Acasă » Exclusiv » Cristian Andrei nu se teme că ar putea ajunge în închisoare: „Se tot vehiculează: pușcărie. Îmi place ideea asta”

Cristian Andrei nu se teme că ar putea ajunge în închisoare: „Se tot vehiculează: pușcărie. Îmi place ideea asta”

De: roxana tudorescu 27/02/2026 | 06:50

După trei luni de la scandalul care i-a schimbat viața, Cristian Andrei a vorbit pentru CANCAN.RO despre acuzațiile de agresiune care i s-au adus din partea mai multor paciente. Psihoterapeutul a rupt tăcerea și a oferit interviul pe care o țară întreagă îl aștepta. Doctorul ne-a spus ce crede că se află, de fapt, în spatele acestei investigații, ne-a vorbit despre realitatea din spatele fostelor lui căsnicii și ne-a recunoscut că nu îi este frică de închisoare. Declarațiile exclusive ale acestuia vă vor lua prin surprindere! Toate detaliile în articol.

Viața lui Cristian Andrei se schimba complet în urmă cu trei luni, după ce mai multe paciente și-au făcut publice poveștile pe care le-ar fi trăit alături de el și au susținut că au fost agresate. Acest moment i-a dat cariera peste cap doctorului și a întors o țară întreagă împotriva lui. Cunoscut pentru aparițiile sale dese în televiziune și sfaturile pe care le oferea publicului, Cristian Andrei s-a confruntat cu un val de ură din partea românilor care l-au ascultat cu interes în trecut. Replica lui oficială în acest scandal a fost oferită în exclusivitate pentru CANCAN.RO, dar nu doar atât! Psihoterapeutul ne-a vorbit despre mai multe aspecte importante din viața lui, precum fostele căsnicii care nu au început din inițiativa lui.

Cristian Andrei, mărturisiri uimitoare: „Se tot vehiculează: pușcărie. Îmi place ideea asta

CANCAN.RO: Ați fost căsătorit de două ori. V-ați iubit soțiile?

Cristian Andrei: Asta e întrebarea aceea veche de prin reviste. Eu am iubit toți oamenii. Realmente am iubit și iubesc oamenii. Însă de căsătorit, ca să răspund tot ce am răspuns atunci, am fost luat de bărbat, nu am luat eu de soție. Adică pur și simplu m-am căsătorit în virtutea lucrurilor care s-au întâmplat și au fost vrute. Atât de slab am fost. Probabil că atunci când bărbatul iubește, devine slab. Și asta îi face pe mulți bărbați să nu admită lucrul ăsta, să fugă de așa ceva.

CANCAN.RO: Simțiți în momentul de față rușine sau revoltă față de situație?

Cristian Andrei: Un fel de exaltare, pentru că vreau să trec prin asta. Vreau să parcurg lucrul ăsta. Vreau să-l văd de la un capăt la altul. Vreau să-i cunosc pe oameni și în situația asta și să mă cunosc și pe mine în situația asta. Știți? În mesajele de hate pe care le primesc se tot vehiculează: pușcărie. Îmi place ideea asta. Am fost în penitenciare. Am văzut și cum sunt femeile care sunt arestate și am văzut și cum sunt bărbații. E o diferență enormă. Și nu mă dau mare când spun asta. Eu cred că un om trebuie să treacă prin cât mai multe lucruri ca să înțeleagă viața altfel cum se spune în metempsihoză, ar fi condamnat să le repete. Cred că trebuie să cunosc așa ceva, așa cum am cunoscut și moartea de aproape. De asemenea cred că trebuie să-i cunosc pe oameni și în situațiile astea. Cred că penitenciarul este un loc unde societatea își ascunde lucrurile. Probabil că nu voi ajunge acolo. Dar mă voi duce din inițiativa mea.

CANCAN.RO: Considerați în momentul de față că este vorba despre o înscenare sau o încercare de distrugere a reputației?

Cristian Andrei: Asta cu siguranță, pentru că motivele sunt diversificate, amplificate, repetate, reluate. Cu siguranță!

