Acasă » Știri » Cum poate să arate Raiane Lima, partenera lui Gabriel Jesus! De la despărțiri și accidentare la al doilea copil și golul decisiv din Champions League

Cum poate să arate Raiane Lima, partenera lui Gabriel Jesus! De la despărțiri și accidentare la al doilea copil și golul decisiv din Champions League

De: Paul Hangerli 25/02/2026 | 08:30
Cum poate să arate Raiane Lima, partenera lui Gabriel Jesus! De la despărțiri și accidentare la al doilea copil și golul decisiv din Champions League
Gabriel Jesus, sursa-captură social media Gabriel Jesus
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
23 poze
Vezi galeria foto

Viața lui Gabriel Jesus a trecut în ultimii ani prin toate stările posibile: accidentare gravă, critici, zvonuri despre despărțiri, împăcări și atenție constantă din partea presei. Astăzi însă, atacantul lui Arsenal marchează din nou în Champions League, iar acasă îl așteaptă doi copii și o perioadă care pare, în sfârșit, stabilă.

Gabriel Jesus, drumul de la São Paulo la Arsenal

Născut pe 3 aprilie 1997, la São Paulo, Gabriel Jesus a crescut în cartiere modeste și a ajuns rapid în fotbalul mare la Palmeiras. Talentul l-a dus în Europa, la Manchester City, unde a câștigat titluri importante și a lucrat sub comanda lui Pep Guardiola.

Din 2022 joacă la Arsenal, unde a devenit un jucător important în ofensiva londonezilor. Este un atacant mobil, intens, implicat în construcția fazelor și capabil să creeze spații pentru colegi. În paralel, a rămas o prezență constantă în naționala Braziliei și face parte din generația care a câștigat aurul olimpic în 2016.

Cariera lui a fost zdruncinată de o accidentare serioasă la ligamentul încrucișat anterior. Recuperarea a fost lungă, iar revenirea dificilă. În acea perioadă, fiecare evoluție era analizată la microscop, iar criticile au apărut rapid.

Pe lângă problemele din teren, viața personală devenea subiect de titluri în tabloidele de scandal.

Raiane Lima fotomodelul care avea tot ce îi trebuia

Raiane Lima este fotomodel și influenceriță braziliană, născută pe 8 februarie 2001, în Serra Talhada. Presa braziliană a scris că provine dintr-o familie înstărită, iar imaginea ei publică s-a construit în jurul eleganței și al aparițiilor atent controlate în social media.

Relația cu Gabriel Jesus a devenit cunoscută în 2021. De atunci, numele ei apare frecvent în presa sportivă din Anglia și Brazilia.

Cuplul are doi copii. Fiica lor, Helena, s-a născut în mai 2022. În iunie 2025, familia s-a mărit cu un băiețel, veste confirmată prin postări pe rețelele sociale și anunțuri din zona clubului.

Venirea celui de-al doilea copil a coincis cu o perioadă în care Gabriel Jesus pare mai echilibrat, mai sigur în joc și mai constant.

Despărțiri, presiune și împăcare

La începutul lui 2023, Raiane, sânge fierbinte latin, a anunțat pe Instagram o despărțire, invocând presiunea venită din jur. Mesajul ei a fost destul clar: se iubeau și se înțelegeau dar relația fusese afectată de factori externi și de expunerea constantă.

La scurt timp, cei doi au reapărut împreună. Fotografii de familie, aniversări și apariții publice au sugerat că lucrurile s-au așezat. Ba mai mult, cuplul a negat orice soi de ceartă spunând senini că nu au fost decât zvonuri! De atunci, nu au mai existat declarații dramatice.

Recent, Gabriel Jesus a marcat în Champions League împotriva lui Inter Milano, într-un moment care a readus în prim-plan forma sa din anii buni. Pentru un atacant, golul este limbajul cel mai clar.

După accidentare, după critici și după perioade tensionate în viața personală, reușita din cupele europene a pare un semn că și-a regăsit ritmul.

Gabriel Jesus și Raiane Lima au trecut prin expunere mediatică intensă, prin presiune și prin încercări personale dar au învins. Astăzi, cu doi copii și cu performanțe solide în teren, imaginea este diferită față de anii agitați.

Totuși în fotbal, nimic nu rămâne definitiv. Dar pentru moment, atacantul lui Arsenal marchează din nou, iar acasă îl așteaptă liniștea pe care orice jucător o caută după meciurile grele.

