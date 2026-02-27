Acasă » Știri » Ultimele cuvinte ale Mariei, asistenta de 23 de ani care a murit la scurt timp după ce a intrat în tură. Ce i-a spus unei colege

Ultimele cuvinte ale Mariei, asistenta de 23 de ani care a murit la scurt timp după ce a intrat în tură. Ce i-a spus unei colege

De: Irina Maria Daniela 27/02/2026 | 20:59
Ultimele cuvinte ale Mariei, asistenta de 23 de ani care a murit la scurt timp după ce a intrat în tură. Ce i-a spus unei colege
Sursa foto: Pexels.com

Vineri, 27 februarie 2026, o asistentă medicală s-a stins din viață la doar 20 de minute de când a intrat în tură. Maria avea 23 de ani și a fost lăsată la maternitate de tatăl ei, pentru tura de dimineață de la spital. Nimic nu prevestea tragedia care urma să se întâmple la ora dimineții.

Asistenta Maria a murit la doar 20 de minute de când a intrat în tura de dimineață, vineri. Tânăra a fost lăsată la spital de tatăl ei, care nu bănuia că era ultima oară când își vede în viață copilul. Tânăra lucra ca asistentă medicală pe secția de neonatologie a unei maternități private din Constanța.

Ultimele cuvinte ale Mariei, asistenta de 23 de ani

Potrivit unui medic care lucrează în clinica privată din Constanța, Maria a fost angajată în urmă cu 4 luni și jumătate. A fost repartizată pe secția de neonatologie. Nu pare să fi fost un angajat problematic, din spusele colegilor, și nici nu se știe un istoric medical al tinerei. Nici părinții ei nu ar cunoaște ca fata să sufere de vreo boală sau afecțiune gravă.

Ultimele cuvinte ale Mariei, asistenta de 23 de ani care a murit la după ce a intrat în tură. Sursa foto: Facebook

Tânăra de 23 de ani i-a mărturisit unei colege, cu care a interacționat la scurt timp după ce a ajuns la spital, că nu se simte bine. La scurt timp de la această confesiune, Maria și-a dat ultima suflare.

„Avea 23 de ani, era angajată la noi de 4 luni și jumătate. Venea în tura de dimineață, a fost adusă de tatăl ei până în curtea spitalului. S-a întâlnit cu o colegă, i-a spus că îi e rău. A început să aibă convulsii și a fost adusă într-un cabinet de urgență. A venit anestezistul care era de gardă, a constat că nu are puls, a intubat-o și a început manevrele de resuscitare. A venit și SMURD-UL. Nu s-a reușit resuscitarea, s-a declarat decesul.

Nu s-a plâns de nici un fel de probleme medicale, nici părinții nu știau să fi avut probleme medicale. Era repartizată pe secția de neonatologie”, a spus Dr. Rusa Ion Marius.

Anunțul morții subite a asistentei Maria, în vârstă de 23 de ani, a fost făcut pe pagina de socializare a clinicii private în cadrul căreia s-a petrecut tragedia.

„Cu profundă tristețe, anunțăm trecerea la cele veșnice a colegei noastre, la doar 23 de ani. Plecarea ei fulgerătoare lasă un gol imens în sufletele noastre și în colectivul medical din care a făcut parte. A fost un om cald și implicat, o colegă aflată la început de drum.

În aceste momente de durere, suntem alături de familia îndurerată și le transmitem sincere condoleanțe, putere și mângâiere. Odihneste-te in pace!”, este mesajul transmis de reprezentanții clinicii private.

CITEȘTE ȘI:

O asistentă de 23 de ani a fost găsită moartă în spital. Tânăra s-a stins la scurt timp după ce a ajuns la muncă

Drama prin care trece o cunoscută vedetă TV. Fiul ei, în vârstă de doar 23 de ani, a murit după o perioadă zbuciumată

