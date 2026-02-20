Acasă » Exclusiv » Care sunt vedetele care au renunțat la haine în plină iarnă. Sfidează frigul și nămeții care au îngrozit România

De: Veronica Mavrodin 20/02/2026 | 06:50
Nu doar nămeții au fost vedetele acestor zile. În timp ce unii s-au luptat cu troienele, au rămas blocați în trafic sau și-au abandonat mașinile în fața casei, incapabili să le scoată de sub zăpadă, alții au ales să trateze ninsoarea ca pe o vacanță exotică. CANCAN.RO vă prezintă vedetele care au decis să ignore complet frigul și să iasă în zăpadă îmbrăcate ca într-o zi toridă de vară.

În timp ce majoritatea românilor se luptă cu troienele, își dezgroapă mașinile și nu știu câte straturi de îmbrăcăminte să-și mai pună pe ei, unele vedete au decis că ninsoarea nu e un dezastru, ci o oportunitate de a face spectacol. Temperaturile cu minus nu le-au speriat, iar nămeții au devenit decor de Instagram. Îmbrăcate ca pentru o zi toridă de iulie, au ieșit în zăpadă hotărâte să demonstreze că like-ul bate frigul.

Ramona Olaru a făcut „incantații” pentru vară

Ramona Olaru pare hotărâtă să grăbească sezonul cald. Vedeta de la Neața a ieșit în zăpadă într-o fustiță minusculă și un top care i-a lăsat la vedere abdomenul tonifiat. Nici la capitolul încălțăminte nu a făcut compromisuri. Bruneta a încălțat o pereche de pantofi bej tip stiletto și a „patinat” ca o cenușăreasă modernă printre troienele de zăpadă, mai ceva ca în cluburile de fițe.

Cornel Păsat a dat zăpada la bustul gol

Dansatorul a ales o abordare practică, dar și un pic demonstrativă. A ieșit la lopată în blugi și fără bluză. Fie pentru a nu se încinge de la efort, fie pentru a-și etala musculatura, Cornel Păsat a tratat ninsoarea ca pe un antrenament outdoor, dar și un mic „preview” al spectacolelor incendiare pe care le face pentru doamne și domnișoare.

Ruby și-a făcut rutina de beauty în zăpadă

Ruby și-a făcut rutina de beauty în nămeți. sursa – social media

 

Ruby a transformat ninsoarea într-un moment de self-care. Artista a ieșit la zăpadă în bustieră, acoperită de o haină de blană, și le-a arătat fanilor nu doar abdomenul, ci și produsele de beauty pe care le folosește pentru un ten impecabil.

Paul Nicolau „Pescobar” și Lavinia, în halate de baie printre nămeți

Paul Nicolau, cunoscut drept Pescobar, și Lavinia au ieșit în vie, direct printre nămeți, îmbrăcați în halate de baie, cu pahare de șampanie în mână. Nou-împăcații s-au filmat și fotografiat în mijlocul zăpezii, într-un moment care pare să celebreze atât marea lor împăcare, cât și o nouă oportunitate de a-și promova businessul.

 

Nu e prima dată când vedetele fac senzație în zăpadă

Deși „recolta” de la această ninsoare e spectaculoasă, nu este prima dată când vedetele sfidează frigul. Acum o lună, la munte, soția lui Dani Oțil și-a etalat silueta într-un body spectaculos, pozând fashion printre nămeți.

Raluka și Ana Baniciu

În 2019, cele două au dus distracția la munte la alt nivel, pozând în costume de baie, ca și cum sezonul schiului ar fi fost sezon de plajă.

Nicoleta Nucă

În urmă cu doi ani, artista a renunțat la inhibiții și s-a fotografiat în costum de baie, direct în mijlocul zăpezii, cu lopata în mână.

Cabral

În 2014, Cabral a dat zăpada în pantaloni scurți, demonstrând că nu există temperaturi care să-ți șteargă zâmbetul de pe buze.

Ana Lesko

La începutul acestei luni, artista și-a savurat cafeaua sumar îmbrăcată, la temperaturi cu minus, înconjurată de zăpadă.

Diana Munteanu

Diana Munteanu a transformat iarna într-un obicei estival. De ani buni iese la „plajă” iarna, în costum de baie, pe șezlong, printre nămeți.

 

VEZI ȘI: Bianca Drăgușanu, Adda și Ioana Ginghină, cu nervii întinși la maximum după ninsorile care au paralizat România: „Am rămas pe autostradă!”

VEZI ȘI: Mesajul RO-Alert de la 4 dimineața i-a enervat pe influencerii din România: „Mă simțeam ca Iuliana Beregoi”

