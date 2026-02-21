Acasă » Știri » Bărbat de 41 de ani din Botoșani, ucis de vecinul lui. De la ce ar fi pornit altercația. Autoritățile sunt consternate: „Nu pot să îmi explic furia”

Bărbat de 41 de ani din Botoșani, ucis de vecinul lui. De la ce ar fi pornit altercația. Autoritățile sunt consternate: „Nu pot să îmi explic furia”

De: Irina Vlad 21/02/2026 | 12:39
Bărbat de 41 de ani din Botoșani, ucis de vecinul lui. De la ce ar fi pornit altercația. Autoritățile sunt consternate: „Nu pot să îmi explic furia”
Bărbat de 41 de ani din Botoșani, ucis de vecinul lui. De la ce ar fi pornit altercația/ sursă foto: social media

Un bărbat de 41 de ani din Botoșani a fost ucis cu sânge rece de un tânăr de 24 de ani. Se pare că între cei doi ar fi izbucnit un conflict spontan. Întreaga comunitate din Botoșani este în stare de șoc. Victima era tatăl a șase copii – cu vârste cuprinse între 2 și 14 ani. 

Caz șocant în localitatea Mitoc, județul Botoșani. Un bărbat de 41 de ani a fost ucis cu un bidon de metel de către un vecin, un tânăr de 24 de ani. Cei doi se cunoșteau pentru că munceau adesea la o fermă din apropierea localității.

6 copii au rămas orfani de tată

Din primele informații, se pare că între cei doi ar fi izbucnit un conflict spontan, pe stradă. În încercarea de a scăpa de agresor, bărbatul de 41 de ani a fugit și s-a ascuns în curtea unui consătean. Criminalul l-a urmărit și când l-a prins l-a lovit de mai multe ori în zona capului. Victima nu a mai avut nicio șansă.

„În urma unui conflict spontan, a urmărit victima până în curtea unui consătean unde i-a aplicat mai multe lovituri cu un bidon de metal, în zona capului”, a transmis Valeriu Chihaia, prim-procurorul Parchetului Botoșani.

Martorii au sunat imediat la 112, însă medicii ajunși la locul crimei nu au mai putut face nimic pentru viața bărbatului, fiind constatat decesul. Tânărul de 24 de ani a fugit de la fața locului, însă a fost prins ulterior mai târziu și transferat în arestul poliției. Va fi prezentat instanței cu propunerea de arestare preventivă pentru omor.

Echipajele medicale sosite la fața locului nu au mai putut salva bărbatul. „La faţa locului s-a deplasat un echipaj de ambulanţă, unde a găsit o persoană decedată care prezenta TCC acut deschis, hemoragie masivă – leziuni incompatibile cu viaţa”, a precizat Bogdan Ursu, SAJ Botoșani.

Din păcate, în urma bărbatului de 41 de ani rămân 6 copii (cu vârste cuprinse între 2 și 14 ani) orfani de tată. Pentru a trece mai ușor peste nenorocire, familia va beneficia de consiliere psihologică din partea asistenței sociale din localitate. Întreaga comunitate este încă în stare de șoc și nimeni nu își poate explica gestul tânărului, care era cunoscut ca fiind la locul lui: „Băiatul care l-a omorât provine și el dintr-o familie bună, nu pot să îmi explic gestul, motivul, furia.”, a transmis asistenta socială din comună.

