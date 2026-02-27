Acasă » Știri » Zodiile care dau lovitura în martie. Primăvara vine cu oportunități mari

Zodiile care dau lovitura în martie. Primăvara vine cu oportunități mari

De: Irina Vlad 27/02/2026 | 17:53
Zodiile care dau lovitura în martie. Primăvara vine cu oportunități mari
Zodiile care dau lovitura în martie. Primăvara vine cu oportunități mari / sursă foto: social media

Trei semne zodiacale au cele mai bune horoscoape pe întreaga lună martie 2026, care va fi ca o călătorie cu roller coaster-ul, pe măsură ce lecțiile puternice din februarie continuă.

Puternica eclipsă lunară din Fecioară din 3 martie aduce o persoană sau un mesaj din trecut, arătându-ne de ce trebuie să fim mai răbdători cu planurile noastre. Venus intră în Berbec pe 6, făcând ca domeniul iubirii să pară un sport. Jupiter staționează direct pe 10, învățându-ne importanța compasiunii și a prezenței pentru ceilalți.

Luna Nouă în Pești, pe 18, pare un nou început. Suntem capabili nu numai să visăm, ci și să luptăm pentru visele noastre, mai ales când Soarele intră în Berbec pe 20, în aceeași zi în care Mercur intră în mișcare directă. Pe 30, Venus intră în Taur, domiciliul său, o poziție frumoasă pentru ca planeta iubirii să înflorească. Prin toate aceste suișuri și coborâșuri din această lună, aceste semne astrologice găsesc o cale de a prospera.

În martie 2026, Peștii, Berbecii, Gemenii sunt pe cale să devină semnele zodiacale remarcabile, trăind perioade pline de energie, transformatoare și de succes. Luna este definită de un sezon puternic al Peștilor, axat pe vise, și de un sezon aprins al Berbecilor (începând cu 20 martie), care stimulează încrederea, romantismul și oportunitățile financiare.

Pești (19 februarie – 20 martie)

Pe măsură ce luna începe în sezonul lor, Peștii experimentează o renaștere personală, mai ales cu Luna Nouă în semnul lor pe 18 martie, aducând începuturi proaspete și revitalizante.

Berbec (21 martie – 19 aprilie)

Venus intră în semnul lor pe 6 martie, urmată de Soare pe 20 martie, făcându-i semnul „it” pentru pasiune, îndrăzneală și finanțe, cu o energie puternică, încrezătoare și de neoprit.

Gemenii (21 mai – 20 iunie)

