Acasă » Știri » Un microbuz s-a răsturnat pe drumul București-Giurgiu. A fost activat planul roșu: 16 pasageri trăiesc un coșmar

Un microbuz s-a răsturnat pe drumul București-Giurgiu. A fost activat planul roșu: 16 pasageri trăiesc un coșmar

De: Irina Vlad 21/02/2026 | 11:15
Un microbuz s-a răsturnat pe drumul București-Giurgiu. A fost activat planul roșu: 16 pasageri trăiesc un coșmar
Un microbuz s-a răsturnat pe drumul București-Giurgiu. A fost activat planul roșu: 16 pasageri trăiesc un coșmar
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
8 poze
Vezi galeria foto

În dimineața zilei de sâmbătă, 21 februarie 2026, autoritățile au activat planul roșu de intervenție după ce un microbuz cu 16 persoane s-a răsturnat pe drumul București-Giurgiu. Microbuzul a derapat din cauza condițiilor meteo – șoseaua fiind acoperită cu zăpadă. 

Accidentul a avut loc sâmbătă, 21 februarie, în zona localității Plopșoru, județul Giurgiu. Un microbuz plin cu 16 pasageri a derapat și s-a răsturnat pe marginea drumului. În urma ninsorilor din această dimineață, șoseaua era acoperită de un strat de zăpadă. Reamintim că județul Giurgiu se află sub cod galben de ninsori și viscol până mâine, 22 februarie.

Un microbuz s-a răsturnat pe drumul București-Giurgiu. A fost activat planul roșu/ sursă foto: ISU Giurgiu

A fost activat planul roșu de intervenție în Giurgiu

Având în vedere numărul mare de pasageri, autoritățile din Giurgiu au activat planul roșu de intervenție. La locul accidentului au ajuns mai multe cadre ISU Giurgiu și ISU București – Ilfov, o autospecială pentru transport victime multiple, o autospecială de stingere, 7 ambulanțe SMURD și SAJ și o autodescarcerare.

Potrivit primelor informații, o singură persoană (o femeie de 55 de ani) a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportată la spital. Restul pasagerilor au fost asistați la fața locului. Șoferul microbuzului, un bărbat în vârstă de 55 de ani, din județul Ilfov, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

„Autorităţile au fost solicitate să intervină după ce un microbuz cu pasageri s-a răsturnat în afara părţii carosabile, pe DN 5, în zona localităţii Plopşoru, pe sensul de mers spre Giurgiu. Din informaţiile primite la acest moment, în autovehicul se aflau 16 persoane. Având în vedere numărul ocupanţilor, pentru eficientizarea misiunii de răspuns, la nivelul judeţului a fost activat planul roşu de intervenţie”, se arată într-un comunicat transmis de Instituţia Prefectului Judeţului Giurgiu.

Accident feroviar major după ce un tren cu 250 de pasageri a deraiat! Bilanțul victimelor: 13 morți și zeci de răniți

Accident cumplit în Ialomița! Două persoane au murit, iar un copil de 10 ani a fost găsit în stop cardio-respirator

 

