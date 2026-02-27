Andreea Bostănică și Iasmina, fosta iubită a lui Bogdan Mocanu, sunt la cuțite! De la ce a pornit scandalul: „Acum cred că i-a scăzut ratingul”

Se pare că un nou scandal se prefigurează în mediul online. De data aceasta, spiritele s-au încins între Iasmina, fosta iubită a lui Bogdan Mocanu și fostă concurentă Mireasa, și Andreea Bostănică. Acestea și-au aruncat săgeți usturătoare în mediul online, iar totul a pornit de la o glumă. Ce și-au spus cele două?

Ei bine, mărul discordiei a pornit de la o glumă. În cadrul unui live pe TikTik, Iasmina i-a făcut o glumă mamei sale, pe care a mințit-o că Andreea Bostănică s-a luat de ea. Mama fostei iubite a lui Bogdan Mocanu și-a apărat fiica, iar de aici a pornit totul. Părți din live au ajuns și la Andreea, iar aceasta a reacționat imediat.

Andreea Bostănică și Iasmina sunt la cuțite

Fanii Andreei Bostănică i-au adus la cunoștință acesteia ce s-a întâmplat pe live-ul Iasminei. Deși influencerița a spus că nu vrea să se implice într-un nou scandal, nu a putut să nu arunce câteva săgeți la adresa fostei iubite a lui Bogdan Mocanu.

„Eu nu mă uit ce zice fiecare nimeni din online (…) Pe Iasmina o știam de acum doi ani (…), acum cred că i-a scăzut ratingul (…) Normal că trebuie să facă și ea chestii din astea pe live, să mă discute, altfel nu se uită nimeni la ea. Eu zic să își vadă de viața ei, că nu stau eu să vorbesc sau să mă uit? Ce părere să am? Nu am nicio părere. Să discute în continuare. Normal că o să discute despre mine. Dacă o să vorbească despre ea, nu o să asculte nimeni”, a spus Andreea Bostănică, într-un live, pe TikTok.

Și lucrurile nu s-au oprit aici. După replica Andreei Bostănică fanii celor două au simțit că un nou scandal se prefigurează. Însă, Iasmina a pus capăt speculațiilor, dar aruncând o nouă săgeată usturătoare la adresa Andreei Bostănică.

„Vi se pare. Nu intru în discuții cu întreținute”, a fost reacția Iasminei, pe TikTok.

Rămâne de văzut dacă săgețile dintre cele două se vor opri aici s-au lucrurile vor escalada așa cum s-a întâmplat și în cazul scandalului dintre Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi.

Andreea Bostănică a pus-o la zid pe Iuliana Beregoi: „Îmi scriu fostele tale prietene că le șantajezi”. Olga Verbițchi a scos la iveală planul secret

Daniela Costețchi o confruntă pe Iuliana Beregoi și scoate „arma secretă”. Scandalul influencerițelor escaladează periculos: “Poliția ți-a interzis să mă suni”

Foto: Instagram