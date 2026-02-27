O asistentă de 23 de ani a fost găsită moartă în spital. Tânăra s-a stins la scurt timp după ce a ajuns la muncă

Un alt cadru medical s-a stins din viață. Tragedia a avut loc în această dimineață, în Constanța, în jurul orei 08:20, la scurt timp după ce asistenta a ajuns la locul de muncă. În ciuda manevrelor de resuscitare, victima nu a mai putut fi salvată, ulterior fiind declarat decesul acesteia. Victimei i s-ar fi făcut rău, iar colegii ei au apelat numărul de urgență 112, în încercarea disperată de a o salva.

În această dimineață s-a stins din viață o asistentă medicală în vârstă de 23 de ani, care lucra la o clinică privată din Constanța. Tânăra s-a prezentat la locul de muncă așa cum făcea de obicei, doar că ziua de astăzi avea să fie ultima pentru ea. După ce a ajuns la clinică, acesteia i s-ar fi făcut rău, iar la scurt timp a murit.

O asistentă de 23 de ani a fost găsită moartă în spital

Autoritățile care s-au deplasat la locul morții au efectuat cercetări, dar nu au găsit până în acest moment nicio cauză care să fi condus la moartea tinerei asistente, care avea doar 23 de ani. Potrivit acestora, pe corpul femeii nu existau leziuni sau alte semne care să fi provocat decesul. Trupul neînsuflețit a fost transportat la Morga Cimitirului Central, acolo unde se va efectua o autopsie medico-legală pentru a stabili motivul morții fulgerătoare a tinerei.

„La data de 27 februarie a.c., în jurul orei 8.20, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Constanța – Secția 2 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că unei angajate i s-ar fi făcut rău și ulterior ar fi decedat, într-o unitate medicală privată din municipiul Constanța”, potrivit autorităților.

Investigațiile continuă, iar polițiștii din cadrul Secției 2 de Poliție nu au stabilit cauza decesului. În urma autopsiei medico-legale se va constata care este cauza morții asistentei medicale de 23 de ani. A fost întocmit un dosar penal.

Și în Iași au avut loc decese fulgerătoare ale unor cadre medicale. Doi medici rezidenți de la Institutul de Gastroenterologie și un brancardier de 54 de ani din Spitalul Sfântul Spiridon, care face parte din același institut, s-au stins din viață. În decursul unei singure luni, trei membri ai echipei medicale din cadrul Spitalului Sf. Spiridon din Iași, de care aparține institutul, au murit, iar specialiștii trag un semnal de alarmă asupra epuizării profesionale la care sunt supuși medicii, rezidenții și asistentele medicale.

Citește și:

Profesorul Leon Dănăilă avertizează: „A murit pe loc”. Află când sportul devine periculos pentru inimă

Un copil de doi ani a murit în urma unui transplant de inimă. Cazul a înfuriat întreaga țară