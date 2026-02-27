O româncă l-a convins pe un italian că se îndrăgostește de el, dar planul ei era altul. Ce s-a întâmplat imediat după întâlnirea stabilită pe Tinder

O tânără româncă de 21 de ani a fost condamnată de Tribunalul din Ferrara la un an și șase luni de închisoare, după ce magistrații au stabilit că a comis infracţiunile de furt și șantaj în urma unei întâlniri aranjate prin aplicația Tinder cu un bărbat de 52 de ani.

Potrivit anchetei, incidentul a avut loc în ianuarie 2024, în oraşul Ferrara, din Italia.

O româncă l-a convins pe un italian că se îndrăgostește de el, dar planul ei era altul

Tânăra, cetățean român stabilit în Perugia, a intrat în contact cu bărbatul prin intermediul platformei de dating, iar după mai multe discuții l-a convins să se vadă față în față.

Cei doi s-au întâlnit și au mers într-o mașină, unde au avut un moment de apropiere. În timpul interacțiunii, femeia i-ar fi luat cu îndemânare lanțul de la gât, fără ca acesta să observe imediat. Când bărbatul a realizat că bijuteria lipsește, i-a cerut explicații.

În acel moment, situația s-a tensionat. Conform documentelor din dosar, tânăra l-a amenințat că îl va denunța autorităților după ce a afirmat că este minoră, deși acest lucru era fals.

Ce s-a întâmplat imediat după întâlnirea stabilită pe Tinder

Mai mult, pentru a renunța la presupusa plângere, aceasta i-a cerut 80 de euro. Bărbatul a refuzat și a mers la poliție.

Sesizarea depusă de victimă a dus la deschiderea unei anchete, iar ulterior la trimiterea în judecată a tinerei. De asemenea, procurorul a solicitat condamnarea pentru două infracțiuni distincte: furt calificat și șantaj, iar instanţa a acceptat cererea.

Judecătorul a stabilit pedeapsa de un an și șase luni de închisoare, argumentând că tânăra a acționat cu intenție și a folosit o amenințare pentru a obține bani. Totodată, instanța a reținut că aceasta a spus că e minoră special pentru a-l constrânge pe bărbat să se sperie şi să plătească.

