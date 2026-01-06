Reacția bunicăi Aspazia când a auzit cât a dat Cătălin Bordea pe un Rolex: ”L-am primit cadou”

Cătălin Bordea a vorbit deseori despre bunica lui și despre rolul semnificativ pe care aceasta l-a avut în viața lui. Mai mult, aceasta ar putea fi chiar persoana de la care el a moștenit umorul, iar acest lucru o spun poveștile comediantului despre ea, dar și reacțiile haioase pe care bunica Aspazia le are în diferite situații. Printre acestea se numără și momentul în care Bordea i-a arătat cât a dat pe un ceas.

Cătălin Bordea este unul dintre cei mai cunoscuți și iubiți comedianți de la noi. Copilăria lui marcată de dificultăți nu mai este de mult un secret pentru publicul său care știe că după ce a fost abandonat de părinți, el a fost crescut de bunica Aspazia. Prin urmare, legătura dintre ei este una extrem de specială.

Reacția bunicăi Aspazia, după ce a auzit cât costă ceasul de la mâna lui Cătălin Bordea

Bordea și Cortea s-au dus să o viziteze pe bunica Aspazia la finalul anului 2025 și au împărtășit acest moment cu fanii lor. Bineînțeles că aceștia au fost așteptați cu masa plină de bunătăți tradiționale. Chiar atunci, Nelu Cortea a filmat momentele speciale alături de Aspazia.

Partea amuzantă a început atunci când bunica Aspazia și-a rugat nepotul, pe Bordea, să îi cumpere o sobă, iar el i-a zis că nu are bani. Cortea a intervenit în discuție și a întrebat-o pe Aspazia dacă are idee cât costă ceasul pe care nepotul ei îl poartă la mână.

„Ăsta se plânge că nu vă ia sobă, știți cât costă ceasul ăsta de la mâna lui? Aveți idee?”, a spus Cortea. „Dar nu e original…”, a răspuns Bordea. „Zi Cătăline, cât e ceasul, zi”, a continuat Nelu Cortea „Nu! 770 de milioane”, a răspuns altcineva.

Când a auzit suma, bunica s-a închinat și a spus:

„Doamne, Maica Domnului. N-ai minte”.

În stilul său caracteristic și glumeț, Bordea a răspuns:

„L-am primit cadou. De la domnul Țiriac. I-am salvat cățelul de la înec”, a glumit comediantul.

