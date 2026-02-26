Acasă » Știri » Nucșoara, condimentul din prăjituri care poate provoca halucinații. Ce se întâmplă dacă exagerezi cu această mirodenie

Nucșoara, condimentul din prăjituri care poate provoca halucinații. Ce se întâmplă dacă exagerezi cu această mirodenie

De: Paul Hangerli 26/02/2026 | 08:10
Nucșoara, condimentul din prăjituri care poate provoca halucinații. Ce se întâmplă dacă exagerezi cu această mirodenie
Nucșoară, sursa- Wikipedia

Puțini știu că nucșoara, condimentul care dă aromă cozonacilor și sosurilor fine, poate avea efecte psihoactive atunci când este consumată în cantități mari. Această mirodenie ascunde în compoziția sa substanțe capabile să influențeze sistemul nervos. În doze culinare este sigură, însă excesul poate transforma un ingredient banal într-un risc real pentru sănătate.

Ce este, de fapt, nucșoara

Nucșoara este un condiment obținut din sămânța arborelui tropical Myristica fragrans. Originar din Indonezia, acest arbore este cultivat astăzi în mai multe regiuni tropicale. Fructul său conține o sămânță tare, care devine nucșoara pe care o folosim în bucătărie, iar învelișul roșiatic din jurul ei este cunoscut sub numele de macis.

Are formă ovală și o coajă maronie. Se găsește fie întreagă, pentru a fi rasă proaspăt, fie sub formă de pulbere. Gustul este cald, ușor dulceag și discret picant, motiv pentru care este folosită în deserturi, sosuri albe, supe-cremă sau băuturi aromate precum vinul fiert.

În cantități mici, adaugă profunzime preparatelor și poate stimula digestia. Problema apare atunci când este consumată în exces.

De ce este considerată uneori halucinogenă

Nucșoara conține un compus natural numit miristicină. Această substanță are efecte asupra sistemului nervos central atunci când este ingerată în doze mari. În organism, miristicina este metabolizată în compuși care pot influența neurotransmițătorii, generând stări de confuzie, percepții distorsionate și, în unele cazuri, halucinații.

Pe lângă miristicină, nucșoara mai conține elemicină și safrol, alte substanțe cu potențial neuroactiv. Totuși, efectele nu sunt comparabile cu cele ale substanțelor psihedelice clasice. Ele sunt, de fapt, consecința unei intoxicații.

Ce se întâmplă la doze mari

Consumul a peste 5 grame de nucșoară, echivalentul a una sau două lingurițe pline, poate declanșa simptome care apar la câteva ore după ingestie. Efectele pot dura între 24 și 48 de ore și sunt adesea neplăcute.

Persoana poate experimenta amețeală severă, dezorientare, stare de anxietate sau senzația de irealitate. În unele cazuri apar halucinații vizuale sau auditive, însă acestea sunt însoțite frecvent de simptome fizice precum greață, vărsături, gură uscată intensă, tahicardie și creșterea tensiunii arteriale. Unele persoane pot deveni extrem de somnolente, altele pot intra într-o stare de agitație accentuată.

De ce nu este o „alternativă naturală” sigură

În mediul online circulă mitul că nucșoara ar putea fi un psihedelic natural accesibil. Realitatea medicală arată însă altceva. Intoxicația cu nucșoară este imprevizibilă, iar reacțiile diferă de la o persoană la alta. Au fost raportate episoade psihotice temporare, aritmii cardiace și chiar convulsii în cazuri severe.

Majoritatea situațiilor în care se ajunge la urgență sunt legate de tentative de a obține efecte halucinogene prin consum excesiv. Experiența este descrisă, în general, ca fiind neplăcută și însoțită de disconfort intens, nu ca o stare euforică controlată.

Nucșoara rămâne un condiment valoros și sigur atunci când este folosit cu măsură, în cantități culinare mici. Însă în doze mari poate deveni toxică, provocând efecte psihice și fizice serioase. Nu este o substanță recreațională sigură, iar utilizarea ei în scop halucinogen implică riscuri reale pentru sănătate, în special pentru inimă și sistemul nervos.

Un vârf de cuțit poate transforma un preparat într-o experiență aromatică rafinată. O linguriță în plus, însă, poate transforma aceeași mirodenie într-un pericol.

CITEȘTE ȘI: „Da’ iute să fie!” Românii și ardeiul lor curajos. Dar știi care este, de fapt, cel mai iute ardei din lume?

