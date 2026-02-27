Zodiile care dau lovitura în martie. Primăvara vine cu oportunități mari

Trei semne zodiacale au cele mai bune horoscoape pe întreaga lună martie 2026, care va fi ca o călătorie cu roller coaster-ul, pe măsură ce lecțiile puternice din februarie continuă.

Puternica eclipsă lunară din Fecioară din 3 martie aduce o persoană sau un mesaj din trecut, arătându-ne de ce trebuie să fim mai răbdători cu planurile noastre. Venus intră în Berbec pe 6, făcând ca domeniul iubirii să pară un sport. Jupiter staționează direct pe 10, învățându-ne importanța compasiunii și a prezenței pentru ceilalți.

Luna Nouă în Pești, pe 18, pare un nou început. Suntem capabili nu numai să visăm, ci și să luptăm pentru visele noastre, mai ales când Soarele intră în Berbec pe 20, în aceeași zi în care Mercur intră în mișcare directă. Pe 30, Venus intră în Taur, domiciliul său, o poziție frumoasă pentru ca planeta iubirii să înflorească. Prin toate aceste suișuri și coborâșuri din această lună, aceste semne astrologice găsesc o cale de a prospera.

În martie 2026, Peștii, Berbecii, Gemenii sunt pe cale să devină semnele zodiacale remarcabile, trăind perioade pline de energie, transformatoare și de succes. Luna este definită de un sezon puternic al Peștilor, axat pe vise, și de un sezon aprins al Berbecilor (începând cu 20 martie), care stimulează încrederea, romantismul și oportunitățile financiare.

Pești (19 februarie – 20 martie)

Pe măsură ce luna începe în sezonul lor, Peștii experimentează o renaștere personală, mai ales cu Luna Nouă în semnul lor pe 18 martie, aducând începuturi proaspete și revitalizante.

Berbec (21 martie – 19 aprilie)

Venus intră în semnul lor pe 6 martie, urmată de Soare pe 20 martie, făcându-i semnul „it” pentru pasiune, îndrăzneală și finanțe, cu o energie puternică, încrezătoare și de neoprit.

Gemenii (21 mai – 20 iunie)

Luna martie este un vis devenit realitate pentru Gemenii, oferindu-le energie de înaltă performanță pentru a finaliza sarcinile, cu recunoaștere maximă și oportunități de carieră între 6 și 19 martie.