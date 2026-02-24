Care ar fi cauza morții celor doi bărbați din Deva, găsiți fără viață în apartamente diferite. Ce au descoperit medicii legiști

Doi bărbați de 63 și 38 de ani din municipiul Deva au fost găsiți fără suflare în apartamentele lor. Cei doi locuiau în același bloc, dar nu se aflau în același apartament în momentul în care au murit și, respectiv, când s-a descoperit tragedia. În urma unui apel la 112, făcut de o rudă care nu a mai avut contact cu bărbatul de 63 de ani, autoritățile s-au deplasat la adresa menționată prin telefon. După verificările efectuate de organele legii, s-a constatat că în apartamentul de deasupra se află încă o persoană decedată în vârstă de 38 de ani.

După apelul la 112 făcut de o rudă a unuia dintre bărbați, poliția a făcut cercetări și a sesizat că în bloc se află două persoane decedate. În urma necropsiei, IPJ Hunedoara a transmis că cei doi bărbați au murit din cauza unei intoxicații cu monoxid de carbon.

Care ar fi cauza morții celor doi bărbați din Deva

Autoritățile din cadrul Serviciului de Medicină Legală au constatat că cei doi bărbați decedați s-au asfixiat cu monoxid de carbon:

„Poliţia Municipiului Deva a fost sesizată, în data de 22 februarie, de către o femeie, cu privire la faptul că o persoană nu răspunde la telefon, existând riscul ca aceasta să fie decedată. Poliţiştii s-au deplasat la adresa indicată, unde au identificat într-un apartament al imobilului un bărbat de 63 de ani, din comuna Turdaş, decedat. În timpul efectuării cercetărilor la faţa locului, la etajul superior al imobilului, într-un alt apartament, a fost descoperită o altă persoană decedată, respectiv un bărbat de 38 de ani, domiciliat în municipiul Deva”, a transmis IPJ Hunedoara.

Cercetările continuă și s-a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă:

„În urma efectuării necropsiei medico-legale, s-a stabilit faptul că decesul celor două persoane, găsite fără viaţă într-un imobil din municipiul Deva, în cursul zilei de 22 februarie a.c., ar fi survenit ca urmare a intoxicaţiei cu monoxid de carbon. Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor circumstanţelor în care s-a produs evenimentul”, a mai adăugat IPJ Hunedoara.

