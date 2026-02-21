Un microbuz s-a răsturnat pe drumul București-Giurgiu. A fost activat planul roșu: 16 pasageri trăiesc un coșmar

În dimineața zilei de sâmbătă, 21 februarie 2026, autoritățile au activat planul roșu de intervenție după ce un microbuz cu 16 persoane s-a răsturnat pe drumul București-Giurgiu. Microbuzul a derapat din cauza condițiilor meteo – șoseaua fiind acoperită cu zăpadă.

Accidentul a avut loc sâmbătă, 21 februarie, în zona localității Plopșoru, județul Giurgiu. Un microbuz plin cu 16 pasageri a derapat și s-a răsturnat pe marginea drumului. În urma ninsorilor din această dimineață, șoseaua era acoperită de un strat de zăpadă. Reamintim că județul Giurgiu se află sub cod galben de ninsori și viscol până mâine, 22 februarie.

A fost activat planul roșu de intervenție în Giurgiu

Având în vedere numărul mare de pasageri, autoritățile din Giurgiu au activat planul roșu de intervenție. La locul accidentului au ajuns mai multe cadre ISU Giurgiu și ISU București – Ilfov, o autospecială pentru transport victime multiple, o autospecială de stingere, 7 ambulanțe SMURD și SAJ și o autodescarcerare.

Potrivit primelor informații, o singură persoană (o femeie de 55 de ani) a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportată la spital. Restul pasagerilor au fost asistați la fața locului. Șoferul microbuzului, un bărbat în vârstă de 55 de ani, din județul Ilfov, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

„Autorităţile au fost solicitate să intervină după ce un microbuz cu pasageri s-a răsturnat în afara părţii carosabile, pe DN 5, în zona localităţii Plopşoru, pe sensul de mers spre Giurgiu. Din informaţiile primite la acest moment, în autovehicul se aflau 16 persoane. Având în vedere numărul ocupanţilor, pentru eficientizarea misiunii de răspuns, la nivelul judeţului a fost activat planul roşu de intervenţie”, se arată într-un comunicat transmis de Instituţia Prefectului Judeţului Giurgiu.

