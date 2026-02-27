Acasă » Știri » Povestea lui Punch, puiul de maimuță abandonat după naștere: de la emoție la un fenomen comercial. Urangutanul de pluș de la Ikea e stoc epuizat!

Povestea lui Punch, puiul de maimuță abandonat după naștere: de la emoție la un fenomen comercial. Urangutanul de pluș de la Ikea e stoc epuizat!

De: Paul Hangerli 27/02/2026 | 07:50
Povestea lui Punch, puiul de maimuță abandonat după naștere: de la emoție la un fenomen comercial. Urangutanul de pluș de la Ikea e stoc epuizat!
Un pui de macac abandonat, surprins într-un moment emoționant în care se agață de un orangutan de pluș, a cucerit internetul și a declanșat un fenomen comercial neașteptat. Povestea lui Punch, de la o scenă controversată într-o grădină zoologică japoneză la epuizarea stocurilor unei jucării Ikea, arată încă o dată forța virală a rețelelor sociale.

Un început dificil pentru micul Punch

Punch, un macac în vârstă de doar șapte luni, a fost abandonat imediat după naștere și este crescut de îngrijitorii de la Grădina Zoologică Ichikawa City din Japonia. Pentru a-i oferi confort și un sentiment de siguranță, aceștia i-au pus la dispoziție un urangutan de pluș Ikea, modelul Djungelskog.

Jucăria a devenit rapid obiectul său preferat, puiul fiind adesea văzut ținând-o strâns în brațe, asemenea unui copil care își caută alinarea într-un ursuleț de pluș.

Momentul viral care a stârnit controverse

Săptămâna trecută, un videoclip distribuit online l-a arătat pe Punch în timp ce era tras în cerc de un membru adult al grupului de maimuțe. În imagini, puiul se agață cu disperare de orangutanul de pluș, scena fiind percepută de mulți drept un act de agresiune.

Clipul a devenit rapid viral, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Numeroși internauți și-au exprimat îngrijorarea cu privire la siguranța și bunăstarea micuțului. Unii au interpretat gestul adultului ca pe un comportament violent, temându-se că Punch este marginalizat sau rănit.

Reprezentanții grădinii zoologice au intervenit public pentru a calma spiritele. Într-un comunicat, aceștia au explicat că gestul observat este cunoscut sub denumirea de „mustrare” (scolding), un comportament social normal în cadrul grupurilor de macaci, menit să corecteze sau să disciplineze puii. Oficialii au subliniat că Punch nu a fost rănit și că ulterior a fost văzut interacționând normal cu restul grupului.

De la emoție la fenomen comercial

Popularitatea lui Punch a avut efecte imediate. Grădina zoologică a înregistrat o creștere semnificativă a numărului de vizitatori în zilele următoare apariției videoclipului. Însă impactul s-a resimțit și în plan comercial.

Orangutanul de pluș Djungelskog, vândut la prețul de 19,99 dolari, s-a epuizat rapid din stocurile online din Statele Unite, Japonia și Coreea de Sud. Ikea a reacționat la valul de simpatie printr-un mesaj publicat pe Instagram: „Suntem cu toții familia lui Punch acum.”

În paralel, jucăria a devenit extrem de căutată pe platformele de revânzare. Pe eBay, unele exemplare au fost listate și vândute la prețuri care au ajuns chiar și la 100 de dolari, de cinci ori mai mult decât prețul inițial.

Povestea lui Punch demonstrează cum un moment emoționant poate transforma un simplu obiect într-un simbol global al empatiei, și într-un produs-vedetă peste noapte.