 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Iuliana Beregoi a publicat discuțiile cu Daniela Costețchi, în plin scandal de șantaj și escrocare! „Nu o să permit niciodată să mintă cineva în halul acesta despre mine”
Știri
Iuliana Beregoi a publicat discuțiile cu Daniela Costețchi, în plin scandal de șantaj și escrocare! „Nu o să…
Bărbat de 41 de ani din Botoșani, ucis de vecinul lui. De la ce ar fi pornit altercația. Autoritățile sunt consternate: „Nu pot să îmi explic furia”
Știri
Bărbat de 41 de ani din Botoșani, ucis de vecinul lui. De la ce ar fi pornit altercația.…
Ce înseamnă marea înfrângere a lui Trump la „CCR-ul american”
Mediafax
Ce înseamnă marea înfrângere a lui Trump la „CCR-ul american”
Incendiu la Spitalul Fundeni. Pompierii intervin chiar acum. Mesajul ministrului Sănătății
Gandul.ro
Incendiu la Spitalul Fundeni. Pompierii intervin chiar acum. Mesajul ministrului Sănătății
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Veste teribilă primită de Mircea Lucescu în Belgia. Medicii i-ar fi recomandat să pună capăt carierei
Adevarul
Veste teribilă primită de Mircea Lucescu în Belgia. Medicii i-ar fi recomandat să...
VIDEO Cum a primit moneda românească denumirea de „leu”. Trebuia inițial să se numească „român”
Digi24
VIDEO Cum a primit moneda românească denumirea de „leu”. Trebuia inițial să se...
Imaginile din satelit arată că Iranul se pregătește de războiul cu SUA
Mediafax
Imaginile din satelit arată că Iranul se pregătește de războiul cu SUA
Parteneri
Imagini uitate cu Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică. Reacția lui Mircea Radu când a văzut-o prima oară
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini uitate cu Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”....
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea...
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole Cherry au atras toate privirile
Ciao.ro
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole...
Cum se prepară Vasilopita, prăjitura preferată a lui Carmen Tănase. E un desert tradițional grecesc cu gust unic
Click.ro
Cum se prepară Vasilopita, prăjitura preferată a lui Carmen Tănase. E un desert tradițional grecesc...
Înțelegerea semnată pe ascuns care ar putea redeschide calea afacerilor SUA-Rusia. Cine a inițiat proiectul și ce legături are cu Trump
Digi 24
Înțelegerea semnată pe ascuns care ar putea redeschide calea afacerilor SUA-Rusia. Cine a inițiat proiectul...
Ce cred ucrainenii despre noua rachetă de croazieră românească Sahara, prevăzută cu Nemesis AI: „Singurul proiect cunoscut publicului”
Digi24
Ce cred ucrainenii despre noua rachetă de croazieră românească Sahara, prevăzută cu Nemesis AI: „Singurul...
Titi Aur explică de ce aceste anvelope pot fi un risc în ninsorile din aceste zile
Promotor.ro
Titi Aur explică de ce aceste anvelope pot fi un risc în ninsorile din aceste...
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Ce sunt „bubele” ciudate de pe casca piloților de avioane Eurofighter?
go4it.ro
Ce sunt „bubele” ciudate de pe casca piloților de avioane Eurofighter?
China a construit robotul suprem! Ce poate face?
Descopera.ro
China a construit robotul suprem! Ce poate face?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Incendiu la Spitalul Fundeni. Pompierii intervin chiar acum. Mesajul ministrului Sănătății
Gandul.ro
Incendiu la Spitalul Fundeni. Pompierii intervin chiar acum. Mesajul ministrului Sănătății
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Iuliana Beregoi a publicat discuțiile cu Daniela Costețchi, în plin scandal de șantaj și escrocare! ...
Iuliana Beregoi a publicat discuțiile cu Daniela Costețchi, în plin scandal de șantaj și escrocare! „Nu o să permit niciodată să mintă cineva în halul acesta despre mine”
Bărbat de 41 de ani din Botoșani, ucis de vecinul lui. De la ce ar fi pornit altercația. Autoritățile ...
Bărbat de 41 de ani din Botoșani, ucis de vecinul lui. De la ce ar fi pornit altercația. Autoritățile sunt consternate: „Nu pot să îmi explic furia”
Patru zodii vor avea 7 săptămâni de vis. Transformă totul în beneficii reale
Patru zodii vor avea 7 săptămâni de vis. Transformă totul în beneficii reale
Aceeași sau aceiași, care este forma corectă? Când și cum le folosim
Aceeași sau aceiași, care este forma corectă? Când și cum le folosim
Cine este Doina Andronachi, pensionara de 83 de ani care a primit Golden Buzz la Românii au Talent. ...
Cine este Doina Andronachi, pensionara de 83 de ani care a primit Golden Buzz la Românii au Talent. Mihai Bobonete a fost extrem de impresionat
Când se opresc ninsorile în România, potrivit ANM. Peste câte zile vor crește temperaturile în ...
Când se opresc ninsorile în România, potrivit ANM. Peste câte zile vor crește temperaturile în termometre
Vezi toate știrile
×