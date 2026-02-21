Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Sarcină-surpriză la 40 de ani! Cântăreața a făcut marele anunț: „Mi-a schimbat toate planurile”

De: Irina Vlad 21/02/2026 | 10:35
Vedeta din serialul Rebelde, Dulce Maria, și soțul ei, producătorul Paco Alvarez, vor deveni părinți pentru a doua oară. Fosta membră a trupei RBD a împărtășit vestea cu cei peste 13 milioane de prieteni din mediul online. 

Actrița și cântăreața mexicană Dulce Maria, devenită cunoscută pentru rolul Robertei Paedo din serialul Rebelde (RBD), este gravidă a doua oară. Sarcina a fost confirmată oficial la finalul anului trecut, printr-un interviu și o ședință foto ale unei reviste din Mexic. Dulce Maria este căsătorită cu producătorul Francisco Paco Alvarez și au deja împreună o fiică, Maria Paula, care s-a născut în anul 2020.

Actrița și cântăreața mexicană Dulce Maria, cunoscută pentru rolul Robertei Paedo din serialul Rebelde (RBD)/ sursă foto: social media

Dulce Maria, actrița din RBD, este gravidă

Cântăreața și-a surprins fanii dezvăluind una dintre cele mai fericite vești din viața ei: așteaptă al doilea copil. Vestea a luat-o prin surprindere chiar și pe ea, deoarece nu mai spera ca la vârsta de 40 de ani să rămână însărcinată.

„Am împlinit 40 de ani în decembrie, iar această veste, această surpriză, a venit la mijlocul sau sfârșitul lunii iulie 2025, când am aflat. Evident, mi-a schimbat toate planurile, pentru că întotdeauna apare o versiune diferită a ta față de cea pe care o cunoști deja, și începe din momentul în care afli că aștepți un alt copil.

Am încercat să am mare grijă de mine, cu toate afecțiunile și simptomele cunoscute ale sarcinii, dar nimeni nu-ți spune cât de incomode și de provocatoare pot fi. Corpul tău se schimbă mental, hormonal și fizic; se schimbă peste tot”, a spus ea într-un interviu pentru People en Espanol.

Actrița și cântăreața mexicană Dulce Maria, devenită cunoscută pentru rolul Robertei Paedo din srialul Rebelde (RBD)/ sursă foto: marieclaire

Dulce Maria recunoaște că, imediat cum a împlinit 40 de ani (în decembrie 2025), avea de gând să se concentreze mai mult pe carieră, însă Divinitatea a avut alte planuri pentru ea. Viața profesională a trecut pe locul doi, iar acum toată energia este îndreptată către bebelușul care urmează să vină pe lume.

„Mi-am pus niște limite la 40 de ani. Voiam să închid niște cicluri, să mă concentrez pe carieră. Dar, mulțumită lui Dumnezeu, totul merge bine. Acest bebeluș vine ca să-mi completeze familia. E un proces atât accelerat cât și lent în același timp”, a dezvăluit Dulce Maria.

Lidia Buble, Adelina Pestrițu și Nicole Cherry, apariții fabuloase. Balul anului a creat isterie în România

Ce alimente nu consumă Mădălina Ghenea niciodată: „Am mare grijă ca ceea ce mănânc să nu îmi creeze inflamație în corp”

