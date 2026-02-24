Acasă » Știri » Diana Eliza Politic — frumusețe naturală, absolventă de Poli și abilă „politiciană” care știe să îmbine familia, fotbalul și desenul

De: Paul Hangerli 24/02/2026 | 08:30
Soția fotbalistului Dennis Politic este genul de femeie care nu are nevoie de multe cuvinte ca să impresioneze. Câteva poze pe Instagram, un desen postat cu discreție și o diplomă de la Politehnică spun mai multe decât orice prezentare.

Dennis Politic — de la Bolton la Hermannstadt, cu escale prin Dinamo și FCSB

S-a născut la Brașov, dar și-a trăit cea mai importantă parte a formării în Anglia, la academia lui Bolton Wanderers, club unde și-a făcut și debutul profesionist. Când s-a întors în România, publicul l-a descoperit la Dinamo București, unde a fost unul dintre oamenii de bază în perioada de reconstrucție a echipei. Accelerații pe flanc, dribling în viteză, șuturi din interiorul careului — stilul lui era greu de ignorat.

Transferul la FCSB părea pasul firesc, dar sezonul trecut nu a ieșit cum spera nimeni: 3 goluri în 24 de apariții, suficient cât să îl convingă pe Gigi Becali să îl trimită împrumut. Din februarie 2026, Dennis Politic, 25 de ani, joacă pentru FC Hermannstadt până la finalul campionatului. Un nou start, mai multe minute, o șansă de a-și reaminti de ce era atât de greu de oprit.
Între timp, în media sportivă, vocile nu s-au liniștit. Foști jucători dinamoviști, comentatori, opinia publică — toți au ceva de zis despre traiectoria lui. Noroc că acasă lucrurile arată altfel.

Acasă îl așteaptă două fete minunate

Dennis Politic este căsătorit din 2022 cu Diana Eliza( 27 de ani), iar împreună au o fetiță. El nu face niciun secret din cât de mult contează asta pentru el:
„Mie îmi oferă foarte multă stabilitate. Mă simt foarte liniștit, am toată încrederea în ea, iar ea în mine. Abia aștept să ajung acasă după meciuri, după antrenamente, să fiu alături de fetele mele.”

Au dat unul de altul pe Instagram, prin prieteni comuni. Dennis a făcut primul pas — el însuși spune că e de părere că bărbatul trebuie să se miște primul. Pe atunci juca în Anglia și, după câteva meciuri, lua avionul să o vadă. Până la urmă, ea a venit în Anglia, i-a cunoscut părinții și lucrurile s-au legat de la sine. Șase ani mai târziu, sunt familie.

Diana Eliza — Politehnica, un desen și puțin zgomot

Diana Eliza Politic a absolvit Universitatea Politehnică din  București, ceea ce nu e puțin lucru și spune ceva despre felul ei de a fi dar și despre inteligența ei. Pe Instagram postează rar și fără grabă, vacanțe simple, momente de familie, natură.Îi plac florile, dulciurile, dar și orașul Paris, dar trăit cu romantism. Nu vacanțe luxoase, nu ostentație, nu gene false, nu decolteuri lungi, nu fillinguri în buze sau gentuțe, doar lucruri care chiar contează pentru ea.

Printre toate pozele, am găsit câteva desene de-ale ei. Și trebuie să recunoaștem — e talentată. Că a postat doar câteva e poate cel mai elocvent detaliu: nu are nevoie să convingă pe nimeni de nimic. Este o frumusețe naturală,  fără artificii, pozitivă, înconjurată de prietene, neatinsă de aerele pe care și le dau atât de mulți în lumea în care trăim.

Tricoul după meci — pentru pijama sau pentru perete?

Se pare că uneori Diana îi cere lui Dennis tricoul după meciurile importante. Ce face cu el, rămâne un mister plăcut — poate îl poartă seara, poate îl înrămează undeva în casă. Cert e că Dennis i le păstrează și i le duce acasă după meciuri, ca omul care iubește cu adevărat.

Acum, când Dennis traversează o perioadă de reașezare, echilibrul pe care îl găsește acasă contează mai mult decât orice tactic de joc. Cu naturalețe, cu calm și cu puțină „politică” bine dozată, Diana pare exact omul potrivit să îl readucă acolo unde știe că îi e locul.

