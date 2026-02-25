Cum poate să arate Raiane Lima, partenera lui Gabriel Jesus! De la despărțiri și accidentare la al doilea copil și golul decisiv din Champions League

Viața lui Gabriel Jesus a trecut în ultimii ani prin toate stările posibile: accidentare gravă, critici, zvonuri despre despărțiri, împăcări și atenție constantă din partea presei. Astăzi însă, atacantul lui Arsenal marchează din nou în Champions League, iar acasă îl așteaptă doi copii și o perioadă care pare, în sfârșit, stabilă.

Gabriel Jesus, drumul de la São Paulo la Arsenal

Născut pe 3 aprilie 1997, la São Paulo, Gabriel Jesus a crescut în cartiere modeste și a ajuns rapid în fotbalul mare la Palmeiras. Talentul l-a dus în Europa, la Manchester City, unde a câștigat titluri importante și a lucrat sub comanda lui Pep Guardiola.

Din 2022 joacă la Arsenal, unde a devenit un jucător important în ofensiva londonezilor. Este un atacant mobil, intens, implicat în construcția fazelor și capabil să creeze spații pentru colegi. În paralel, a rămas o prezență constantă în naționala Braziliei și face parte din generația care a câștigat aurul olimpic în 2016.

Cariera lui a fost zdruncinată de o accidentare serioasă la ligamentul încrucișat anterior. Recuperarea a fost lungă, iar revenirea dificilă. În acea perioadă, fiecare evoluție era analizată la microscop, iar criticile au apărut rapid.

Pe lângă problemele din teren, viața personală devenea subiect de titluri în tabloidele de scandal.

Raiane Lima fotomodelul care avea tot ce îi trebuia

Raiane Lima este fotomodel și influenceriță braziliană, născută pe 8 februarie 2001, în Serra Talhada. Presa braziliană a scris că provine dintr-o familie înstărită, iar imaginea ei publică s-a construit în jurul eleganței și al aparițiilor atent controlate în social media.

Relația cu Gabriel Jesus a devenit cunoscută în 2021. De atunci, numele ei apare frecvent în presa sportivă din Anglia și Brazilia.

Cuplul are doi copii. Fiica lor, Helena, s-a născut în mai 2022. În iunie 2025, familia s-a mărit cu un băiețel, veste confirmată prin postări pe rețelele sociale și anunțuri din zona clubului.

Venirea celui de-al doilea copil a coincis cu o perioadă în care Gabriel Jesus pare mai echilibrat, mai sigur în joc și mai constant.

Despărțiri, presiune și împăcare

La începutul lui 2023, Raiane, sânge fierbinte latin, a anunțat pe Instagram o despărțire, invocând presiunea venită din jur. Mesajul ei a fost destul clar: se iubeau și se înțelegeau dar relația fusese afectată de factori externi și de expunerea constantă.

La scurt timp, cei doi au reapărut împreună. Fotografii de familie, aniversări și apariții publice au sugerat că lucrurile s-au așezat. Ba mai mult, cuplul a negat orice soi de ceartă spunând senini că nu au fost decât zvonuri! De atunci, nu au mai existat declarații dramatice.

Recent, Gabriel Jesus a marcat în Champions League împotriva lui Inter Milano, într-un moment care a readus în prim-plan forma sa din anii buni. Pentru un atacant, golul este limbajul cel mai clar.

După accidentare, după critici și după perioade tensionate în viața personală, reușita din cupele europene a pare un semn că și-a regăsit ritmul.

Gabriel Jesus și Raiane Lima au trecut prin expunere mediatică intensă, prin presiune și prin încercări personale dar au învins. Astăzi, cu doi copii și cu performanțe solide în teren, imaginea este diferită față de anii agitați.

Totuși în fotbal, nimic nu rămâne definitiv. Dar pentru moment, atacantul lui Arsenal marchează din nou, iar acasă îl așteaptă liniștea pe care orice jucător o caută după meciurile grele.

