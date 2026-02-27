Ce se întâmplă cu trupa Cargo. Fiica lui Adi Bărar a câștigat o bătălie în instanță cu membrii formației

La aproape cinci ani de la moartea lui Adi Bărar, fondatorul legendarei trupe Cargo, disputa pentru numele formației ajunge într-un nou punct tensionat. Fiica acestuia, Adriana Bărar, a obținut o victorie importantă în instanță, după ce apelul formulat de actualii membri ai trupei a fost respins. Managerul trupei, Cosmin Nicoară, vorbește, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre situația în care se află, în acest moment, una dintre cele mai iubite trupe rock ale României.

Adi Bărar, fondatorul trupei Cargo în 1985, s-a stins din viață în 2021, în plină pandemie, după ce a fost răpus de COVID-19. După moartea sa, formația a continuat să activeze și să ducă mai departe numele care a devenit simbol al rockului românesc.

Însă, în spatele scenei, a început o luptă juridică. Actuala componență a trupei ( Adrian Igrișan, Octavian Pilan și Alin Achim) a decis să deschidă un proces împotriva fiicei și văduvei lui Adi Bărar, Adriana Bărar și Monica Bărar, pentru a obține drepturi depline asupra utilizării numelui „Cargo”. Procesul, care durează de câțiva ani, are ca miză marca formației.

Instanța a respins apelul trupei

Potrivit datelor oficiale din dosarul aflat pe rolul Curții de Apel București, litigiul privind drepturile asupra mărcii „Cargo” a ajuns la o nouă etapă decisivă.

În data de 25 februarie 2026, instanța s-a pronunțat în apel în procesul deschis de actuala componență a trupei împotriva Adrianei și Monicăi Bărar, fiica și văduva fondatorului formației.

Decizia completului: „Respinge apelul ca nefondat”

Curtea de Apel București a stabilit că solicitarea membrilor trupei de a obține drepturi asupra numelui nu are temei juridic în această etapă procesuală. În același timp, instanța a dispus ca apelanții să achite către Adriana și Monica Bărar suma de 12.027,33 lei, reprezentând cheltuieli de judecată. Hotărârea mai prevede că membrii trupei trebuie să suporte costurile procesului. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs în termen de 30 de zile de la comunicare, cererea urmând să fie depusă la Curtea de Apel București. Astfel, cel puțin în această etapă a litigiului, drepturile asupra numelui „Cargo” rămân în posesia moștenitoarelor lui Adi Bărar, fondatorul formației.

Trupa nu renunță: „Nimeni nu va putea spune vreodată că formația Cargo este alta”

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, managerul trupei Cargo, Cosmin Nicoară, a declarat că lupta nu s-a terminat.

„Există o hotărâre. Există în continuare căi de atac. Termenul e dur „atac”, este, de fapt, continuarea procesului. Formația merge înainte. Nu e o luptă, e un adevăr, este practic o realitate: un nume de formație nu poate fi al unui singur om, al unei singure persoane. De aceea e formație”, a declarat pentru CANCAN.RO Cosmin Nicoară, managerul trupei Cargo.

Trupa are anunțate mai multe concerte în perioada următoare, însă managerul formației spune că nu activitatea artistică nu va avea de suferit.

„Viitoarele spectacole și concerte nu au legătură cu această situație.”

Mai mult, după ce unele voci au speculat că trupa nu ar trebui să se folosească de nume, pe motiv că nu au fost membri ai trupei de la început, Cosmin Nicoară oferă ca exemplu trupa Iris, care, la un moment dat, s-a împărțit în două, și Cristi Minculescu, deși nu a fost de la înființarea trupei, a putut „pleca” cu numele. În cazul Cargo, însă, nu se pune problema unei rupturi a formației, din motive de neînțelegere.

