Test de logică | Găsiți numărul 669 din această iluzie optică inversată!

Dragă cititorule, astăzi, CANCAN.RO ţi-a pregătit o iluzie optică inversată, perfectă pentru a-ţi testa abilităţile de obersvaţie.

Această iluzie optică inversată ascunde numărul 669 printre mai multe 609, iar doar cei cu o privire foarte ageră îl pot identifica. Te încumeți să încerci?

Test de logică

Iluziile optice sunt excelente pentru stimularea creierului: îmbunătățesc atenția, gândirea creativă și capacitatea de rezolvare a problemelor. Practicate constant, pot contribui chiar la reducerea riscului de declin cognitiv și la menținerea unei funcționări mentale sănătoase.

Imaginea de față este plină de numere 609 inversate, însă printre ele se ascunde și un 669, care este şi el inversat. Provocarea este să îl găsești cât mai repede. Acest exercițiu captivant, îți testează concentrarea și spiritul de observație, dar reprezintă și o activitate distractivă ce îți pune mintea la treabă.

Nu este o sarcină ușoară. Doar cei foarte atenți la detalii reușesc să identifice numărul ascuns. Ai reușit să-l găsești? Timpul trece repede… Continuă să cauți!

Găsiți numărul 669 din această iluzie optică inversată!

Gata, timpul s-a scurs. Câți dintre voi au descoperit numărul? Probabil că cei cu ochi foarte buni l-au observat deja. Pentru cei care nu au reușit, urmează și soluția.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

