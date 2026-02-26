Claudiu Petrila și Ana Nisioiu-povestea celei mai sensibile iubite din fotbalul românesc

În spatele unui fotbalist exploziv pe teren se află adesea o poveste discretă, dar puternică. Ana Nisioiu, iubita lui Claudiu Petrila, este sprijinul tăcut al unuia dintre cei mai apreciați jucători ai noii generații. Sensibilă, ambițioasă și mereu prezentă în tribune, Ana este genul de femeie „miloasă de pus pe rană”, care transformă momentele grele în lecții de iubire și echilibru.

Ascensiunea lui Claudiu Petrila – fotbalistul noii generații

Născut pe 7 noiembrie 2000, la Sânnicolau Român, în județul Bihor, Claudiu Petrila este unul dintre cei mai promițători jucători români ai generației sale. Evoluează ca extremă stânga, dar poate juca și în flancul drept sau în spatele vârfului, fiind apreciat pentru viteză, tehnică și capacitatea de a destabiliza defensivele adverse.

Format la academia celor de la CFR Cluj, Petrila a debutat în Liga 1 la o vârstă fragedă și a făcut parte din lotul care a cucerit mai multe titluri de campioană a României. Ulterior, pentru a căpăta experiență, a fost împrumutat, iar apoi transferat la Rapid București, unde a devenit imediat unul dintre oamenii importanți din ofensivă.

La nivel internațional, a evoluat pentru reprezentativele de tineret, inclusiv pentru România U21, fiind considerat un jucător de perspectivă.

Ce se întâmplă acum în cariera lui

Începutul anului 2026 a adus multe discuții în jurul său. După înfrângerea cu 3-1 în fața celor de la Farul Constanța, Petrila a declarat că acel moment a fost decisiv în economia partidei.

Au existat și informații privind un posibil transfer în Emiratele Arabe Unite, pentru aproximativ 3 milioane de euro, însă oficialii Rapidului au negat existența unei oferte concrete.

Un episod dificil a fost accidentarea suferită în meciul cu Universitatea Craiova, care l-a ținut departe de gazon timp de trei luni. A fost perioada în care Ana i-a fost cel mai puternic sprijin.

Cine este Ana Nisioiu – iubita miloasă de pus pe rană

Originară din Câmpulung Moldovenesc, Ana s-a mutat la Cluj pentru studii, acolo unde destinul i l-a scos în cale pe Claudiu Petrila. Sunt împreună de aproape trei ani, iar relația lor a evoluat firesc, de la „dragoste la prima vedere” la planuri serioase de viitor. Ana activează în domeniul beauty, mai exact se ocupă de sprâncenele femeilor care se lasă înfrumusețate de mâinele ei magice. Îți dorește ca, în viitor, să își deschidă propriul salon. Este pasionată de fitness, modă și branduri precum Christian Dior, Yves Saint Laurent, Tom Ford sau Jil Sander.

Pe Instagram, apar frecvent imagini din vacanțe exotice sau escapade romantice, inclusiv din Dubai sau Barcelona – orașul lor de suflet.

Prima apariție împreună: emoții în direct

Ana a avut curajul să apară pentru prima dată într-o emisiune alături de Claudiu, mărturisind că este „prima experiență de acest gen”. Emoționată, dar sigură pe ea, a vorbit deschis despre relația lor și despre provocările vieții alături de un fotbalist tânăr și celebru.

Întrebată dacă este dificil să gestioneze fanele și atenția din online, Ana a răspuns matur:

„Nu este greu pentru că este iubire la mijloc. Am încredere în el.”

Petrila a completat simplu, dar convingător: „Și la bine și la rău.”

Mutarea la București – un nou început

Transferul la Rapid a însemnat și o schimbare majoră pentru Ana. Mutarea din Cluj în Capitală a venit cu emoții, dar și cu entuziasm.

La început i-a fost teamă că va rămâne singură în perioadele de cantonament, însă lucrurile s-au așezat rapid. Și-a făcut prietene, a descoperit orașul și își împarte timpul între muncă, proiecte personale și cățelul lor.

„Mi-a plăcut Bucureștiul. Nu ai timp să te plictisești”, spune ea.

Întrebați dacă a fost dragoste la prima vedere, ambii au răspuns fără ezitare: „Da”.

Claudiu vorbește deja despre familie, liniște și stabilitate. Îl admiră pe Lionel Messi pentru echilibrul dintre carieră și viața personală și își dorește același model.

Cei doi visează ca, după cariera sportivă, să se stabilească la Barcelona. Despre nuntă spun că va veni „când va fi momentul”.

Emoțiile din tribune și încercarea accidentării

Ana nu ratează niciun meci din Giulești. Stă cu sufletul la gură, mai ales când Claudiu intră pe teren.

Cel mai greu moment a fost accidentarea suferită în meciul cu Universitatea Craiova. „A fost groaznic. Am plâns, dar încercam să nu mă vadă”, a mărturisit ea. Ana l-a ajutat, a făcut cumpărături, ba chiar l-a ajutat uneori și să se deplaseze chiar dacă Claudiu este mai înalt decât ea și are o greutate considerabil mai mare decât a ei.

Pentru Petrila, acea perioadă a fost definitorie:

„La momentele dificile îți dai seama cine e lângă tine. Ne-a întărit relația.”

O inimă blândă, o forță tăcută

La prima vedere, Ana Nisioiu pare genul de femeie delicată, emotivă, cu lacrimi în ochi atunci când mingea lovește bara sau când iubitul ei cade pe gazon. Sensibilă, atentă, caldă, cum rar mai întâlnești. Dar dincolo de această aparență fragilă stă o forță tăcută. Ana nu este doar tandră, ci și stabilă. Nu fuge la primul obstacol, nu se clatină când apar accidentările, criticile sau zvonurile din jurul unui fotbalist tânăr și expus. Rămâne, și o face cu demnitate.

Într-o lume în care toți încearcă să pară invincibili, în care imaginea contează mai mult decât emoția, a avea lângă tine pe cineva care suferă sincer pentru tine, care plânge când îți este greu și zâmbește când îți revii, este un privilegiu rar. Adevărata putere nu stă în a afișa duritate, ci în a-ți permite să simți. Iar Ana simte tot, intens, curat, fără mască.

Claudiu Petrila a găsit o piatră rară, prețioasă. Nu pentru că strălucește ostentativ, ci pentru că rezistă. Pentru că, atunci când tribunele se golesc și luminile se sting, adulat sau criticat, Ana rămâne acolo unde contează cel mai mult, lângă el.

