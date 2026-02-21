Sabrina Voinea a fost operată de urgență: „A simțit dureri foarte, foarte mari.” Ce diagnostic i-au pus medicii

Sabrina Voinea (18 ani) a fost operată de urgență din cauza unei infecții în corp. Gimnasta a ajuns direct pe mâinile medicilor de la Spitalul Floreasca din Capitală, iar acum se află în afara oricărui pericol.

După ce la finalul anului trecut Sabrina Voinea și mama ei, Camelia Voinea, au fost în centrul atenției publice din cauza imaginilor în care antrenoarea își agresa și umilea fiica în timpul unui antrenament, anul 2026 le aduce din nou în prim-plan, însă dintr-un motiv complet diferit.

Sabrina Voinea a fost operată de urgență

Sabrina Voinea trece prin clipe delicate. Potrivit publicației Prosport.ro, în noaptea de vineri, 20 februarie, gimnasta a început să se simtă rău și s-a plâns de dureri insuportabile în zona abdomenului. A ajuns la Spitalul de Urgențe Ilfov, unde, după primul set de analize, medicii i-au descoperit o infecție în corp: apendicită acută.

Gimnasta și mama ei, antrenoarea Camelia Voinea, s-au speriat foarte tare și au decis să meargă de urgență la Spitalul Floreasca din Capitală, unde medicii au decis să o opereze de urgență. În aceste momente, sportiva este pe secția de reanimare.

„Este la reanimare în acest moment. Eu am venit să mă schimb și mă duc din nou la ea. A luat-o dintr-odată, a simțit dureri foarte, foarte mari. A avut apendicită acută, avea leucocitele 16.000. Ne-am speriat foarte tare. Acum e important să fie ea bine”, a declarat Camelia Voinea, mama Sabrinei Voinea, pentru ProSport.

