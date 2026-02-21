Cine este Doina Andronachi, pensionara de 83 de ani care a primit Golden Buzz la Românii au Talent. Mihai Bobonete a fost extrem de impresionat

Doina Andronache, în vârstă de 83 de ani, a reușit să cucerească publicul și juriul cu povestea și energia sa la Românii au Talent. Apariția sa a fost una memorabilă, iar juratul Mihai Bobonete a fost atât de impresionat încât i-a oferit Golden Buzz, trimițând-o direct în semifinală. Gestul a venit ca o recunoaștere a emoției și autenticității pe care concurenta le-a transmis pe scenă.

Viața Doinei Andronache nu a fost deloc ușoară. A trecut prin numeroase încercări încă din copilărie. Mama sa, de origine greacă, s-a confruntat cu o boală gravă încă de când Doina era foarte mică, iar aceasta a avut grijă de ea ani la rând. Adolescența i-a adus responsabilități mari. După divorțul părinților, a fost nevoită să se ocupe de gospodărie, să gătească și să își continue studiile în același timp.

Mai târziu, viața i-a oferit și alte lovituri dureroase. Și-a pierdut soțul în 2011, după o perioadă dificilă marcată de probleme personale și pierderi materiale. Astăzi, are o fiică, Alina, care la rândul ei a trecut printr-o dramă, rămânând văduvă în urmă cu trei ani.

În ciuda tuturor obstacolelor, Doina a rămas o persoană activă și plină de pasiuni. Pictează icoane pe sticlă, desenează, cântă la pian și iubește dansul. A practicat yoga și meditația și continuă să învețe lucruri noi, fiind mereu deschisă către dezvoltare personală.

Cum au reacționat jurații la momentul său

Participarea la emisiune a reprezentat pentru ea împlinirea unui vis din copilărie, acela de a urca pe scenă și de a-și arăta talentul. Jurații au fost profund impresionați de prezența sa și de vocea uimitoare.

Cel mai impresionat a fost însă Mihai Bobonete, care a simțit o conexiune profundă cu artista. Emoția transmisă de Doina și starea de bine pe care a creat-o în sală l-au determinat să apese butonul Golden Buzz, oferindu-i șansa de a merge direct în etapa următoare a competiției. Momentul a fost întâmpinat cu aplauze și lacrimi de bucurie, marcând una dintre cele mai sensibile apariții din acest sezon.

„Doamna Doina, sunteți o prezență cum rar mi-a fost dat să am în fața ochilor pe scena Românii au talent. Nu știu… ați produs în mine așa un sentiment de bine, de pace. Sunteți plină de umor! Este genul ăla de moment în care ar fi nedrept să judecăm prin Da și Nu. De asta, ca să nu avem niciun dubiu și să nu-mi pun nici colegii într-o situație ciudată sau de discutat, o să vă dau Golden Buzz să ne vedem în semifinală”, a spus Mihai Bobonete.

