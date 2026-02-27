Acasă » Știri » „Au forțat-o pe doamna Stănoiu să semneze acte când era sub influența somniferelor.” Martorul care răstoarnă tot cazul fostei ministre

„Au forțat-o pe doamna Stănoiu să semneze acte când era sub influența somniferelor.” Martorul care răstoarnă tot cazul fostei ministre

De: David Ioan 27/02/2026 | 18:33
„Au forțat-o pe doamna Stănoiu să semneze acte când era sub influența somniferelor.” Martorul care răstoarnă tot cazul fostei ministre
„Au forțat-o pe doamna Stănoiu să semneze acte când era sub influența a somniferelor.” Martorul care răstoarnă tot cazul fostei ministre

Ancheta privind moartea Rodicăi Stănoiu scoate la iveală noi detalii şocante, după ce un angajat al Institutului de Cercetări Juridice a mărturisit, sub protecţia anonimatului, informaţii vitale din ultimele luni de viațî ale fostei ministre a Justiţiei.

Marius Calotă, iubitul mult mai tânăr al femeii, ar fi profitat de starea vulnerabilă a acesteia, forţând-o să semneze documente importante atunci când s-ar fi aflat sub influenţa tratamentului medicamentos pe care îl urma.

„Au forțat-o pe doamna Stănoiu să semneze acte”

Un angajat al Institutului de Cercetări Juridice, aflat sub protecţia anonimatului, a rupt tăcerea în cazul anchetei care vizează moartea Rodicăi Stănoiu.

Potrivit România TV, bărbatul indică faptul că Marius Calotă a fost “introdus” în viaţa Rodicăi Stănoiu chiar de Nicoleta Hegheş, care îi era profesoară la Universitatea Dimitrie Cantemir şi, totodată, colegă cu fosta ministră la Institutului de Cercetări Juridice.

“A fost vulnerabilă, ea n-a știut ce se-ntâmplă cu ea, apropiatele ei din Institutul de Cercetări i l-au trimis pe Marius ca pe un băiat cuminte care o ajută, nu care profită de ea! Nu care a făcut-o să slăbească din iunie, de la lansarea cărții ei la Fundația Titulescu, unde avea mai bine de 82 de kilograme până când a murit… Nu știu câte kilograme avea, dar… era o fantomă, era slăbită… Cât de chinuită a fost această femeie!

Nu știu dacă era îndrăgostită-lulea sau era vulnerabilitatea vârstei și frica de a nu rămâne singură între 4 pereți, să nu-i aducă nimeni o pâine, o sacoșă cu mâncare.”

„Era sub influența somniferelor”

De asemenea, bărbatul îi condamnă și pe cei care au profitat de starea fragilă de sănătate a Rodicăi Stănoiu.

„Au forțat-o pe doamna Stănoiu să semneze acte când era sub influența neurolepticelor, a somniferelor… Tot ceea ce se-ntâmplă se-ntâmplă pe bani! Pe bani foarte mulți! Miza cea mai mare sunt doctoratele! Unde a vrut să se înscrie la doctorat în septembrie, pe 17 septembrie 2025, și Marius Calotă! Am fi avut un doctorand în criminologie chiar și cu practică! El ar fi fost foarte bun de practică!”

Totodată, Nicoleta Hegheş neagă acuzaţiile care i se aduc:

„Nu știu cine v-a dat acele informații.”

Întrebată dacă într-adevăr ea este cea care l-a direcţionat pe Marius Calotă către Rodica Stănoiu, Nicoleta Hegheş a refuzat să răspundă.

CITEŞTE ŞI: Cine este femeia care îi stă alături acum lui Marius Calotă. Imaginile momentului, la două luni de la moartea Rodicăi Stănoiu

Anchetatorii vor să afle câți bani avea Rodica Stănoiu în conturi, de fapt. Răsturnare de situație!