„Dacă analizați spețe similare, veți vedea că nici Cristi Minculescu nu a fost de la început în Iris, iar procesul lor a ajuns în faza în care ambele părți au dreptul să folosească numele. În situația noastră este diferit, pentru că domnul Bărar nu activează separat. Nu există două entități care se luptă pentru dreptul de proprietate intelectuală. Situația din perioada pandemiei a generat acest deces și s-a ajuns aici. Nu a depins de noi. Nu este o ruptură a trupei, asta nu înțelege familia. Dar nu vreau să le acuz de nimic, Doamne ferește, este dreptul lor, tot respectul pentru ele, trebuie fiecare să lupte pentru ceea ce crede. Nu este o discuție despre familie sau despre Adriana Bărar. Discuția este una principială. Acest proces dintre formație și familie este pe principii, nu pentru a dobândi ceva. Pentru că nimeni nu va putea spune vreodată că formația Cargo este alta. Dacă, prin absurd, familia ar face o altă formație Cargo pentru că deține numele conform unui act, vă întreb și eu, cum ar fi percepută de public? Doar pentru că ai un nume, nu înseamnă că ai și tot ce este în spatele lui. Acest proces este pe principii. Noi trebuie să lămurim o situație care, în convingerea familiei, este deformată.

Cargo merge mai departe

Formația merge înainte și își vede de viața artistică, pentru că nu poți îngrădi dreptul la muncă al unui om din cauza unui proces. Nu ne gândim la scenariul în care trupa nu ar mai putea folosi numele. Nu iau în calcul genul acesta de interzicere. Este un proces pe care formația l-a deschis către familie, nu invers. Noi am cerut să se rezolve această problemă principială asupra numelui, pentru că nu exista comunicare între familie și formație. E vorba de principii, nu de un bun. Nu ne luptăm pentru o mașină sau pentru o casă. Ne luptăm pentru un principiu. Formația Cargo, chiar dacă a fost înființată de Adi Bărar, într-o componență care era la acea vreme, a crescut și a devenit acest nume pentru că au existat și colegii care activează în prezent. Nu a fost rezultatul unei singure persoane. Sunt multe formații în aceeași situație. Vă întreb acum, ați auzit de Grup 74? E o trupă făcută în aceeași perioadă, de niște oameni, dintr-o localitate, tot așa, nu vorbim de București, și nu a auzit nimeni de ea, și totuși cineva s-a luptat și a făcut, dar totuși nu există formația aceea. Formația Cargo putea să rămână la nivelul acelei trupe dacă nu s-ar fi făcut schimbările de membri, adaptările muzicii la vremurile respective, chestii pe care le-a făcut un grup, nu o singură persoană. Relația mea cu Adi Bărar a fost una de prietenie, e unul dintre primii artiști pe care i-am cunoscut în viața mea, și îl respect din tot sufletul. Nu se pune problema unei răzbunări. Din contră, toți avem acelați respect pentru el Suntem în această situație și trebuie reglată cumva.”, a mai declarat acesta.

Trupa Cargo a împlinit anul trecut 40 de ani de activitate

Trupa Cargo a fost fondată în 1985, la Timișoara, de chitaristul Adrian Bărar, alături de Carol Bleich (baterie), Octavian Iepan (chitară), Tibi Gajdo (bass), Dinel Tollea (clape) și Nae Ionel Tarnotzi (voce). De-a lungul anilor, componența s-a schimbat, dar proiectul a crescut constant, devenind unul dintre cele mai importante nume din rockul românesc. La scurt timp după debut au apărut în trupă Leo Iorga și, ulterior, Ovidiu Ioncu „Kempes”, vocea emblematică a anilor ’90. În această perioadă au fost lansate unele dintre cele mai cunoscute piese ale formației, precum „Ana”, „Doi prieteni” sau „Buletin de știri”. În anii ’90, Cargo a lansat albumul „Povestiri din gară” și apoi „Destin”, consolidându-și statutul prin hituri care au devenit imnuri rock – „Dacă ploaia s-ar opri”, „Ziua vrăjitoarelor” sau „Spiritus Sanctus”. După plecarea lui Kempes în 2003, rolul de solist a fost preluat de Adrian Igrișan, care a devenit una dintre vocile definitorii ale trupei în noua etapă. De-a lungul timpului, prin Cargo au mai trecut muzicieni precum Raul Dudnic, Octavian Pilan, Cristian Pup, Ramon Radosav sau Alin Achim, iar după moartea lui Adrian Bărar, în 2021, formația a continuat cu noi membri, între care David Cristian și Ionuț Cârja.

