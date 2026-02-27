Brad Pitt primește o lovitură dură din partea propriului fiu. Decizia lui Maddox a devenit cel mai discutat subiect la Hollywood

Hollywood-ul fierbe din nou, iar telenovela dintre „cuplul de aur” de altădată, considerați cei mai frumoși oameni din lume, continuă cu un nou episod care nu miroase deloc a reconciliere. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt a făcut o mișcare neașteptată, care vorbește mai mult decât o mie de cuvinte. O lovitură dură pentru îndrăgitul actor, însă situația aceasta nu este una singulară. În lumea glamuroasă a VIP-urilor, copiii celor doi foști soți au învățat o lecție esențială: numele contează și deopotrivă stârnește valuri atunci când apar schimbări subite. CANCAN.RO are detalii.

Maddox Jolie Pitt, fiul cel mare al fostului cuplu-simbol al Hollywood-ului, a lucrat ca asistent de regie la noul film al mamei sale, „Couture”, regizat de franțuzoaica Alice Winocour. Drama, lansată miercuri în cinematografele din Franța, o are în prim-plan pe Angelina, însă adevărata dramă nu s-a jucat pe ecran, ci a venit la finalul filmului, atunci când rulau numel celor care au lucrat la peliculă.

Spre surprinderea tuturor, numele fiului a apărut simplu: Maddox Jolie. Fără „Pitt”. Un detaliu aparent mic, dar în lumea asta unde fiecare literă e analizată la microscop, e echivalentul unui scandal pe cale să izbucnească.

Lovitură dură pentru Brad Pitt, de la propriul fiu

Interesant este că în 2024, la filmul „Maria”, unde Angelina a interpretat-o pe legendara soprană Maria Callas, numele lui apărea încă în varianta completă: Maddox Jolie Pitt, în calitate de producător executiv. Deci nu vorbim despre o eroare tehnică, ci despre o alegere a tânărului. Și una foarte calculată, am putea spune, deoarece nu e un caz izolat în familia Jolie-Pitt. Zahara, fiica celor doi, a renunțat la „Pitt” încă din 2023, în timpul unei ceremonii de integrare în sororitatea Colegiului din Atlanta. S-a prezentat oficial drept Zahara Marley Jolie. În 2024, și Shiloh a făcut o mișcare similară. În timpul spectacolului de pe Boadway „The Outsiders”, unde a contribuit la producție alături de mama ei, numele „Pitt” nu mai exista, doar Jolie. Iar când trei din cei șase copii decid să facă acest pas, deja e o „declarație de război” împotriva tatălui lor.

Povestea dintre Angelina și Brad a început ca un basm hollywoodian. S-au cunoscut pe platourile de filmare, au devenit cuplul cel mai vânat de paparazzi și, pentru o vreme, au părut de neclintit. Căsătoria din 2014 părea apogeul unei povești care sfidase deja scandalurile. Apoi, în 2016, actrița a depus actele de divorț și a cerut custodie totală, invocând un incident tensionat petrecut într-un avion privat. Avocații ei au susținut că actorul ar fi agresat fizic doi dintre copii în timpul unei confruntări. FBI a investigat cazul și, în final, a decis să nu formuleze acuzații împotriva lui Pitt. Divorțul s-a finalizat în decembrie 2024, după opt ani de procese și negocieri.