CITEȘTE ȘI: Diana Eliza Politic — frumusețe naturală, absolventă de Poli și abilă „politiciană” care știe să îmbine familia, fotbalul și desenul

Legenda și-a găsit aleasa inimii! Cine este femeia care l-a făcut pe Karim Benzema să-și asume iubirea în public

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
„Blestemul” care a urmărit-o pe Sandra Izbașa în dragoste. A vrut să fie „power couple” și cu Petrișor Ruge, și cu fiul Marianei Bitang, dar a fost părăsită de fiecare dată
Știri
„Blestemul” care a urmărit-o pe Sandra Izbașa în dragoste. A vrut să fie „power couple” și cu Petrișor…
Filmul tragediei din Brăila. Dan și Cătălina n-au mai avut nicio șansă, iar fetița lor a scăpat miraculos
Știri
Filmul tragediei din Brăila. Dan și Cătălina n-au mai avut nicio șansă, iar fetița lor a scăpat miraculos
Zeci de documente FBI lipsesc din dosarul Epstein, inclusiv interviuri legate de o acuzatoare a lui Donald Trump
Mediafax
Zeci de documente FBI lipsesc din dosarul Epstein, inclusiv interviuri legate de o...
Pe ce dată vor crește pensiile tuturor pensionarilor din România, potrivit analiștilor economici
Gandul.ro
Pe ce dată vor crește pensiile tuturor pensionarilor din România, potrivit analiștilor economici
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost...
Un singur sat se află între forțele ruse și aproximativ 700.000 de civili din Zaporojie. Moscova trimite două divizii aeropurtate de elită pentru a-l cuceri
Adevarul
Un singur sat se află între forțele ruse și aproximativ 700.000 de civili...
VIDEO Câte zile rămâi fără permis dacă nu plătești amenzile de circulație. Explicațiile ministrului Cseke Attila
Digi24
VIDEO Câte zile rămâi fără permis dacă nu plătești amenzile de circulație. Explicațiile...
Expert: Unele dintre cele mai puternice arme ale lui Putin se ascund la vedere în Canalul Mânecii, ar putea începe o confruntare
Mediafax
Expert: Unele dintre cele mai puternice arme ale lui Putin se ascund la...
Parteneri
Alimentele ieftine cu care Nicoleta Luciu a slăbit 35 de kg, în mai puțin de două luni. Sunt accesibile tuturor
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Alimentele ieftine cu care Nicoleta Luciu a slăbit 35 de kg, în mai puțin de...
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Prosport.ro
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Rețeta genială de pizza pe care Deea Maxer o face la micul dejun. Te vei linge pe degete
Click.ro
Rețeta genială de pizza pe care Deea Maxer o face la micul dejun. Te vei...
Cazul ciudat al unui bunic australian răpit din greșeală de mafioți și dispărut de două săptămâni: Poliția a găsit rămășițe umane
Digi 24
Cazul ciudat al unui bunic australian răpit din greșeală de mafioți și dispărut de două...
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada Ucraina și de ce nimeni nu le-a crezut
Digi24
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada...
BREAKING | Adio, tancuri T-80? Rusia nu mai are astfel de vehicule de trimis în Ucraina
Promotor.ro
BREAKING | Adio, tancuri T-80? Rusia nu mai are astfel de vehicule de trimis în...
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de...
Viață sau moarte: Lupta incredibilă a doi piloți F-16 prinși în ambuscadă
go4it.ro
Viață sau moarte: Lupta incredibilă a doi piloți F-16 prinși în ambuscadă
Cât cântărește cel mai mare fluture din lume?
Descopera.ro
Cât cântărește cel mai mare fluture din lume?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Pe ce dată vor crește pensiile tuturor pensionarilor din România, potrivit analiștilor economici
Gandul.ro
Pe ce dată vor crește pensiile tuturor pensionarilor din România, potrivit analiștilor economici
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
„Blestemul” care a urmărit-o pe Sandra Izbașa în dragoste. A vrut să fie „power couple” și ...
„Blestemul” care a urmărit-o pe Sandra Izbașa în dragoste. A vrut să fie „power couple” și cu Petrișor Ruge, și cu fiul Marianei Bitang, dar a fost părăsită de fiecare dată
Filmul tragediei din Brăila. Dan și Cătălina n-au mai avut nicio șansă, iar fetița lor a scăpat ...
Filmul tragediei din Brăila. Dan și Cătălina n-au mai avut nicio șansă, iar fetița lor a scăpat miraculos
Cine a câștigat Power Couple 2026, de fapt? Am aflat cui aparține brățara roșie din teaser-ul marii ...
Cine a câștigat Power Couple 2026, de fapt? Am aflat cui aparține brățara roșie din teaser-ul marii finale de la Antena 1
Ce este crezul și ce simbolizează în creștinism
Ce este crezul și ce simbolizează în creștinism
Încă o lovitură pentru Ruxandra Luca! Pusă pe hold de Antena 1, acum a fost și părăsită de ”iubi”
Încă o lovitură pentru Ruxandra Luca! Pusă pe hold de Antena 1, acum a fost și părăsită de ”iubi”
„Da’ iute să fie!” Românii și ardeiul lor curajos. Dar știi care este, de fapt, cel mai iute ...
„Da’ iute să fie!” Românii și ardeiul lor curajos. Dar știi care este, de fapt, cel mai iute ardei din lume?
Vezi toate știrile
×