Cristian Andrei nu se teme că ar putea ajunge în închisoare: „Se tot vehiculează: pușcărie. Îmi place ideea asta”

După trei luni de la scandalul care i-a schimbat viața, Cristian Andrei a vorbit pentru CANCAN.RO despre acuzațiile de agresiune care i s-au adus din partea mai multor paciente. Psihoterapeutul a rupt tăcerea și a oferit interviul pe care o țară întreagă îl aștepta. Doctorul ne-a spus ce crede că se află, de fapt, în spatele acestei investigații, ne-a vorbit despre realitatea din spatele fostelor lui căsnicii și ne-a recunoscut că nu îi este frică de închisoare. Declarațiile exclusive ale acestuia vă vor lua prin surprindere! Toate detaliile în articol.

Viața lui Cristian Andrei se schimba complet în urmă cu trei luni, după ce mai multe paciente și-au făcut publice poveștile pe care le-ar fi trăit alături de el și au susținut că au fost agresate. Acest moment i-a dat cariera peste cap doctorului și a întors o țară întreagă împotriva lui. Cunoscut pentru aparițiile sale dese în televiziune și sfaturile pe care le oferea publicului, Cristian Andrei s-a confruntat cu un val de ură din partea românilor care l-au ascultat cu interes în trecut. Replica lui oficială în acest scandal a fost oferită în exclusivitate pentru CANCAN.RO, dar nu doar atât! Psihoterapeutul ne-a vorbit despre mai multe aspecte importante din viața lui, precum fostele căsnicii care nu au început din inițiativa lui.

Cristian Andrei, mărturisiri uimitoare: „Se tot vehiculează: pușcărie. Îmi place ideea asta”

CANCAN.RO: Ați fost căsătorit de două ori. V-ați iubit soțiile?

Cristian Andrei: Asta e întrebarea aceea veche de prin reviste. Eu am iubit toți oamenii. Realmente am iubit și iubesc oamenii. Însă de căsătorit, ca să răspund tot ce am răspuns atunci, am fost luat de bărbat, nu am luat eu de soție. Adică pur și simplu m-am căsătorit în virtutea lucrurilor care s-au întâmplat și au fost vrute. Atât de slab am fost. Probabil că atunci când bărbatul iubește, devine slab. Și asta îi face pe mulți bărbați să nu admită lucrul ăsta, să fugă de așa ceva.

CANCAN.RO: Simțiți în momentul de față rușine sau revoltă față de situație?

Cristian Andrei: Un fel de exaltare, pentru că vreau să trec prin asta. Vreau să parcurg lucrul ăsta. Vreau să-l văd de la un capăt la altul. Vreau să-i cunosc pe oameni și în situația asta și să mă cunosc și pe mine în situația asta. Știți? În mesajele de hate pe care le primesc se tot vehiculează: pușcărie. Îmi place ideea asta. Am fost în penitenciare. Am văzut și cum sunt femeile care sunt arestate și am văzut și cum sunt bărbații. E o diferență enormă. Și nu mă dau mare când spun asta. Eu cred că un om trebuie să treacă prin cât mai multe lucruri ca să înțeleagă viața altfel cum se spune în metempsihoză, ar fi condamnat să le repete. Cred că trebuie să cunosc așa ceva, așa cum am cunoscut și moartea de aproape. De asemenea cred că trebuie să-i cunosc pe oameni și în situațiile astea. Cred că penitenciarul este un loc unde societatea își ascunde lucrurile. Probabil că nu voi ajunge acolo. Dar mă voi duce din inițiativa mea.

CANCAN.RO: Considerați în momentul de față că este vorba despre o înscenare sau o încercare de distrugere a reputației?

Cristian Andrei: Asta cu siguranță, pentru că motivele sunt diversificate, amplificate, repetate, reluate. Cu siguranță!

VEZI ȘI: Cristian Andrei rupe tăcerea la trei luni după scandalul care a zguduit România: “O femeie reușește să-l facă pe bărbat să se piardă cu firea”

NU RATA: Ce spune Cristian Andrei despre acuzațiile fostelor paciente: “Femeia nu este o victimă”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.