Pensia neîncasată după deces. Cine încasează suma și care este procedura

După moartea unui membru de familie, suma de bani pe care acesta ar fi trebuit să o încaseze la pensie poate fi recuperată de membrii familiei. Totuși, Casa de Pensii a menționat condițiile clare, care trebuie îndeplinite de persoanele împuternicite, în scopul acestora de a ridica pensia din luna decesului. Plata va crește dacă există valori restante, care nu au fost atribuite la timp persoanei decedate, ori diferențe în urma recalculărilor. Pentru a putea beneficia de încasarea pensiei, cei împuterniciți trebuie să predea o cerere la Casa de Pensii de care aparține decedatul și să respecte termenul legal de depunere al acesteia.

Casa Națională de Pensii a declarat pe site-ul instituției că sumele neîncasate de persoana decedată nu vor ajunge nicăieri altundeva decât în posesia familiei sau a celor îndreptățiți legal.

Cine primește banii

Pensia aferentă lunii în care s-a întâmplat decesul poate fi primită de un moștenitor sau de un membru al familiei, cu condiția ca cel care o va ridica să completeze și să depună o cerere la Casa de Pensii de care aparținea decedatul. Dacă după decesul unei persoane reiese că aceasta mai avea de primit bani după recalculări sau după restanțele de pensie, persoana care depune cererea va beneficia și de aceste sume.

Cei care au dreptul să primească banii unei persoane care a decedat fac parte membrii familiei. Totuși, o singură persoană poate încasa banii, iar, potrivit CNPP, clasificarea este următoarea: soțul supraviețuitor, copilul, părintele, iar dacă acestea nu există, pensia o poate primi și un moștenitor legal în conformitate cu legislația din vigoare.

Cum procedează beneficiarii

Persoanele menționate anterior, care solicită să primească pensia neîncasată, trebuie să pună la dosar mai multe acte, în termenul de trei ani de la data decesului. Dacă există neînțelegeri în familie, spre exemplu, asupra cui îi revin banii neîncasați, Casa de Pensii nu va acorda veniturile persoanei decedate. După ce instituția va primi o hotărâre notarială care stabilește cine va fi destinatarul pensiei, atunci va aloca banii.

Potrivit CNPP, pentru eliberarea pensiei, cei desemnați trebuie să depună:

cerere; certificatul de deces, în original şi copie; actul de identitate al solicitantului, în original şi copie; actele de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte calitatea de soţ/soţie, respectiv gradul de rudenie cu decedatul, în original şi copie; certificatul de moştenitor, în original şi copie., este menționat pe site-ul cnpp.ro

