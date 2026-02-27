Acasă » Știri » Românii care pot primi 20.000 de euro de la stat ca să deschidă o afacere. Care sunt condițiile și cine se încadrează

27/02/2026 | 19:55
Vești bune vin pentru o parte dintre români! Aceștia pot primi 20.000 de euro, de la stat, ca să își înceapă o afacere. Cine sunt cei care pot beneficia de acest program și ce condiții trebuie să îndeplinească?

Ministerul Finanțelor anunță începerea unui program pentru românii din Diaspora, cu un buget de 100 de milioane de euro pentru intervalul anilor 2026-2029. Programul oferă românilor din Diaspora un grant de până la 20.000 de euro și împrumuturi garantate de stat, pentru a deschide afaceri în domenii productive, în România, potrivit ordonanței care a fost adoptată de Executiv.

Concret, românii din Diaspora care doresc să deșchidă o afacere în România vor putea să beneficieze de granturi și credite fiscale. Dar și de garanții de stat pentru împrumuturile contractate de investitor, bonificații de dobândă pentru împrumuturile contractate de investitor, aport la capital sau alte măsuri de sprijin.

Bugetul este calibrat astfel încât să mobilizeze investiții de aproximativ 250 de milioane de lei în economie, prin efectul de antrenare al garanției Băncii Investiții și Dezvoltare (BID) asupra finanțării bancare.

În acest program sunt eligibile start-up-urile înființate de cetățeni români din Diaspora, care își mută activitatea în România, în domenii productive și servicii cu valoare adăugată ridicată.

Ordonanța adoptată mai stabilește măsuri de susținere strategică a investițiilor, în mai multe direcții cheie:

  • Industria prelucrătoare: Grant sau credit fiscal, acordat pe o perioadă de 7 ani, pentru investiții în sectoarele de activitate care conduc la obținerea de produse cu deficit comercial din industria prelucrătoare;
  • Cercetare și tehnologii înalte – Schema TECH-UP ROMÂNIA.

Valoarea minimă a unui proiect de investiții este de 5 milioane de lei și cea maximă de 50 de milioane de lei. În acest proiect, obiectivul este ca firmele inovatoare să poată scala mai repede tehnologii de frontieră, folosind atât sprijin nerambursabil, cât și facilitați fiscale.

Astfel, IMM-urile inovatoare primesc sprijin să poată transforma rapid rezultatele cercetării în produse și tehnologii comercializabile.