De ce are pălăria de chef 100 de pliuri? Legenda ouălor care a cucerit gastronomia franceză

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Claudiu Petrila și Ana Nisioiu-povestea celei mai sensibile iubite din fotbalul românesc
Știri
Claudiu Petrila și Ana Nisioiu-povestea celei mai sensibile iubite din fotbalul românesc
Alertă la granița României: o dronă a intrat în spaţiul aerian! Armata Română a reacționat imediat
Știri
Alertă la granița României: o dronă a intrat în spaţiul aerian! Armata Română a reacționat imediat
Tudorel Andrei, președintele INS, despre marile provocări ale societății actuale, cum se calculează PIB-ul și inflația. „De multe ori nu vedem, dar România a crescut enorm”
Mediafax
Tudorel Andrei, președintele INS, despre marile provocări ale societății actuale, cum se calculează...
Trump, supărat pe două politiciene democrate care i-au deranjat discursul: Au IQ scăzut. Ar trebui să se urce într-o barcă cu Robert De Niro
Gandul.ro
Trump, supărat pe două politiciene democrate care i-au deranjat discursul: Au IQ scăzut....
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost...
Stephen Hawking, în dosarele Epstein: imagini surprinzătoare cu fizicianul, alături de femei în bikini, relaxându-se pe șezlong și savurând cocktailuri
Adevarul
Stephen Hawking, în dosarele Epstein: imagini surprinzătoare cu fizicianul, alături de femei în...
O țară din Europa se pregăteşte să includă utilizarea banilor cash în Constituţie
Digi24
O țară din Europa se pregăteşte să includă utilizarea banilor cash în Constituţie
Ilie Bolojan se întâlnește joi, la Bruxelles, cu Ursula von der Leyen. Agenda discuțiilor
Mediafax
Ilie Bolojan se întâlnește joi, la Bruxelles, cu Ursula von der Leyen. Agenda...
Parteneri
Nu o mai recunoști! Cum arăta Ramona Olaru când a debutat în televiziune. Era brunetă și purta ochelari de vedere
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Nu o mai recunoști! Cum arăta Ramona Olaru când a debutat în televiziune. Era brunetă...
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Prosport.ro
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală
Click.ro
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală
Kim Jong-un și-a numit fiica în vârstă de 13 ani în funcția de „director general” al armelor nucleare din Coreea de Nord
Digi 24
Kim Jong-un și-a numit fiica în vârstă de 13 ani în funcția de „director general”...
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături de două femei în bikini
Digi24
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături de două...
Numar record de amenzi, în San Francisco, după ce Poliția a montat radare fixe: Peste 90.000 de abateri, în doar 5 luni
Promotor.ro
Numar record de amenzi, în San Francisco, după ce Poliția a montat radare fixe: Peste...
BANCUL ZILEI. Bulă: – Iubito, ce aș putea face să mă ierți că te-am înșelat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Iubito, ce aș putea face să mă ierți că te-am înșelat?
Galaxy S26 Hands-on: Primele impresii și prețurile în România
go4it.ro
Galaxy S26 Hands-on: Primele impresii și prețurile în România
Medicul gladiatorilor! Cine era omul care-i trata pe războinicii Romei?
Descopera.ro
Medicul gladiatorilor! Cine era omul care-i trata pe războinicii Romei?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Trump, supărat pe două politiciene democrate care i-au deranjat discursul: Au IQ scăzut. Ar trebui să se urce într-o barcă cu Robert De Niro
Gandul.ro
Trump, supărat pe două politiciene democrate care i-au deranjat discursul: Au IQ scăzut. Ar trebui...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Claudiu Petrila și Ana Nisioiu-povestea celei mai sensibile iubite din fotbalul românesc
Claudiu Petrila și Ana Nisioiu-povestea celei mai sensibile iubite din fotbalul românesc
Alertă la granița României: o dronă a intrat în spaţiul aerian! Armata Română a reacționat imediat
Alertă la granița României: o dronă a intrat în spaţiul aerian! Armata Română a reacționat imediat
Probleme pentru fratele lui Radu Vâlcan. Cristi și soția lui s-au mutat de trei ori în 7 zile: „L-am ...
Probleme pentru fratele lui Radu Vâlcan. Cristi și soția lui s-au mutat de trei ori în 7 zile: „L-am terorizat pe proprietar”
Zodiile al căror destin se schimbă radical. Vor domina următorii 20 de ani
Zodiile al căror destin se schimbă radical. Vor domina următorii 20 de ani
Una dintre cele mai vizitate destinații din Europa dublează taxa pentru turiști. Vacanțele se vor ...
Una dintre cele mai vizitate destinații din Europa dublează taxa pentru turiști. Vacanțele se vor scumpi considerabil
Test de logică | Identificați toate cele 3 diferențe dintre acești doi livratori de pizza
Test de logică | Identificați toate cele 3 diferențe dintre acești doi livratori de pizza
Vezi toate știrile
×