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce relație aveau Lidia și Florin Prunea înainte ca fostul portar să plece la Desafio: Aventura. Soția a spus tot adevărul: „Acum 36 de ani de ce nu m-ai trimis la muncă?”
Știri
Ce relație aveau Lidia și Florin Prunea înainte ca fostul portar să plece la Desafio: Aventura. Soția a…
Județul din România care contribuie cel mai puțin la economia țării. Cine este pe primul loc
Știri
Județul din România care contribuie cel mai puțin la economia țării. Cine este pe primul loc
OFF The Record. Roxana Petcu, inspector șef al Inspecției Judiciare: A modifica pensiile magistraților este o scădere a statutului
Mediafax
OFF The Record. Roxana Petcu, inspector șef al Inspecției Judiciare: A modifica pensiile...
„Sănătate!” sau „Noroc!”? Ce spui atunci când strănută cineva și ce spune acest lucru despre tine, de fapt
Gandul.ro
„Sănătate!” sau „Noroc!”? Ce spui atunci când strănută cineva și ce spune acest...
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Prosport.ro
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Ultimele clipe ale asistentei de 23 de ani care a murit la locul de muncă. O colegă a prins-o în brațe în momentul în care a început să își piardă cunoștința
Adevarul
Ultimele clipe ale asistentei de 23 de ani care a murit la locul...
Ultimul capriciu al lui Epstein. Ce a încercat să cumpere cu doar câteva zile înainte de a fi arestat, în 2019
Digi24
Ultimul capriciu al lui Epstein. Ce a încercat să cumpere cu doar câteva...
Paramount cumpără Warner Bros pentru 31 de dolari pe acțiune: Netflix s-a retras din cursă
Mediafax
Paramount cumpără Warner Bros pentru 31 de dolari pe acțiune: Netflix s-a retras...
Parteneri
Cum arată Andreea Esca în costum de baie, la 53 de ani! Imagini rare cu prezentatoarea Stirilor ProTV
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Andreea Esca în costum de baie, la 53 de ani! Imagini rare cu...
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la vedere
Prosport.ro
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Cum se face tocănița de post ca la mănăstire. Este recomandată în Postul Paștelui
Click.ro
Cum se face tocănița de post ca la mănăstire. Este recomandată în Postul Paștelui
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho
Digi 24
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după...
Răsturnare de situație. Miliardarul ucrainean cu cetățenie română care a căzut de la fereastră ar fi fost ucis chiar de către fiul său
Digi24
Răsturnare de situație. Miliardarul ucrainean cu cetățenie română care a căzut de la fereastră ar...
Vânzările Dacia Sandero în 2026 au scăzut la jumătate, în Europa. Modelul nu a prins nici măcar Top 10, în ianuarie
Promotor.ro
Vânzările Dacia Sandero în 2026 au scăzut la jumătate, în Europa. Modelul nu a prins...
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Avioanele Mirage, dezlănțuite împotriva rușilor: Ucraina le-a dat „verde” pentru aceste atacuri
go4it.ro
Avioanele Mirage, dezlănțuite împotriva rușilor: Ucraina le-a dat „verde” pentru aceste atacuri
Ce se ascunde în „inima” Căii Lactee?
Descopera.ro
Ce se ascunde în „inima” Căii Lactee?
Urmăriți cel de-al doilea trailer oficial al filmului Mortal Kombat II
Go4Games
Urmăriți cel de-al doilea trailer oficial al filmului Mortal Kombat II
„Sănătate!” sau „Noroc!”? Ce spui atunci când strănută cineva și ce spune acest lucru despre tine, de fapt
Gandul.ro
„Sănătate!” sau „Noroc!”? Ce spui atunci când strănută cineva și ce spune acest lucru despre...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Donald Trump își continuă războiul cu vedetele de la Hollywood. Președintele american amenință ...
Donald Trump își continuă războiul cu vedetele de la Hollywood. Președintele american amenință că îl va deporta pe Robert De Niro
Zsolt Csergo, gentleman de nota 10, mai puțin pe iaht. Nicoleta Luciu și-a lăudat mariajul „perfect” ...
Zsolt Csergo, gentleman de nota 10, mai puțin pe iaht. Nicoleta Luciu și-a lăudat mariajul „perfect” după două decenii
Ce relație aveau Lidia și Florin Prunea înainte ca fostul portar să plece la Desafio: Aventura. Soția ...
Ce relație aveau Lidia și Florin Prunea înainte ca fostul portar să plece la Desafio: Aventura. Soția a spus tot adevărul: „Acum 36 de ani de ce nu m-ai trimis la muncă?”
Județul din România care contribuie cel mai puțin la economia țării. Cine este pe primul loc
Județul din România care contribuie cel mai puțin la economia țării. Cine este pe primul loc
Ce înseamnă, de fapt, dacă nu îți amintești visele. Ce spune asta despre tine, din punct de vedere ...
Ce înseamnă, de fapt, dacă nu îți amintești visele. Ce spune asta despre tine, din punct de vedere psihologic
Andra Măruță, despre viitorul ei la Românii au Talent. Soția lui Cătălin Măruță a fost sinceră: ...
Andra Măruță, despre viitorul ei la Românii au Talent. Soția lui Cătălin Măruță a fost sinceră: „Nu știu, nu-mi fac planul”
Vezi toate știrile
×