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce salariu are un șofer la o firmă de distribuție sau curierat. Ce bacșiș face zilnic
Știri
Ce salariu are un șofer la o firmă de distribuție sau curierat. Ce bacșiș face zilnic
Românii care pot primi 20.000 de euro de la stat ca să deschidă o afacere. Care sunt condițiile și cine se încadrează
Știri
Românii care pot primi 20.000 de euro de la stat ca să deschidă o afacere. Care sunt condițiile…
OFF The Record. Roxana Petcu, inspector șef al Inspecției Judiciare: A modifica pensiile magistraților este o scădere a statutului
Mediafax
OFF The Record. Roxana Petcu, inspector șef al Inspecției Judiciare: A modifica pensiile...
„Sănătate!” sau „Noroc!”? Ce spui atunci când strănută cineva și ce spune acest lucru despre tine, de fapt
Gandul.ro
„Sănătate!” sau „Noroc!”? Ce spui atunci când strănută cineva și ce spune acest...
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Prosport.ro
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Cele mai stranii locuri din Defileul Dunării. Peșterea care ascundea roiuri înfiorătoare de muște
Adevarul
Cele mai stranii locuri din Defileul Dunării. Peșterea care ascundea roiuri înfiorătoare de...
Ultimul capriciu al lui Epstein. Ce a încercat să cumpere cu doar câteva zile înainte de a fi arestat, în 2019
Digi24
Ultimul capriciu al lui Epstein. Ce a încercat să cumpere cu doar câteva...
Un aeroport internațional propune interzicerea papucilor Crocs și a pijamalelor: „Ne-am săturat”
Mediafax
Un aeroport internațional propune interzicerea papucilor Crocs și a pijamalelor: „Ne-am săturat”
Parteneri
Cum arată Andreea Esca în costum de baie, la 53 de ani! Imagini rare cu prezentatoarea Stirilor ProTV
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Andreea Esca în costum de baie, la 53 de ani! Imagini rare cu...
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la vedere
Prosport.ro
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală
Click.ro
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho
Digi 24
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după...
Răsturnare de situație. Miliardarul ucrainean cu cetățenie română care a căzut de la fereastră ar fi fost ucis chiar de către fiul său
Digi24
Răsturnare de situație. Miliardarul ucrainean cu cetățenie română care a căzut de la fereastră ar...
Vânzările Dacia Sandero în 2026 au scăzut la jumătate, în Europa. Modelul nu a prins nici măcar Top 10, în ianuarie
Promotor.ro
Vânzările Dacia Sandero în 2026 au scăzut la jumătate, în Europa. Modelul nu a prins...
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Avioanele Mirage, dezlănțuite împotriva rușilor: Ucraina le-a dat „verde” pentru aceste atacuri
go4it.ro
Avioanele Mirage, dezlănțuite împotriva rușilor: Ucraina le-a dat „verde” pentru aceste atacuri
O stea colosală și-a schimbat brusc culoarea!
Descopera.ro
O stea colosală și-a schimbat brusc culoarea!
Urmăriți cel de-al doilea trailer oficial al filmului Mortal Kombat II
Go4Games
Urmăriți cel de-al doilea trailer oficial al filmului Mortal Kombat II
„Sănătate!” sau „Noroc!”? Ce spui atunci când strănută cineva și ce spune acest lucru despre tine, de fapt
Gandul.ro
„Sănătate!” sau „Noroc!”? Ce spui atunci când strănută cineva și ce spune acest lucru despre...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce salariu are un șofer la o firmă de distribuție sau curierat. Ce bacșiș face zilnic
Ce salariu are un șofer la o firmă de distribuție sau curierat. Ce bacșiș face zilnic
Românii care pot primi 20.000 de euro de la stat ca să deschidă o afacere. Care sunt condițiile și ...
Românii care pot primi 20.000 de euro de la stat ca să deschidă o afacere. Care sunt condițiile și cine se încadrează
O româncă l-a convins pe un italian că se îndrăgostește de el, dar planul ei era altul. Ce s-a ...
O româncă l-a convins pe un italian că se îndrăgostește de el, dar planul ei era altul. Ce s-a întâmplat imediat după întâlnirea stabilită pe Tinder
Andreea Bostănică și Iasmina, fosta iubită a lui Bogdan Mocanu, sunt la cuțite! De la ce a pornit ...
Andreea Bostănică și Iasmina, fosta iubită a lui Bogdan Mocanu, sunt la cuțite! De la ce a pornit scandalul: „Acum cred că i-a scăzut ratingul”
Bancul de weekend | Escrocherie de 8 Martie
Bancul de weekend | Escrocherie de 8 Martie
Lovitură în televiziune! A semnat cu Antena 1 după ce a demisionat de la postul concurent, în februarie ...
Lovitură în televiziune! A semnat cu Antena 1 după ce a demisionat de la postul concurent, în februarie 2026
Vezi toate știrile
×