Luna martie este un vis devenit realitate pentru Gemenii, oferindu-le energie de înaltă performanță pentru a finaliza sarcinile, cu recunoaștere maximă și oportunități de carieră între 6 și 19 martie.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
„Au forțat-o pe doamna Stănoiu să semneze acte când era sub influența somniferelor.” Martorul care răstoarnă tot cazul fostei ministre
Știri
„Au forțat-o pe doamna Stănoiu să semneze acte când era sub influența somniferelor.” Martorul care răstoarnă tot cazul…
ZVON revine cu un nou episod exploziv! Vineri, 27 februarie, ora 20:00, Ariadna vine față în față cu Miruna Alessandra
Știri
ZVON revine cu un nou episod exploziv! Vineri, 27 februarie, ora 20:00, Ariadna vine față în față cu Miruna…
OFF The Record. Roxana Petcu, inspector șef al Inspecției Judiciare: A modifica pensiile magistraților este o scădere a statutului
Mediafax
OFF The Record. Roxana Petcu, inspector șef al Inspecției Judiciare: A modifica pensiile...
„Sănătate!” sau „Noroc!”? Ce spui atunci când strănută cineva și ce spune acest lucru despre tine, de fapt
Gandul.ro
„Sănătate!” sau „Noroc!”? Ce spui atunci când strănută cineva și ce spune acest...
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Prosport.ro
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Cele mai stranii locuri din Defileul Dunării. Peșterea care ascundea roiuri înfiorătoare de muște
Adevarul
Cele mai stranii locuri din Defileul Dunării. Peșterea care ascundea roiuri înfiorătoare de...
Ultimul capriciu al lui Epstein. Ce a încercat să cumpere cu doar câteva zile înainte de a fi arestat, în 2019
Digi24
Ultimul capriciu al lui Epstein. Ce a încercat să cumpere cu doar câteva...
Un aeroport internațional propune interzicerea papucilor Crocs și a pijamalelor: „Ne-am săturat”
Mediafax
Un aeroport internațional propune interzicerea papucilor Crocs și a pijamalelor: „Ne-am săturat”
Parteneri
Cum arată Andreea Esca în costum de baie, la 53 de ani! Imagini rare cu prezentatoarea Stirilor ProTV
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Andreea Esca în costum de baie, la 53 de ani! Imagini rare cu...
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la vedere
Prosport.ro
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală
Click.ro
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho
Digi 24
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după...
Răsturnare de situație. Miliardarul ucrainean cu cetățenie română care a căzut de la fereastră ar fi fost ucis chiar de către fiul său
Digi24
Răsturnare de situație. Miliardarul ucrainean cu cetățenie română care a căzut de la fereastră ar...
Vânzările Dacia Sandero în 2026 au scăzut la jumătate, în Europa. Modelul nu a prins nici măcar Top 10, în ianuarie
Promotor.ro
Vânzările Dacia Sandero în 2026 au scăzut la jumătate, în Europa. Modelul nu a prins...
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Avioanele Mirage, dezlănțuite împotriva rușilor: Ucraina le-a dat „verde” pentru aceste atacuri
go4it.ro
Avioanele Mirage, dezlănțuite împotriva rușilor: Ucraina le-a dat „verde” pentru aceste atacuri
O stea colosală și-a schimbat brusc culoarea!
Descopera.ro
O stea colosală și-a schimbat brusc culoarea!
Urmăriți cel de-al doilea trailer oficial al filmului Mortal Kombat II
Go4Games
Urmăriți cel de-al doilea trailer oficial al filmului Mortal Kombat II
„Sănătate!” sau „Noroc!”? Ce spui atunci când strănută cineva și ce spune acest lucru despre tine, de fapt
Gandul.ro
„Sănătate!” sau „Noroc!”? Ce spui atunci când strănută cineva și ce spune acest lucru despre...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
„Au forțat-o pe doamna Stănoiu să semneze acte când era sub influența somniferelor.” Martorul ...
„Au forțat-o pe doamna Stănoiu să semneze acte când era sub influența somniferelor.” Martorul care răstoarnă tot cazul fostei ministre
ZVON revine cu un nou episod exploziv! Vineri, 27 februarie, ora 20:00, Ariadna vine față în față ...
ZVON revine cu un nou episod exploziv! Vineri, 27 februarie, ora 20:00, Ariadna vine față în față cu Miruna Alessandra
Ce spune Selly despre nunta cu Smaranda: „Mai curând decât credeți”
Ce spune Selly despre nunta cu Smaranda: „Mai curând decât credeți”
Iubește din nou, la 64 de ani! Marele actor și-a confirmat relația cu iubita mai tânără, după ...
Iubește din nou, la 64 de ani! Marele actor și-a confirmat relația cu iubita mai tânără, după 4 ani de întâlniri în secret
Drama prin care trece o cunoscută vedetă TV. Fiul ei, în vârstă de doar 23 de ani, a murit după ...
Drama prin care trece o cunoscută vedetă TV. Fiul ei, în vârstă de doar 23 de ani, a murit după o perioadă zbuciumată
Calcul complet. Cât te costă în 2026 să crești un copil în primul an de viață, în România
Calcul complet. Cât te costă în 2026 să crești un copil în primul an de viață, în România
Vezi toate știrile
×