Doliu în televiziune! Un prezentator de 25 de ani a murit în timpul filmărilor: „Cea mai tragică zi”

Todd Meadows, care a devenit cunoscut ca marinar în emisiunea Deadliest Catch de pe Discovery Channel, a murit la doar 25 de ani. Nenorocirea s-a petrecut chiar în timpul filmărilor de pe vas.

Todd Meadows, cunoscut mai ales ca marinar în emisiunea Deadliest Catch a murit în timpul filmărilor, la vârsta de 25 de ani. El era cel mai nou membru al echipajului navei Aleutian Lady, o barcă care din serialul reality de mare risc difuzat de Discovery Channel. Din primele informații, camerele de filmat erau pornite pe navă în momentul decesului, care a avut loc pe 25 februarie.

Todd Meadows a murit în timpul filmărilor

Luni, 2 martie, căpitanul Rick Shelford, care a apărut alături de Meadows în serialul reality despre lumea riscantă a pescuitului de crabi, a anunțat într-un mesaj pe Facebook că Todd Meadows a murit miercuri, 25 februarie, la vârsta de 25 de ani. Deși cauza decesului nu a fost încă anunțată, Todd Meadows ar fi murit în timpul unui incident „legat de pescuit” în timpul filmărilor de pe navă.

Nava pe care a avut loc tragedia era ultima din cele prezentate în viitorul sezon 22 al emisiunii – care se afla încă pe mare. Filmările s-au încheiat la scurt timp după moartea lui Todd Meadows. Căpitanul Rick Shelford, care a participat regulat la emisiune din 2023, a numit-o „cea mai tragică zi din istoria Aleutian Lady”.

Emisiunea Deadliest Catch a avut premiera în 2005, urmărind un grup de pescari de crab regal din Alaska în timp ce se angajau într-o călătorie periculoasă pentru a prinde delicioasele fructe de mare din Marea Bering. Titlul este inspirat de riscul ridicat de accidentare sau deces asociat cu această meserie.

„25 februarie 2026 a fost cea mai tragică zi din istoria navei Aleutian Lady pe Marea Bering. L-am pierdut pe fratele nostru, Todd Meadows. Todd era cel mai nou membru al echipajului nostru, dar a devenit repede parte din familie. Dragostea lui pentru pescuit și etica sa profesională puternică i-au câștigat imediat respectul tuturor. Zâmbetul lui era contagios, iar sunetul râsului său care se auzea pe scările timoneriei sau prin megafonul de pe punte este ceva ce vom păstra mereu în suflet. Dragostea lui Todd pentru copiii săi, familia sa și viața sa era evidentă în tot ceea ce făcea. Muncea din greu, iubea profund și aducea bucurie celor din jur. În acest moment, inimile noastre sunt sfâșiate într-un mod pe care cuvintele nu îl pot exprima pe deplin. Vă rugăm să vă rugați pentru copiii și familia lui Todd și să îi păstrați în gândurile voastre, în timp ce se confruntă cu zilele care vor urma fără el. Todd va face pentru totdeauna parte din această barcă, din acest echipaj și din această frăție. Deși l-am pierdut mult prea devreme, moștenirea lui va trăi prin copiii săi și în fiecare amintire pe care o purtăm de la el. Odihnește-te liniștit, frate, până când ne vom revedea”, a scris căpitanul Rick Shelford.

