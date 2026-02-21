Mircea Lucescu a luat decizia. Cine va sta pe bancă la barajul cu Turcia

Este oficial! După ce a fost internat la o clinică din Belgia, Mircea Lucescu va fi prezent pe banca tehnică a tricolorilor la meciul din Turcia, de pe 26 martie, unde echipa Națională a României va încerca să se califice în finala barajului pentru Campionatul Mondial din vară.

Potrivit comunicatului transmis de Federația Română de Fotbal, în urma monitorizării medicale din ultima perioadă, Mircea Lucescu își va putea suține elevii de pe banca tehnică la meciurile de calificare pentru Campionatul Mondial. Reamintim că, în ultimele luni, selecționerul a fost internat de 3 ori la spitalul Universitar din Capitală din cauza problemelor de sănătate.

Mircea Lucescu revine pe banca tehnică a tricolorilor

Pentru a se asigura că este în afara oricărui pericol, recent, Mircea Lucescu a făcut mai multe investigații medicale în Belgia. În urma acestora, selecționerul a primit acceptul pentru a continua activitatea pe banca echipei naționale de fotbal. În cazul unui succes la Istanbul, România ar urma să joace și cu câștigătoarea dintre Kosovo și Slovacia, cinci zile mai târziu.

„Federația Română de Fotbal anunță că selecționerul Mircea Lucescu va fi prezent pe banca tehnică a Echipei Naționale a României la meciurile din play-off-ul de calificare pentru Campionatul Mondial. Decizia a fost luată în urma evaluărilor medicale recente și a discuțiilor purtate între conducerea FRF și selecționer. În urma acestor consultări, Mircea Lucescu a confirmat că starea sa de sănătate îi permite să își îndeplinească atribuțiile la cel mai înalt nivel și să fie alături de jucători la partidele decisive din această primăvară. Avizul medical de la clinica de la Bruxelles confirmă faptul că Mircea Lucescu este apt pentru a își continua activitatea pe banca echipei naționale”, a transmis FRF.

Mircea Lucescu speră la o calificare

Mircea Lucescu revine pe banca tehnică a tricolorilor cu forțe proaspete și cu un singur gând: victoria naționalei în meciul de pe 26 martie din Turcia, din play-off-ul pentru Cupa Mondială 2026.

„De azi, tot ce contează este pregătirea echipei pentru meciurile din play-off. Am ținut tot timpul legătura cu asistenții mei și cu jucătorii, s-a lucrat în toată această perioadă la cel mai înalt nivel. Avem o echipă formată din fotbaliști valoroși și sunt sigur că se vor pregăti foarte bine pentru aceste jocuri. Sunt talentați și au dorința de a face românii fericiți. Cred în ambiția și forța grupului și în capacitatea lui de a depăși acest moment. Sunt sigur că împreună putem să obținem calificarea. Avem nevoie acum de o atmosferă bună care să ne ofere posibilitatea de a pregăti în liniște aceste partide foarte importante pentru tot fotbalul românesc”, a transmis Mircea Lucescu, conform frf.ro.