Cristian Andrei, declarații în exclusivitate pentru CANCAN.RO
Cristian Andrei, declarații în exclusivitate pentru CANCAN.RO

VEZI ȘI: Cristian Andrei rupe tăcerea la trei luni după scandalul care a zguduit România: “O femeie reușește să-l facă pe bărbat să se piardă cu firea”

NU RATA: Ce spune Cristian Andrei despre acuzațiile fostelor paciente: “Femeia nu este o victimă”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce făcea Cătălin Bordea când credea că nimeni nu-l vedea. Nu și-a ascuns bine urmele!
Exclusiv
Ce făcea Cătălin Bordea când credea că nimeni nu-l vedea. Nu și-a ascuns bine urmele!
Survivor se ”detonează” după eliminarea lui! Fostul concurent de la Antena 1 povestește cum i-au influențat conflictele performanța
Exclusiv
Survivor se ”detonează” după eliminarea lui! Fostul concurent de la Antena 1 povestește cum i-au influențat conflictele performanța
Proiect de lege: scutire de impozit pe venit pentru părinții cu doi copii. Măsura merge la vot final în Camera Deputaților
Mediafax
Proiect de lege: scutire de impozit pe venit pentru părinții cu doi copii....
Pakistan declară război Afganistanului. A început bombardarea capitalei Kabul și a altor orașe afgane
Gandul.ro
Pakistan declară război Afganistanului. A început bombardarea capitalei Kabul și a altor orașe...
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Prosport.ro
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Putin și-a vândut palatul de la Marea Neagră, la prețul unei mașini vechi. Oliharhul rus care a pus mâna pe proprietatea fabuloasă
Adevarul
Putin și-a vândut palatul de la Marea Neagră, la prețul unei mașini vechi....
Un actor este implicat în gruparea acuzată că exploata sexual tinere într-un club de striptease din Capitală (surse)
Digi24
Un actor este implicat în gruparea acuzată că exploata sexual tinere într-un club...
La 25 de ani de la 11 septembrie, începe construcția unui nou turn la World Trade Center
Mediafax
La 25 de ani de la 11 septembrie, începe construcția unui nou turn...
Parteneri
Cum arată Diana Munteanu la 46 de ani în costum de baie! Imaginile care i-au lăsat pe fani fără cuvinte
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Diana Munteanu la 46 de ani în costum de baie! Imaginile care i-au...
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la vedere
Prosport.ro
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală
Click.ro
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho
Digi 24
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după...
Verdict pentru Dorian Popa! Ce au decis judecătorii după ce a fost prins drogat la volan
Digi24
Verdict pentru Dorian Popa! Ce au decis judecătorii după ce a fost prins drogat la...
Dorian Popa, condamnat definitiv la închisoare pentru conducere sub influența drogurilor. Cum va executa pedeapsa
Promotor.ro
Dorian Popa, condamnat definitiv la închisoare pentru conducere sub influența drogurilor. Cum va executa pedeapsa
BANCUL ZILEI. La coafor: – Vă iau pe la spate? Clienta...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La coafor: – Vă iau pe la spate? Clienta...
Legendara actriță Susan Sarandon, interzisă pe viață la Oscar: „Nu mi-a păsat deloc”
go4it.ro
Legendara actriță Susan Sarandon, interzisă pe viață la Oscar: „Nu mi-a păsat deloc”
O stea colosală și-a schimbat brusc culoarea!
Descopera.ro
O stea colosală și-a schimbat brusc culoarea!
Urmăriți cel de-al doilea trailer oficial al filmului Mortal Kombat II
Go4Games
Urmăriți cel de-al doilea trailer oficial al filmului Mortal Kombat II
Pakistan declară război Afganistanului. A început bombardarea capitalei Kabul și a altor orașe afgane
Gandul.ro
Pakistan declară război Afganistanului. A început bombardarea capitalei Kabul și a altor orașe afgane
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce meserie ciudată are Maria Pitică. Din ce face bani logodnica lui Oase, de fapt
Ce meserie ciudată are Maria Pitică. Din ce face bani logodnica lui Oase, de fapt
De la rochia lui Jennifer Lopez la Google Images: povestea unei revoluții digitale
De la rochia lui Jennifer Lopez la Google Images: povestea unei revoluții digitale
Ninge în aprilie și în mai, în România! Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
Ninge în aprilie și în mai, în România! Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
Povestea lui Punch, puiul de maimuță abandonat după naștere: de la emoție la un fenomen comercial. ...
Povestea lui Punch, puiul de maimuță abandonat după naștere: de la emoție la un fenomen comercial. Urangutanul de pluș de la Ikea e stoc epuizat!
Capitala a fost bombardată! Un avion a fost doborât în această dimineață. A început războiul ...
Capitala a fost bombardată! Un avion a fost doborât în această dimineață. A început războiul dintre Pakistan și Afganistan
Cătălin Măruță a trecut peste șocul Pro TV și a semnat un nou contract. Revenire în forță în ...
Cătălin Măruță a trecut peste șocul Pro TV și a semnat un nou contract. Revenire în forță în spațiul monden
Vezi toate știrile
×