient: Va fi folosit sistemul de rachete?
go4it.ro
Scutul de la Deveselu și războiul din Orient: Va fi folosit sistemul de rachete?
Din ce este făcută coaja de ou?
Descopera.ro
Din ce este făcută coaja de ou?
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Cum reușește Iranul să fenteze faimosul Iron Dome și care este marea vulnerabilitate a armatei Statelor Unite. Atuurile și dezavantajele forțelor militare în conflictul din Orientul Mijlociu
Gandul.ro
Cum reușește Iranul să fenteze faimosul Iron Dome și care este marea vulnerabilitate a armatei...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce diferență de vârstă este între Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică: „Relația noastră nu a ...
Ce diferență de vârstă este între Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică: „Relația noastră nu a fost influențată”
Soția ayatollahului Ali Khamenei a murit. Ea fusese rănită în atacul care l-a ucis pe liderul suprem ...
Soția ayatollahului Ali Khamenei a murit. Ea fusese rănită în atacul care l-a ucis pe liderul suprem al Iranului
Românii din Israel s-au întors acasă! Susțin că nu au primit ajutor de la stat: „Ne-am expatriat ...
Românii din Israel s-au întors acasă! Susțin că nu au primit ajutor de la stat: „Ne-am expatriat noi singuri, pe banii noștri”
Cât costă noul iPhone 17e. Ce a îmbunățit Apple la ultimul model considerat „cel mai accesibil”
Cât costă noul iPhone 17e. Ce a îmbunățit Apple la ultimul model considerat „cel mai accesibil”
Duminică avem Rapid – Craiova, iar noi vă așteptam la „EXCLUSIV RAPID”, în direct ...
Duminică avem Rapid – Craiova, iar noi vă așteptam la „EXCLUSIV RAPID”, în direct pe YouTube – ProSport, de la ora 16:45!
A semnat cu PRO TV! Noul nume care se alătură trustului din Pache Protopopescu: „Sunt foarte fericit ...
A semnat cu PRO TV! Noul nume care se alătură trustului din Pache Protopopescu: „Sunt foarte fericit să fac parte din acest proiect”
Vezi toate știrile
×