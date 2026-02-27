Ce făcea Cătălin Bordea când credea că nimeni nu-l vedea. Nu și-a ascuns bine urmele!

Bordea a fost surprins „incognito” prin mall-ul Băneasa! Comediantul nu și-a dat ochelarii de soare jos, chiar dacă în centrul comercial nu era o lumină orbitoare. Pe semne că a vrut să fie undercover. Escapada a arătat așa: shopping la Diesel și oprire rapidă la NordSee, pentru că după atâtea cumpărături, i s-a făcut foame. N-a scăpat de privirile fanilor, dar nici de CANCAN.RO. Vă oferim detalii exlusive despre ieșirea lui Cătălin Bordea în căutarea de noi articole cool de îmbrăcăminte.

A vrut să treacă neobservat, dar misiunea a fost aproape imposibilă! Cătălin Bordea a fost surprins la plimbare prin Mall Băneasa, într-o apariție cât se poate de relaxată. Cătălin s-a îmbrăcat lejer, a fost man in black, cu bocanci maro de la Timberland, ochelarii pe ochi și telefonul în mână sau la ureche în permanență. Comediantul a încercat să se strecoare printre cumpărători, fără prea mult succes.

Prima oprire din mall-ul de fițe

Prima oprire? Magazinul Diesel. Bordea a intrat hotărât și s-a pus pe treabă. A probat o pereche de pantaloni și un tricou alb, iar la un moment dat chiar l-a ajutat pe angajatul magazinului să caute o anumită mărime. Semn că știe exact ce vrea și nu lasă nimic la voia întâmplării când vine vorba de stil. După câteva minute bune petrecute la cabine, a ieșit cu o pungă roșie de la Diesel în mână, semn că shoppingul a fost unul reușit.

Cu task-ul rezolvat, Bordea și-a continuat plimbărica relaxantă prin mall, atrăgând inevitabil privirile trecătorilor. Deși nu și-a dat jos ochelarii și a stat mai tot timpul cu telefonul în mână sau la ureche, tot nu a reușit să scape neobservat. Potrivit surselor CANCAN.RO, mai mulți oameni și-au întors privirile după el. Până la urmă, unul este Cătălin Bordea.

După shopping i s-a făcut foame

După ce a ars grăsimile în căutarea outfit-ului de brand perfect, lui Cătălin Bordea i s-a făcut foame. De la zona de fashion din mall, s-a dus direct la zona de mâncare. Următoarea oprire a fost la NordSee, de unde și-a comandat ceva la pachet. Fără să zăbovească prea mult, a stat la coadă, iar apoi și-a ridicat comanda și și-a văzut mai departe de drum, păstrând aerul discret pe care l-a afișat pe tot parcursul ieșirii.

CANCAN.RO nu l-a scăpat deloc din ochi pe comendiant. Cătălin a plecat din mall mulțumit, cu garderoba schimbată, dar și cu prânzul la pachet. Chiar și „incognito”, Bordea rămâne imposibil de trecut cu vederea.

