Salariu de 3.000 de euro pe lună pentru cei care vor să lucreze în Antarctica. Se recrutează noi angajați

De: Daniel Matei 24/02/2026 | 10:39
Stațiile de cercetare din Marea Britanie, dar și cele americane din Antarctica, sunt în căutare de persoane care să vrea să lucreze aproape de Polul Sud.

Nu trebuie să fii om de știință, deoarece există posturi vacante pentru orice, de la dulgheri, electricieni, bucătari și chiar frizeri. Cu toate acestea, persoanele care se încumetă să lucreze acolo trebuie să fie dispuși să îndure condiții grele, scrie BBC.

De când a părăsit orașul său natal, Wigan, din nordul Angliei, la vârsta de 19 ani, Dan McKenzie a lucrat în numeroase locuri îndepărtate din întreaga lume. Acum, în vârstă de 38 de ani, cel mai provocator rol al fostului inginer marin este, de departe, cel de șef de stație la Stația de Cercetare Halley VI din Antarctica.

Aceasta este una dintre cele cinci centre de pe continentul înghețat, administrate de British Antarctic Survey (BAS), institutul de cercetare polară din Marea Britanie.

„Întotdeauna am fost aventuros și interesat să găsesc cele mai sălbatice locuri. Am fost navigator și nu voiam să continui pe nave, ci să fac ceva similar. M-am gândit că asta s-ar potrivi destul de bine cu abilitățile pe care le am”, spune McKenzie.

Interviul are loc în timpul verii antarctice, când temperaturile ajung la -15°C. Priveliștea din afara ferestrei sale este o vastă întindere de alb cât vezi cu ochii, netezită de un strat de alb pur.

„Temperatura este destul de plăcută aici, într-adevăr. Minus cinci grade este cât se poate de cald. Poate coborî până la aproximativ -40 de grade, dar media este de aproximativ -20”, povestește el.

Ce primesc cei care merg să muncească în Antarctica

Stațiile BAS monitorizează diferite aspecte ale faunei sălbatice și ale mediului. Halley VI se concentrează pe date spațiale și atmosferice, precum și pe studierea platformei de gheață Brunt, pe care se află aproape de coastă, și a găurii din stratul de ozon al Pământului.

Nu numai că echipa se confruntă cu frig extrem, dar vara în Antarctica vine și cu lumină naturală non-stop, care se termină cu un apus de soare care durează săptămâni întregi.

BAS recrutează anual până la 150 de persoane pentru Antarctica. Aproximativ 70% dintre posturi sunt operaționale, necesare pentru funcționarea stațiilor. Salariile încep de la 31.244 de lire sterline (35.790 de euro) pe an, iar transportul, cazarea, mesele și echipamentul special pentru temperaturi extreme sunt asigurate. Cazarea constă în dormitoare comune, iar programul este organizat pe rotație de șapte zile din șapte.

Tags:

