Când se opresc ninsorile în România, potrivit ANM. Peste câte zile vor crește temperaturile în termometre

De: Andreea Stăncescu 21/02/2026 | 11:06
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ninsoarea a acoperit pe parcursul nopții orașul București și mai multe județe din sudul țării, printre care Brăila, Ialomița și Giurgiu, unde condițiile meteo au dus la închiderea unor drumuri. Episodul de iarnă este considerat unul dintre cele mai intense din ultimii ani, însă veștile oferite de meteorologi indică o schimbare importantă în perioada următoare.

Conform datelor furnizate de Administrația Națională de Meteorologie, temperaturile ar urma să crească treptat începând cu 24 februarie, depășind valorile obișnuite pentru această perioadă. Chiar dacă vor mai exista precipitații, acestea vor fi mai puțin semnificative și, pe fondul încălzirii vremii, vor fi mai ales sub formă de ploaie.

,,Nu este exclus să apară un nou episod sever de iarnă, dar momentan din materialele pe care le avem la dispoziție se pare că după această săptămână, chiar dacă precipitaţii vor mai apărea, acestea vor fi mai mult sub formă de ploaie, pe fondul unei încălziri a vremii și nu vor fi chiar atât de însemnate cantitativ, dar rămâne de văzut. Pe măsură ce ne apropiem de începutul săptămânii viitoare se mai așază și modele și vom vedea concret care va fi situația.”, a precizat reprezentantul ANM.

Sursa foto: Pexels.com

Când se opresc ninsorile

Deși calendarul indică apropierea primăverii, vremea rece persistă încă în multe regiuni. Totuși, estimările actuale arată că, spre finalul lunii februarie și începutul lunii martie, temperaturile vor deveni mai ridicate decât media normală. În mod obișnuit, maximele ar trebui să se situeze între 2 și 3 grade Celsius în sud-estul Transilvaniei și până la 7-8 grade în zonele deluroase din vest și sud-vest.

Specialiștii precizează că evoluția vremii va deveni mai clară în zilele următoare, pe măsură ce modelele meteorologice vor oferi date mai precise. Tendința generală indică însă o diminuare treptată a frigului și o tranziție lentă către condiții mai apropiate de cele specifice primăverii.

„Este greu de spus în acest moment, dar din estimările pe care le avem noi în acest moment se pare că ultima săptămână din luna februarie-începutul lunii martie va veni cu temperaturi ceva mai ridicate decât ar fi normal să înregistrăm în această perioadă. Normele la care ne raportăm ar fi ca maxime la nivelul întregii țări între 2-3 grade, asta prin S-E Transilvaniei și până la 7-8 grade prin dealurile de vest, prin S-V Olteniei.”, a mai spus reprezentantul ANM.

×