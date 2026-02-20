Acasă » Exclusiv » Lidia Buble, Adelina Pestrițu și Nicole Cherry, apariții fabuloase. Balul anului a creat isterie în România

De: Luciana Popescu 20/02/2026 | 13:59
Lidia Buble, Adelina Pestrițu și Nicole Cherry, apariții fabuloase. Balul anului a creat isterie în România
Balul Bridgerton din București a făcut istorie, a fost o seară plină de rafinament, culoare și secrete regale la Palatul Parlamentului! Vedetele noastre s-au întrecut în ținute care mai de care la balul mascat și au pășit în universul magic al serialului. CANCAN.RO a fost și de data aceasta cu ochii pe „Cenușăresele” noastre și avem detalii din culisele evenimentului roial. 

Seara trecută a fost de-a dreptul magică.  Palatul Parlamentului și-a deschis larg ușile și a găzduit un bal mascat de milioane. Netflix a adus magia universului serialului fenomen Bridgerton în inima Bucureștiului, iar vedetele noastre au fost în extaz pentru că preț de câteva ore au avut șansa să pășească într-o atmosfera fabuloasă. Evenimentul a avut loc odată cu ocazia lansării sezonului 4 al serialului fenomen care a pătruns în sufletele fanilor.

La ceas de seară, Palatul Parlamentului a prins viață

Vestitul bal a început la ora 18:00, atunci când invitații au pătruns în atmosfera celui mai așteptat eveniment al anului. Totul a fost la superlativ, de la decorațiuni, la costumele vedetelor din perioada Regenței. La orice pas, imaginile erau captivante, iar muzica de pe fundal te făcea să crezi că totul este real, că acea perioadă prezentată în faimosul serial a prins viață. Surpriza serii a fost atunci când actorii serialului și-au făcut apariția și au urcat pe scenă la ora 21:00. Luke Thompson aka Benedict Bridgerton a cucerit inimile tuturor „debutantelor” din țara noastră. A fost prezentă și actrița Yerin Ha, cea care îi dă viață personajului ei, Sophie. Alături de ei au strălucit eleganta Ruth Gemmell (Lady Violet Bridgerton) și frumoasa Hannah Dodd (Francesca Bridgerton). A fost o ocazie rară pentru publicul român de a interacționa direct cu vedetele uneia dintre cele mai iubite producții Shondaland. În timp ce iubiții actori erau în fața mulțimii, un adevărat cavaler și-a luat inima în dinți și i-a cerut mâna domniței sale.

Ținutele au creat vâlvă pe internet

Imediat după începerea balului mascat, pe social media au apărut poze cu vedetele noastre, iar fanii serialului au spus că unele nu au respectat tema și s-au îmbrăcat fie pentru o nuntă, fie pentru Met Gala. Dar avem și vedete care au fost numite drept „diamantele sezonului”. Pe covorul roșu a strălucit și cântăreața Mira, care a ales să poarte o rochie roz pudră, cu detalii din dantelă și mătase. Partea de sus a rochiei i-a complimentat talia, iar rochia a fost asimetrică, scurtă în față și cu trenă. În picioare artista a optat pentru pantofi cu platformă înaltă și baretă în aceeași nuanță de roz pudră, iar ținuta a fost completată de bijuterii prețioase.

Mira la balul Bridgerton

Una dintre vedetele care au atras atenția la balul mascat de la Palatul Parlamentului a fost Lidia Buble. Cântăreața a optat pentru o ținută desprinsă dintr-un basm, cu detalii sofisticate. Corsetul din satin nude și mănușile în aceeași nuanță și material s-au potrivit perfect cu fusta transparentă cu detalii din pene. Cântăreața a optat pentru un chocker elegant perfect pentru perioada respectivă și pentru cercei din perle. Și, pentru că detaliile fac diferența, părul roșcat al artistei și pielea albă au completat perfect povestea transmisă de Lidia Buble.

Lidia Buble la Balul Bridgerton

De-a dreptul divină și cu un aer de domniță regală a fost și Elena Gheorghe, care a ales să poarte o rochie cu proporții supradimensionate, alcătuită dintr-un corset bej cu detalii din funde negre, și o fustă de prințesă pe care erau imprimate stoluri de rândunici au dat un aer aparte ținutei. Chokerul negru și coafura regală au fost elementele care au intergrat ținuta în „filmul” Bridgerton.

Elena Gheorghe la balul Bridgerton

Nicole Cherry a fost o apariție aseară în cadrul galei Bridgerton. Artista a ales să poarte o ținută diafană, dar spectaculoasă. Rochia din dantelă crem cu umeri supradimensionați și cu o crăpătură adâncă pe picior i-au scos în evidență silueta. Un look dramatic, inspirat din estetica aristocratică a epocii Regenciei, completat de elementele machiajului perfect realizat.

Nicole Cherry, la balul Bridgerton

La balul Bridgerton s-au servit mâncăruri și băuturi alese

Ca la orice eveniment de un asemenea rang, nu puteau să lipsească preparatele rafinate. CANCAN.RO a intrat chiar în posesia meniului de băuturi.

Meniul de băuturi de la bal

Aproape de miezul nopții, Cenusăresele noastre au luat caleașca către casă, iar evenimentul a fost un real succes.

×