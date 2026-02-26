Nucșoara, condimentul din prăjituri care poate provoca halucinații. Ce se întâmplă dacă exagerezi cu această mirodenie

Puțini știu că nucșoara, condimentul care dă aromă cozonacilor și sosurilor fine, poate avea efecte psihoactive atunci când este consumată în cantități mari. Această mirodenie ascunde în compoziția sa substanțe capabile să influențeze sistemul nervos. În doze culinare este sigură, însă excesul poate transforma un ingredient banal într-un risc real pentru sănătate.

Ce este, de fapt, nucșoara

Nucșoara este un condiment obținut din sămânța arborelui tropical Myristica fragrans. Originar din Indonezia, acest arbore este cultivat astăzi în mai multe regiuni tropicale. Fructul său conține o sămânță tare, care devine nucșoara pe care o folosim în bucătărie, iar învelișul roșiatic din jurul ei este cunoscut sub numele de macis.

Are formă ovală și o coajă maronie. Se găsește fie întreagă, pentru a fi rasă proaspăt, fie sub formă de pulbere. Gustul este cald, ușor dulceag și discret picant, motiv pentru care este folosită în deserturi, sosuri albe, supe-cremă sau băuturi aromate precum vinul fiert.

În cantități mici, adaugă profunzime preparatelor și poate stimula digestia. Problema apare atunci când este consumată în exces.

De ce este considerată uneori halucinogenă

Nucșoara conține un compus natural numit miristicină. Această substanță are efecte asupra sistemului nervos central atunci când este ingerată în doze mari. În organism, miristicina este metabolizată în compuși care pot influența neurotransmițătorii, generând stări de confuzie, percepții distorsionate și, în unele cazuri, halucinații.

Pe lângă miristicină, nucșoara mai conține elemicină și safrol, alte substanțe cu potențial neuroactiv. Totuși, efectele nu sunt comparabile cu cele ale substanțelor psihedelice clasice. Ele sunt, de fapt, consecința unei intoxicații.

Ce se întâmplă la doze mari

Consumul a peste 5 grame de nucșoară, echivalentul a una sau două lingurițe pline, poate declanșa simptome care apar la câteva ore după ingestie. Efectele pot dura între 24 și 48 de ore și sunt adesea neplăcute.

Persoana poate experimenta amețeală severă, dezorientare, stare de anxietate sau senzația de irealitate. În unele cazuri apar halucinații vizuale sau auditive, însă acestea sunt însoțite frecvent de simptome fizice precum greață, vărsături, gură uscată intensă, tahicardie și creșterea tensiunii arteriale. Unele persoane pot deveni extrem de somnolente, altele pot intra într-o stare de agitație accentuată.

De ce nu este o „alternativă naturală” sigură

În mediul online circulă mitul că nucșoara ar putea fi un psihedelic natural accesibil. Realitatea medicală arată însă altceva. Intoxicația cu nucșoară este imprevizibilă, iar reacțiile diferă de la o persoană la alta. Au fost raportate episoade psihotice temporare, aritmii cardiace și chiar convulsii în cazuri severe.

Majoritatea situațiilor în care se ajunge la urgență sunt legate de tentative de a obține efecte halucinogene prin consum excesiv. Experiența este descrisă, în general, ca fiind neplăcută și însoțită de disconfort intens, nu ca o stare euforică controlată.

Nucșoara rămâne un condiment valoros și sigur atunci când este folosit cu măsură, în cantități culinare mici. Însă în doze mari poate deveni toxică, provocând efecte psihice și fizice serioase. Nu este o substanță recreațională sigură, iar utilizarea ei în scop halucinogen implică riscuri reale pentru sănătate, în special pentru inimă și sistemul nervos.

Un vârf de cuțit poate transforma un preparat într-o experiență aromatică rafinată. O linguriță în plus, însă, poate transforma aceeași mirodenie într-un pericol.

