De: David Ioan 24/02/2026 | 09:31
Surpriză de proporții la Desafio. Cine va fi eliminat diseară - nimeni nu se aștepta
Deşi obişnuiţi deja cu faptul că Desafio: Aventura este plin de suprize, show-ul nu încetează să surprindă telespectatorii, mai ales prin momentele care reușesc să depășească orice așteptare.

Fani ai emisiunii, pregătiţi-vă diseară pentru unul dintre acele episoade care schimbă ritmul întregului sezon și care va ajunge cu siguranţă subiect de discuţie.

Deja familiarizaţi cu formatul emisiunii, este lesne de înţeles că dincolo de probele solicitante și strategiile de echipă, eliminările sunt cele care dau tonul tensiunii, iar ceea ce urmează să se întâmple în această seară va marca un punct de cotitură pentru unul dintre triburile considerate până acum stabile și greu de dezechilibrat.

Surpriza majoră vine odată cu eliminarea Aurorei Ghinoiu, o concurentă apreciată și, mai ales, prima membră a tribului Visătorilor care părăsește competiția.

Aurora Ghinoiu va fi eliminată diseară din competiţia Desafio: Aventura.

Episodul de diseară va aduce o desfășurare de forțe interesantă: Norocoșii, întăriți recent prin venirea lui Vladimir Drăghia și a lui Dumbo, vor reuși să câștige proba, profitând de energia și experiența celor doi nou-veniți.

Această victorie îi va scuti de emoțiile nominalizărilor, însă îi va împinge pe Visători și pe Luptători în fața unor decizii dificile.

Nimeni nu se aştepta la această eliminare

Cele două triburi vor trebui să nominalizeze câte un concurent pentru duelul de eliminare. Visătorii o vor alege pe Aurora, iar luptătorii o vor trimite ca representant al tribului pe Lena. Duelul dintre cele două va fi intens, însă Lena va reuși să se impună, iar Aurora va fi cea care va părăsi competiția.

Totuşi, este important de precizat că Aurora Ghinoiu nu este doar o concurentă obișnuită. Cântăreață și compozitoare, aceasta a adus muzica și sensibilitatea într-o competiție dominată de forță și strategie. Aurora cântă de la 5 ani, iar muzica a reprezentat pentru ea o formă de terapie și un mod de a se conecta cu lumea.

Imaginea Aurorei Ghinoiu neştiută de public.

De asemenea, Aurora viitoare ex-Desafio are o relație profundă cu tatăl ei, plecat la muncă în străinătate, iar dorința de a-l face mândru a fost motorul care a împins-o să accepte provocarea din Thailanda.

Calmă, echilibrată și mereu cu zâmbetul pe buze, Aurora a promis încă de la început că va aduce o energie pozitivă în echipă.

„Motivul pentru care eu particip la emisiunea asta este ca să dobândesc acea reziliență și ca tata să mă vadă și să se liniștească că am ajuns pe drumul cel bun”, a declarat concurenta la intrarea în competiție.

